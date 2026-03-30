Felejtsd el a sablonos ötleteket, itt a nagy tavaszi-nyári bakancslistád: 10 dolog, amit meg kell tenned az elkövetkező hónapokban

A tavaszi és nyári szezon egyértelműen az élményekről szól, hiszen a sötétebb, hűvös napok után mindennél jobban vágyunk arra, hogy kiléphessünk a házból. Felszabadulnak a kreatív energiák, azt érezzük, hogy valamit mindenképp szeretnénk csinálni, és még a megújulás is a fókuszba kerül. Persze valószínűleg neked is akad pár klasszikus terved (tavaszi városnézés, nyári strandolás), de mi lenne, ha az elkövetkező pár hónapot igazán feldobnád? Például rögtön 10 szuper programötlettel, ami kilép a sablonos keretekből? Mi össze is gyűjtöttük őket egy csokorba, hogy neked már csak azt kelljen eldöntened, mi legyen az első a listádon!

1. Kreatív színvadászat

Kezdjük is a tavaszt egy egyszerűen megvalósítható, szórakoztató, mégis feltöltő programmal: a tavaszi színvadászat kihívással! Talán Instán és TikTokon te is láttad ezt a "játékot", ami hatalmas siker lett az elmúlt hónapokban, és nem véletlenül. A feladat nagyon egyszerű: válassz ki egy színt, ami szerinted passzol a szezonhoz (pasztell rózsaszín, élénk zöld, napfény sárga, stb.), majd indulj el sétálni a környékeden. Járj nyitott szemmel és próbáld meg lefotózni ezeket a színeket a környezetedben: ez lehet virág, épület, ruha, apró részlet, bármi, ami szerinted illik erre a colour boardra. Még izgalmasabb a program, ha egy barát is elkísér, így a végén összevethetitek a montázst, amit a fotókból csináltatok.

2. Tavaszi „reset nap” az egészségtudatosság jegyében

A tavaszi fáradtság kifejezést már biztosan sokszor hallottad, és nem véletlen, hogy ilyenkor te is kicsit azt érzed, hogy kimerültek a tartalékaid. Jó ötlet lehet beiktatni egy tavaszi „reset napot", amikor csak magadra fókuszálsz. Ez jelenthet egy jó kis forró fürdőt, bőrápolást, lazulást, időpontot a fodrászhoz, kozmetikushoz, de egyúttal akár egy alaposabb kivizsgálást is. Jó, ha tudod, milyen vitaminokból és nyomelemekből kellene kicsit pótolnod!

3. Tábortűz + sütögetés + sátorozás = az igazi nyári vibe

Amikor filmet vagy sorozatot nézel, és látod, hogy a főszereplők a tóparton sütögetnek, gitároznak a tábortűz körül, azonnal elkap a nyári hangulat? Akkor ideje ezt megélni a valóságban is! A családdal és/vagy barátokkal szuper program lehet leszervezni egy közös kerti sütögetést, amiből nem maradhat ki a tábortűz, az isteni kaják és a jó zene sem. Még menőbb, ha a naplementét ÉS a napfelkeltét is együtt nézitek meg, például egy sátorból, hogy kimaxoljátok a nyári estét! Ha elég bevállalósak vagytok, egy éjszakai túrára is indulhattok, ehhez számos szervezett eseményt is találtok.

4. Készítsd el saját nyári bingódat

Bingózni nagyon szórakoztató is lehet, pláne, ha kifejezetten tavaszi-nyári tematikájú játékról van szó. Hogy mit jelent ez a gyakorlatban? Minden négyzet egy nyári mini kihívást vagy élményt tartalmaz, amit kipipálsz, amikor megcsinálod. Akkor lesz meg a bingo, ha egy sort teljesítettél, és a legjobb, hogy ezt lehet barátokkal, családdal, vagy egyedül is csinálni. Mi készítettünk neked egyet, de ez csak inspiráció, nyugodtan magadra szabhatod:

4. Ha nyár, akkor bizony fesztivál!

Nem véletlen, hogy a nyári vibe-ot a fesztiválok adják vissza leginkább, hiszen ezeken a rendezvényeken mindenki kiléphet egy kicsit az unalmas hétköznapokból, és egy varázslatos világba léphet át. Ennek kapcsán a Sziget fesztivált mindenképp tedd fel a bakancslistádra, mert idén is akkora buliban lesz részed, amit sosem felejtesz el! Ezen a fesztiválon mindenki talál magának olyan koncertet, amit imádni fog.

