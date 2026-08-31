Nagy őszi horoszkóp: nagy fordulatok jönnek a csillagjegyeknek

Az ősz amúgy is mindig egy kicsit újrakezdés-hangulatú, befelé fordulós időszakot hoz magával, 2026-ban pedig a csillagok is rátesznek erre egy lapáttal. Jó hír, hogy bőven lesz lehetőségünk magunkba tekinteni és változtatni, mert erre most a bolygóállások is rásegítenek. Elhoztuk a nagy őszi horoszkópot, amiből kiderül, mire számíthatsz szerelemben, karrierben és pénzügyekben szeptembertől egészen november végéig. Hozz egy kávét, és olvasd el, mit üzen a csillagjegyed!

Kos

Általános jóslat

A Kosok számára 2026 ősze egyáltalán nem az a három hónap lesz, amit észrevétlenül végig lehet csorogni. Inkább olyan időszak jön, amikor egyre erősebben érzed majd, hogy valamin változtatnod kell – és leginkább saját magadon, illetve azon, hogy mire mondasz igent és mire nemet. Az elmúlt időszakban sok minden átrendeződhetett benned, ősszel pedig kezd összeállni a kép arról, hogy mit akarsz megtartani ebből az új énedből. Szeptember még viszonylag lendületesen indul, és kifejezetten jól áll neked az ősz eleje. A Jupiter az Oroszlánban jár, szeptember végétől pedig a Mars is csatlakozik hozzá, ami rengeteg tüzet ad egy eleve tüzes jegynek. Kreatívabb, bátrabb és kezdeményezőbb lehetsz, könnyebben mondod azt, hogy „jó, akkor megcsinálom én”. Arra azért figyelj, hogy ne akarj mindent egyszerre, mert pont a túlzott lelkesedés vihet bele olyan vállalásokba, amelyek novemberre már kevésbé tűnnek zseniális ötletnek. Október és november eleje ezzel szemben sokkal inkább a visszanézésről szólhat. A retrográd Vénusz és Merkúr olyan dolgokat is visszahozhat, amelyekről azt hitted, már rég lezártad őket. Régi kapcsolat, régi pénzügyi ügy, elfelejtett konfliktus vagy egy régen meghozott döntés kerülhet újra elő. Nem feltétlen azért, hogy visszatérj hozzá, hanem hogy most végre másképp dönts.

Karrier

Munka fronton az ősz egyik legfontosabb kérdése az lesz: tényleg ezt akarod csinálni, vagy egyszerűen csak megszoktad? A Kos könnyen beleáll valamibe teljes erővel, aztán sokáig viszi tovább csak azért, mert nem szeret visszakozni. Idén ősszel viszont egyre kevésbé fogod tolerálni azt, ami nem lelkesít. Szeptember és október eleje nagyon jó lehet arra, hogy megmutasd magad, előállj egy ötlettel, vállalj nagyobb felelősséget vagy belevágj egy kreatív projektbe. Ha saját vállalkozásod van, most bátrabban kommunikálhatsz, építheted a személyes márkádat, és könnyebben kerülhetsz reflektorfénybe. Október végétől viszont ne akarj mindenáron azonnali döntéseket kierőszakolni. Munkahelyi megállapodások, szerződések vagy pénzügyi részletek körül lehetnek félreértések. Amit lehet, olvass el kétszer, kérdezz vissza, és ne azért írj alá valamit, mert már unod az egészet. November második felében viszont egészen más lesz a hangulat. A Mars–Jupiter együttállás környéke komoly löketet adhat: jöhet egy projekt, lehetőség vagy egyszerűen egy olyan adag önbizalom, amitől végre meglépsz valamit, amit hónapok óta halogatsz.

Pénz

Itt jön az ősz egyik kényesebb pontja. A retrográd Vénusz és Merkúr a Kos számára közös pénzeket, tartozásokat, hiteleket, megtakarításokat és a párkapcsolaton belüli pénzügyeket is megpiszkálhatja. Lehet, hogy újra előkerül egy régi kiadás, rendezni kell valamilyen tartozást, vagy egyszerűen rájössz, hogy valamiért sokkal többet fizetsz, mint kellene. Ez az ősz nem feltétlenül azt üzeni, hogy ne költs, inkább azt, hogy nézd meg, hova folyik el a pénzed. Különösen októberben kerülném az impulzív nagybevásárlásokat és az „egyszer élünk” típusú pénzügyi döntéseket. Tudjuk, Kos, pontosan rád nézünk. November közepétől viszont már sokkal tisztábban láthatod, mit engedhetsz meg magadnak, és hol kellene változtatni.

Szerelem – ha kapcsolatban élsz

Ősszel a kapcsolatodban sem nagyon működik majd a söprögessük-a-szőnyeg-alá módszer. Októbertől olyan témák kerülhetnek vissza, amelyekről azt hittétek, már megbeszéltétek, de valójában egyikőtök sem engedte el teljesen. Lehet szó bizalomról, féltékenységről, intimitásról, közös pénzügyekről vagy egyszerűen arról, hogy ki mit vár ettől a kapcsolattól hosszú távon. Ez elsőre feszültséget hozhat, de egy jól működő kapcsolatnak kifejezetten jót tehet: végre kimondjátok azt, amit hónapok óta kerülgettek. És azért romantikából sem lesz hiány. A Jupiter és később a Mars Oroszlánban nagyon erősen támogatja a szenvedélyt, játékosságot és közös élményeket. Ha mostanában kicsit ellaposodott köztetek valami, ősszel simán visszatalálhattok ahhoz az energiához, ami az elején összerántott benneteket.

Szerelem – ha szingli vagy

Na, itt lehetnek események. A Jupiter Oroszlánban eleve az egyik legjobb energia arra, hogy a Kos újra élvezze az ismerkedést, szeptember végétől pedig a Mars még jobban ráerősít erre. Sokkal feltűnőbb, bátrabb és kezdeményezőbb lehetsz, és nem biztos, hogy neked kell majd megtenned az első lépést. Szeptember vége és október eleje különösen izgalmas lehet új ismeretségek szempontjából. Valaki olyan is megjelenhet, aki elsőre egyáltalán nem a megszokott típusod – és pont ezért lesz érdekes. Aztán jön a Vénusz retrográd, ami klasszikusan szeret régi embereket visszahozni. Ex, régi crush, valaki, akivel egyszer majdnem lett valami… simán újra felbukkanhat. De itt az igazi kérdés nem az lesz, hogy „vajon ő az igazi?”, hanem az, hogy te még ugyanaz az ember vagy-e, aki annak idején őt akarta. November közepére sokkal tisztábban fogod látni, kinek érdemes helyet adni az életedben. És a hónap második fele már kifejezetten ígéretes: könnyen lehet, hogy az ősz végére egy egészen új szerelmi fejezet indul el nálad.

forrás: Devon Divine on Unsplash

Bika

Általános jóslat

A Bikáknak 2026 ősze arról szólhat, hogy végre rendet rakjanak abban, ami kívülről talán stabilnak tűnik, belül viszont már rég nem az. Te általában szereted tudni, mire számíthatsz, ősszel viszont több olyan helyzet is jöhet, ami kibillent a megszokottból – és furcsa módon pont ez vihet közelebb valami jobbhoz. Szeptember még viszonylag nyugodtabb lehet, de már ekkor érezheted, hogy otthon, családi ügyekben vagy a saját biztonságérzeteddel kapcsolatban változás készül. A Jupiter az Oroszlánban nálad erősen megmozgatja az otthon, család, lakhatás, költözés és gyökerek témáját, így lehet, hogy átrendeznéd az otthonodat, költözésen gondolkodsz, vagy egyszerűen csak rájössz, hogy más közegre van szükséged ahhoz, hogy jól érezd magad. Október aztán sokkal érzelmesebb lehet: a retrográd Vénusz, ami ráadásul a te uralkodó bolygód, könnyen előhozhat régi kapcsolatokat, régi sérelmeket és olyan kérdéseket, amelyekről eddig inkább nem akartál beszélni. Ez nem feltétlen rossz, most végre kiderülhet, mi az, ami tényleg működik az életedben, és mi az, amit csak azért tartasz életben, mert túl nehéz lenne változtatni.