Nyeremények: • 1 db 2 főre szóló VIP napijegy a SZIGET Fesztivál nyitónapjára

• 10 db teljes fesztivál bérlet a SZIGET Fesztiválra

• 25 db nyitó napra szóló napijegy a SZIGET Fesztiválra

5. Roadtrip, amit nem felejtetek el

A nyári szezonban a nyaralás magától értetődő, de mi lenne, ha idén egy kicsit máshogy csinálnátok? A nyári bakancslistára tökéletes választás egy roadtrip, azaz autós kirándulás Magyarországon belül, ami lehet tematikus is, lehet többnapos is, de akár szétszórhatjátok több egynapos kirándulásra, ha nincs elég szabitok. Ez lehet egy olyan roadtrip, ami során megnézitek a leghíresebb magyar városokat, túraútvonalakat, ikonikus forgatási helyszíneket, vagy akár az eldugott tavakat, hangulatos várakat - bármi jöhet, ami közel áll hozzátok.

6. Alkossatok a csajokkal

Tavasszal vagy nyáron, mindegy, mikor, de mindenképp iktassatok be a legjobb barátnőiddel egy kreatív délutáni kiruccanást! Még akkor is, ha a kézügyességetek nem az erősségetek, mert az biztos, hogy jól fogjátok érezni magatokat. Mire gondolunk? Ékszerkészítés, gyertyaöntő workshop, sip and paint festőélmény, tote bag; már csak az a kérdés, mi áll közel hozzátok?

7. 20 íz kihívás

Ha nyár, aki fagylalt, ez alap, de mi lenne, ha a klasszikus csoki-eper-vanílián túl idén egy kis kihívást kerekitenél ebből? Mondjuk úgy, hogy megfogadod: nyár végéig megkósolsz 20 különleges fagyiízesítést. Na jó, íme pár konkrét íz, amelyeket legalább egyszer mindenképpen kóstolj meg idén: levendulás, bazsalikomos, csípős (pl. chili-csoki), alkoholos, magyaros (például túrós vagy mákos), savanykás, teljesen random, amit sosem választanál, és így tovább.

8. Kincskeresésre fel!

A tavaszi/nyári bakancslistára tökéletes választás egy jó kis kincskeresés. Na nem ténylegesen, bármennyire is klassz lenne, de akadnak alternatívák egy kis vadászatra. Például a Geocaching nagyon jó ötlet: ez gyakorlatilag egy modern kincskeresés GPS-sel, ráadásul világszerte több millió „geoláda” van elrejtve, és bárki megtalálhatja őket. A ládák lehetnek apró dobozok, vízhatlan kapszulák vagy nagyobb dobozok a természetben vagy városban, de ami közös, hogy minden láda tart logbookot (kis füzet), amibe beírhatod a neved + dátumot. Sok ládában vannak apróságok / trinketek, amiket cserélhetsz: ha elviszel valamit, hagyj valami mást.

9. Hat hétvége, hat strand

Ha nyár, a strandolás alap, ez egyértelmű, de ebből is lehet szuper kis bakancslistás programot kerekíteni. Például mit szólsz ehhez a kihíváshoz? Fogadjátok meg a baráti köröddel, hogy 6 hétvégén 6 különböző strandot látogattok meg, ezeket az egynapos kiruccanásokat pedig jó kis városnézéssel is összeköthetitek! A Balaton alap, de jöhet még a Velencei-tó, Tisza-tó, Fertőd környéke, de a fürdővárosok, mint például Gyula és Hévíz is szuper választás.

10. Hullócsillag rituálé

Az augusztus egyik nagyon várt eseménye a Perseidák meteorraj érkezése, amitől fényárban úszik majd az égbolt. Mi lenne, ha egy valóban varázslatos estét kerekítenél ki ebből - akár egyedül, akár a barátnőiddel? Azon túl, hogy szerveztek egy szabadtéri csillagnéző estét, érdemes lehet kis rituálékat betervezni az álmaitok megvalósítása érdekében. Egy kis plusz ráhatás sosem árt, igaz? Mindenki írjon le 1 dolgot, amit maga mögött akar hagyni (stressz, szokás, gondolat), majd ezt égessétek el biztonságos közegben. Így ez a hullócsillageső egy lezárás, valamint egy új kezdet is lehet!

Egyébként érdemes tudnod, hogy az OTP Egészségpénztári tagként akár 5-30% kedvezménnyel vásárolhatsz számos szolgáltatónál, így amennyiben nagy életmódváltásra készülsz az új kezdetre fel, mindezt még akár olcsóbban is megteheted.