Karrier

Munka fronton ősszel nem feltétlenül a látványos előrelépés lesz a legfontosabb, hanem az, hogy átgondold, mennyire érzed magad biztonságban és megbecsülve ott, ahol vagy. Szeptemberben jól haladhatsz a háttérben zajló feladatokkal, és egy olyan projektből is lehet valami, amit mások még nem feltétlenül látnak. Ha otthonról dolgozol, vállalkozásod van, vagy valamilyen családi vállalkozásban vagy érintett, kifejezetten mozgalmas időszak jöhet. Október végétől a Merkúr retrográd miatt viszont munkahelyi együttműködésekben, megállapodásokban vagy fontos beszélgetésekben könnyen lehet félreértés, ezért ne feltételezd automatikusan, hogy mindenki ugyanazt értette egy megbeszélés alatt, amit te. Ha valami fontos, inkább kérdezz rá még egyszer. November második felében már sokkal tisztábban láthatod, kivel érdemes együtt dolgoznod, és milyen irányba szeretnél továbbmenni. Egy korábbi ötlet vagy lehetőség is újra előkerülhet – most viszont már teljesen más feltételekkel.

Pénz

A Bika számára a pénzügyi biztonság amúgy is fontos, ősszel pedig ez különösen hangsúlyossá válhat. Jó hír, hogy nem feltétlenül pénzhiányról van szó, inkább arról, hogy elkezded komolyabban venni, mire és kire költesz. Az otthonhoz kapcsolódó kiadások könnyen megszaladhatnak: költözés, lakásfelújítás, bútor, családi segítség vagy valamilyen nagyobb háztartási tétel kerülhet elő. Ezek között lehet teljesen indokolt kiadás is, csak ne akarj mindent egyszerre megoldani. A Vénusz retrográd idején különösen óvatos lennék az olyan vásárlásokkal, amelyeknél azt érzed, hogy „ezt most azonnal muszáj megszereznem”, mert októberben simán változhat az ízlésed vagy az, hogy mennyit tartasz elfogadhatónak valamire. November közepe után viszont sokkal jobb döntéseket hozhatsz, és tisztábban láthatod, mire éri meg pénzt áldozni.

Szerelem – ha kapcsolatban élsz

Ősszel a párkapcsolat az egyik legfontosabb terület lehet nálad. A Vénusz októberben retrográdba fordul, ráadásul először a Skorpióban, ami pont a Bika szemközti jegye, ezért könnyen előkerülhetnek olyan témák, amelyeket eddig csak kerülgettetek: bizalom, féltékenység, elköteleződés, közös jövő vagy az, hogy mennyire vagytok még tényleg egy irányban. Ez nem automatikusan szakítós időszak, sőt egy jól működő kapcsolatban nagyon mély beszélgetéseket és komoly közeledést is hozhat. Viszont ha régóta van köztetek valami, amit egyikőtök sem akar kimondani, most nehezebb lesz úgy tenni, mintha nem létezne. Egy korábbi konfliktus is visszatérhet, de most nem azért, hogy újra ugyanúgy összevesszetek rajta, hanem hogy végre másképp oldjátok meg.

Szerelem – ha szingli vagy

Ha szingli vagy, az ősz kifejezetten eseménydús lehet, de nem biztos, hogy egyenes vonalban. Októberben nagyon erős lehet az ex-visszatérős energia: felbukkanhat valaki, akivel korábban már volt dolgod, vagy olyan ember jelentkezhet újra, akivel annak idején valami félbemaradt. A lényeg most az, hogy ne csak azt nézd, mennyire hiányzott valaki, hanem azt is, hogy valóban megváltozott-e köztetek bármi. A nosztalgia nagyon erős lehet, de attól még nem minden régi történetet kell újraindítani. Új ismeretség is jöhet, különösen társasági eseményeken, közös ismerősön keresztül vagy akár egy olyan helyzetben, ahol eleinte nem is randinak indul a dolog. November közepétől viszont már sokkal tisztább lesz a terep, és ha valaki ekkor is melletted van, és továbbra is érdekel, abból már sokkal komolyabb történet is lehet az ősz végére.

Ikrek

Általános jóslat

Az Ikrek számára 2026 ősze mozgalmas, gondolkodós és kifejezetten kommunikációközpontú időszak lehet, amikor egyszerre több irányból is érkeznek új ötletek, emberek és lehetőségek. A Jupiter Oroszlánban nagyon felpörgetheti a társasági életedet, a tanulást, utazást, kapcsolatépítést és úgy általában azt, hogy mennyire mersz láthatóvá válni. Szeptemberben könnyen érezheted azt, hogy végre megint történnek körülötted a dolgok, és jóval könnyebben mondasz igent olyan programokra, amelyekből később akár fontos ismeretség vagy komoly lehetőség is születhet. Október végétől viszont a retrográd Merkúr kicsit megkavarhatja a hétköznapokat: több lehet a félreértés, csúszás, elfelejtett feladat vagy olyan ügy, amit másodszor is elő kell venni. Ez nem feltétlen rossz, inkább arra kényszerít, hogy végre rendet rakj abban, amit eddig csak gyorsan letudtál. November közepétől sokkal tisztábban láthatod, mire érdemes valóban energiát fordítanod, és mi az, ami csak szétszór.

Karrier

Munka fronton kifejezetten jó ősz jöhet, főleg akkor, ha a munkád kommunikációhoz, médiához, értékesítéshez, íráshoz, tanításhoz, marketinghez vagy valamilyen kreatív területhez kapcsolódik. Szeptember és október eleje alkalmas lehet arra, hogy új emberekkel kerülj kapcsolatba, prezentálj egy ötletet, elindíts egy projektet vagy egyszerűen csak jobban megmutasd, mire vagy képes. Az Ikrek egyik nagy előnye most az lehet, hogy gyorsabban reagálsz a változásokra, mint mások, és pont ebből profitálhatsz. Október végétől azonban munkahelyi rutinok, határidők és kommunikációs hibák okozhatnak bosszúságot, ezért érdemes mindent kétszer ellenőrizni. Egy régi projekt vagy korábban félbehagyott szakmai ötlet is újra előkerülhet, és most akár jobb formában is működhet, mint elsőre. November második felében pedig már sokkal bátrabban dönthetsz arról, merre szeretnél továbblépni.

Pénz

Pénzügyekben az ősz inkább a tudatosságról szólhat, mint a nagy kockázatvállalásról. Szeptemberben könnyen többet költhetsz programokra, utazásra, tanulásra, kütyükre vagy olyan dolgokra, amelyek megkönnyítik a mindennapjaidat, és ezek között bőven lehet jó befektetés is. Arra viszont figyelj, hogy az Ikrek hajlamos arra, hogy sok kisebb kiadásból egyszer csak egy meglepően nagy összeg legyen. Október végétől különösen fontos lehet átnézni az előfizetéseidet, rendszeres kiadásaidat, számláidat és minden olyan pénzügyi részletet, amit eddig csak automatikusan hagytál futni. Valamilyen korábbi költség vagy elmaradt ügy is visszatérhet. November közepe után viszont már sokkal jobban átláthatod, hol tudsz spórolni, és mire éri meg tényleg pénzt költeni.

Szerelem – ha kapcsolatban élsz

Kapcsolatban élő Ikrekként ősszel különösen fontos lesz, hogy ne csak beszéljetek, hanem tényleg meg is halljátok egymást. Szeptemberben sok közös program, utazás, társasági esemény vagy új élmény hozhat frissességet a kapcsolatotokba, és könnyebb lehet újra azt érezni, hogy nemcsak pár vagytok, hanem jó társak is. Októberben viszont a Vénusz retrográd miatt előkerülhetnek olyan régi témák, amelyek korábban nem lettek teljesen lezárva, főleg a hétköznapi működés, figyelem, elvárások és az egymásra fordított idő kapcsán. Lehet, hogy nem maga a nagy probléma kerül elő, hanem száz apró dolog, ami eddig felgyűlt. Ha sikerül ezekről sértődés helyett őszintén beszélni, az ősz végére sokkal kiegyensúlyozottabb lehet a kapcsolatotok.

Szerelem – ha szingli vagy

Ha szingli Ikrek vagy, az ősz eleje kifejezetten neked dolgozhat. A Jupiter Oroszlánban felpörgeti az ismerkedést, és simán lehet, hogy beszélgetésből lesz flört, flörtből randi, randiból pedig valami több, ráadásul teljesen váratlan helyzetben. Ismeretség jöhet utazás, tanfolyam, munka, közösségi média vagy közös barátokon keresztül is. Októberben azonban könnyen visszatérhet valaki a múltból, vagy olyan ember kerülhet újra képbe, akivel korábban már volt valami félbemaradt történet. Most viszont ne csak azt nézd, hogy újra megvan-e a kémia, hanem azt is, hogy a régi probléma valóban eltűnt-e. November második fele sokkal tisztább és könnyedebb szerelmi energiát hozhat, és könnyen lehet, hogy addigra már egyértelmű lesz, ki az, akivel tényleg érdemes továbbmenni.

forrás: Priscilla Du Preez 🇨🇦 on Unsplash

Rák

Általános jóslat

A Rákok számára 2026 ősze elsősorban arról szólhat, hogy megerősítsék a saját biztonságérzetüket, és végre ne csak mások igényeihez igazodjanak. A Jupiter Oroszlánban nálad erősen megmozgatja az önértékelés, az anyagi stabilitás és a saját értékeid témáját, ezért szeptemberben könnyen érezheted úgy, hogy sokkal határozottabban tudod, mire van szükséged, és mi az, amiből már nem kérsz. Ez lehet pénzügyi kérdés, munkahelyi helyzet vagy akár egy kapcsolat is. Októberben a retrográd Vénusz inkább érzelmi irányba viszi a fókuszt, és előkerülhetnek régi szerelmi történetek, korábbi döntések vagy olyan dolgok, amelyekről azt hitted, már túlléptél rajtuk. November első fele még hozhat némi bizonytalanságot, de november közepétől fokozatosan kitisztulhat a kép, és az ősz végére sokkal erősebben érezheted, hogy nem kell mindent és mindenkit megtartanod csak azért, mert egyszer fontos volt számodra.

Karrier

Munka fronton ősszel sokkal fontosabbá válhat számodra, hogy ne csak biztos legyen egy állás, hanem azt is érezd, hogy valóban megbecsülnek benne. Szeptember jó lehet fizetésemelés kérésére, új munkalehetőségek keresésére vagy arra, hogy végre komolyabban vedd egy saját ötletedet, mert most könnyebben felismered, hogy a munkád és az időd többet ér annál, mint amennyit esetleg eddig kaptál érte. Októberben és november elején viszont kreatív projekteknél, prezentációknál vagy együttműködésekben lehetnek visszalépések, újratervezések, és egy korábbi munka vagy lehetőség is újra megkereshet. Ne kapkodj azzal, hogy azonnal igent vagy nemet mondj, mert most több információra lehet szükséged a jó döntéshez. November második felében viszont már sokkal nagyobb lendülettel haladhatsz, és egy olyan szakmai irány is komolyabbá válhat, amit korábban csak mellékes lehetőségnek tekintettél.

Pénz

Pénzügyekben a Rákok kifejezetten érdekes ősz elé néznek, mert a Jupiter nálad pont ezt a területet erősíti, így jöhet több bevétel, jobb lehetőség vagy egyszerűen egy sokkal tudatosabb hozzáállás a pénzhez. Ez nem azt jelenti, hogy szeptember elsején váratlanul milliók hullanak az öledbe, inkább azt, hogy könnyebben felismered, hol kérhetnél többet, miben van pénzügyi potenciál, és mi az, amire feleslegesen költesz. Ugyanakkor a Jupiter hajlamos túlzásokra is, így könnyen jöhet az érzés, hogy ha több pénzed van, akkor rögtön többet is kell költened. Októberben különösen figyelj az impulzív vásárlásokra, főleg luxuscikkekre, szórakozásra vagy olyan dolgokra, amelyekkel csak pillanatnyilag akarod jobb kedvre deríteni magad. November második fele sokkal kedvezőbb lehet hosszabb távú pénzügyi döntésekhez.

Szerelem – ha kapcsolatban élsz

Kapcsolatban élő Rákként az ősz egyik nagy kérdése az lehet, hogy mennyire érzed magad még mindig választottnak, kívánatosnak és igazán fontosnak a kapcsolatodban. A hétköznapok könnyen háttérbe szoríthatják a romantikát, de októberben a retrográd Vénusz éppen ezt a területet kezdi piszkálni, ezért régi sérelmek, féltékenység vagy az intimitással kapcsolatos hiányérzet is előkerülhet. Ugyanakkor ez nagyon jó időszak lehet arra is, hogy újra felfedezzétek, miért szerettetek egymásba annak idején, és visszahozzatok valamit a kapcsolat elejének könnyedségéből. Egy korábbi közös álom vagy terv is újra terítékre kerülhet. Ha viszont már régóta érzed, hogy valami hiányzik, ősszel nehezebb lesz beérned félmegoldásokkal. November közepétől sokkal könnyebben kimondhatod, mire van szükséged, és az is kiderülhet, hogy a másik hajlandó-e ezt valóban megadni.

Szerelem – ha szingli vagy

Szingli Rákként 2026 ősze kifejezetten érdekes lehet, mert a romantika területén egyszerre jelenhet meg az új és a régi. Szeptemberben már könnyebben nyitsz mások felé, és sokkal kevésbé leszel hajlandó olyan ember után futni, aki csak félgőzzel van jelen. Október viszont klasszikusan hozhat visszatérő exet, régi crush-t vagy valakit, akivel egyszer már volt köztetek valami, csak rosszkor találkoztatok. A kémia erős lehet, de ne csak azt kérdezd magadtól, hogy még mindig érzel-e valamit, hanem azt is, hogy most valóban többet tud-e adni ez az ember, mint korábban. Új szerelem is érkezhet, különösen kreatív programon, buliban, hobbival kapcsolatos helyen vagy közös ismerősön keresztül. November közepétől sokkal tisztábban fogod látni, ki az, aki csak felkavar, és ki az, akinek tényleg érdemes helyet csinálnod az életedben.

Oroszlán

Általános jóslat

Az Oroszlánok számára 2026 ősze kifejezetten erős időszak lehet, mert a Jupiter végig a jegyedben jár, szeptember végétől pedig a Mars is csatlakozik hozzá. Ez együtt nagyon megdobhatja az önbizalmadat, a láthatóságodat és azt az érzést, hogy most végre tényleg te jössz. Szeptemberben könnyebben veszed észre a lehetőségeket, bátrabban mondasz igent új dolgokra, és mások is jobban figyelhetnek rád. Októberben viszont a retrográd Vénusz és később a Merkúr inkább a magánélet, az otthon és a régi érzelmi ügyek felé terelheti a figyelmedet, így lehet, hogy miközben kívülről minden pörög, belül közben nagyon fontos felismerések érkeznek arról, mire van valóban szükséged. November második fele megint sokkal lendületesebb lehet, és különösen erős időszak jöhet akkor, amikor a Mars és a Jupiter találkozik a jegyedben: ez könnyen lehet egy olyan pont, amikor végre meglépsz valamit, amit régóta érlelsz.

Karrier

Munka fronton ez az ősz könnyen hozhat nagyobb láthatóságot, új pozíciót, komolyabb felelősséget vagy egyszerűen azt, hogy végre többen észreveszik, mennyit teszel bele abba, amit csinálsz. Szeptember és október eleje különösen jó lehet arra, hogy előállj egy ötlettel, prezentálj, pályázz valamire vagy olyan projektbe kezdj, ahol fontos a személyes jelenléted. Az Oroszlán most akkor jár a legjobban, ha nem próbál kisebbre húzódni annál, mint amekkora valójában. Október végétől viszont egy régi szakmai ügy, szerződés vagy kommunikációs probléma visszatérhet, és könnyen lehet, hogy valamit újra kell tárgyalni. Ne ijedj meg ettől, mert november közepétől sokkal tisztább lesz a helyzet, november második felében pedig komoly áttörés is jöhet.

Pénz

Pénzügyekben az ősz hozhat több lehetőséget, de ugyanígy nagyobb költekezési kedvet is. A Jupiter a saját jegyedben hajlamos lehet arra, hogy azt érezd, most mindent megengedhetsz magadnak, vagy hogy muszáj valami látványosabb dologgal megjutalmaznod magad. Ez persze belefér, csak ne csússz át abba, hogy a pillanatnyi lelkesedés vezesse a pénzügyi döntéseidet. Októberben és november elején otthonnal, családdal vagy lakhatással kapcsolatos kiadások is előjöhetnek, és valamilyen régi pénzügyi ügyet is rendezni kellhet. November közepétől viszont sokkal jobb időszak jöhet nagyobb döntésekhez, és ha új bevételi lehetőség bukkan fel, azt már érdemes komolyabban is megvizsgálni.

Szerelem – ha kapcsolatban élsz

Kapcsolatban élő Oroszlánként ősszel nagyon erős lehet köztetek a szenvedély, de ezzel együtt az ego is könnyebben bekapcsolhat. Szeptemberben és október elején sokkal könnyebb lehet újra egymás felé fordulni, közös programokat szervezni, utazni vagy egyszerűen több figyelmet adni a romantikának. Aztán októberben a Vénusz retrográd előhozhat régi családi, otthoni vagy biztonsággal kapcsolatos kérdéseket, és lehet, hogy valami olyan kerül terítékre, amit eddig inkább nem akartatok bolygatni. Nem biztos, hogy ez nagy konfliktust jelent, inkább azt, hogy most már nem lehet mindent csak jól kinéző felszínnel elfedni. Ha sikerül őszintén beszélni arról, mire van szükségetek, november második fele nagyon erős újrakezdést hozhat kettőtök között.

Szerelem – ha szingli vagy

Ha szingli Oroszlán vagy, 2026 ősze finoman szólva sem tűnik eseménytelennek. A Jupiter és később a Mars a saját jegyedben nagyon megdobhatja a kisugárzásodat, ezért könnyen lehet, hogy most több figyelmet kapsz, mint általában, és nem is feltétlenül csak egy embertől. Szeptember végétől különösen erős lehet az ismerkedési kedv, és olyan helyzetben is alakulhat ki vonzalom, ahol eleinte nem számítasz rá. Októberben viszont visszatérhet valaki a múltból, vagy újra előjöhet egy régi történet, amit azt hitted, már lezártál. Itt most ne csak azt nézd, hogy megvan-e még a kémia, hanem azt is, hogy valóban változott-e bármi. November második fele viszont kifejezetten erős lehet új szerelemre, és könnyen lehet, hogy az ősz végére valaki tényleg komolyabban is megfog.

forrás: shabnam raeisi on Unsplash

Szűz

Általános jóslat

A Szüzek számára 2026 ősze kicsit csendesebben indulhat, mint amire számítanál, de ettől még nagyon fontos dolgok történnek a háttérben. A Jupiter az Oroszlánban nálad inkább a lezárások, belső munka és pihenés területét erősíti, ezért szeptemberben könnyen érezheted úgy, hogy most nem feltétlenül előrerohannod kell, hanem rendet rakni magadban és magad mögött. Olyan ügyek, kapcsolatok vagy régi történetek kerülhetnek új megvilágításba, amelyek már jó ideje foglalják a helyet az életedben. Október végétől a Merkúr retrográd különösen érzékenyen érinthet, hiszen ez a te uralkodó bolygód: több félreértés, elakadt beszélgetés, visszatérő ügy vagy újragondolandó döntés jöhet. Nem kell mindent azonnal megoldanod. November közepétől viszont sokkal tisztábban összeállhat, mit szeretnél magaddal vinni 2027-be, és mit lenne jobb végleg ott hagyni.

Karrier

Munka fronton ez az ősz nem feltétlenül a látványos reflektorfényről szól, hanem inkább arról, hogy okosabban és tudatosabban készítsd elő a következő nagy lépésedet. Szeptemberben lehet, hogy egy ideig háttérben dolgozol valamin, vagy olyan terveket készítesz elő, amelyekből csak később lesz kézzelfogható eredmény. Ez egyébként nagyon Szűz-kompatibilis feladat: most a részletek tényleg számítani fognak. Október végétől viszont különösen figyelj az e-mailekre, dokumentumokra, határidőkre és megbeszélésekre, mert könnyebben csúszhat hiba a kommunikációba. Régi ügyfél, egykori kolléga vagy korábban elutasított projekt is visszatérhet, és ezúttal egészen más lehetőséget rejthet. November második felétől már egyre inkább azt érezheted, hogy készen állsz kilépni a háttérből, és valami új irányt komolyabban is felvállalni.

Pénz

Pénzügyekben az ősz egyik fontos témája lehet, hogy újragondold, mi az, ami valóban megéri neked az árát. A Vénusz retrográd egy részét a pénzzel és értékekkel kapcsolatos területeiden tölti, ezért októberben könnyen előkerülhetnek korábbi vásárlások, pénzügyi döntések vagy olyan kiadások, amelyekről utólag már egészen mást gondolsz. Lehetőség nyílhat valamilyen régi pénzügyi ügy rendezésére is, de nagyobb vásárlásoknál nem árt kétszer meggondolni, valóban szükséged van-e rájuk. Az önértékelésed és a pénzhez való viszonyod is összekapcsolódhat: könnyen rájöhetsz, hogy bizonyos helyzetekben kevesebbet kérsz, mint amennyit a munkád ér. November közepétől már jóval tisztábban láthatod, hol érdemes visszafogni a költést, és hol lenne ideje végre többet kérned.

Szerelem – ha kapcsolatban élsz

Kapcsolatban élő Szűzként ősszel a kommunikáció lesz az egyik kulcskérdés, és nem feltétlenül azért, mert állandóan veszekedni fogtok, hanem mert lesznek dolgok, amelyeket már nem elég félmondatokkal elintézni. Októbertől régebbi beszélgetések, elfelejtett ígéretek vagy olyan sérelmek kerülhetnek újra elő, amelyekről azt gondoltátok, már lezártátok őket. Most az segít a legtöbbet, ha nem azonnal megoldást keresel minden problémára – tudjuk, ez neked nem kis kérés –, hanem először tényleg meghallgatod, mit mond a másik. A kapcsolatotok hétköznapi működésén is változtathattok, és akár egy közös döntés is megszülethet arról, hogyan tovább. November közepétől sokkal könnyebb lehet egymással egy nyelvet beszélni, és olyan témában is közelebb kerülhettek egymáshoz, ami korábban inkább feszültséget okozott.

Szerelem – ha szingli vagy

Ha szingli Szűz vagy, az ősz nem feltétlenül a villámcsapásszerű szerelemmel indul, inkább lassan bontakozó ismeretségeket és meglepő visszatéréseket hozhat. Valaki beszélgetés, munka, tanulás, közös ismerős vagy akár a közvetlen környezeted révén kerülhet közelebb hozzád, és eleinte lehet, hogy nem is gondolsz rá potenciális partnerként. Októberben viszont simán bejelentkezhet egy régi szereplő is: ex, régi randipartner vagy valaki, akivel korábban rossz időzítés miatt nem lett semmi. A kérdés most nem az, hogy még mindig működik-e a vonzalom, hanem az, hogy az a probléma, ami egyszer már szétválasztott benneteket, valóban megváltozott-e. November közepétől sokkal tisztábban érzed majd, ki az, aki csak felkavarja a nyugalmadat, és ki az, akivel tényleg érdemes lenne valami újat építeni.

Mérleg

Általános jóslat

A Mérlegek számára 2026 ősze erősen a kapcsolatok, határok és saját igények újragondolásáról szólhat. Szeptember még kifejezetten társasági, mozgalmas és inspiráló időszak lehet: a Jupiter az Oroszlánban támogatja a baráti kapcsolatokat, közösségeket, új ismeretségeket és hosszabb távú terveket, így könnyebben kerülhetsz olyan emberek közé, akik új ötleteket vagy akár konkrét lehetőségeket hoznak az életedbe. Októbertől viszont sokkal személyesebb lesz a történet, ugyanis a Vénusz retrográd mozgása téged különösen érzékenyen érint, hiszen ez a te uralkodó bolygód. Könnyen lehet, hogy elkezded újragondolni, mit vársz a kapcsolataidtól, mennyire adsz túl sokat másoknak, és hol mondasz igent csak azért, hogy elkerüld a konfliktust. Egy régi döntés vagy kapcsolat is visszatérhet, de most már sokkal tisztábban láthatod, hogy valóban hiányzik-e, vagy csak a megszokás beszél belőled. November közepétől fokozatosan könnyebb lehet dönteni, és az ősz végére sokkal közelebb kerülhetsz ahhoz az élethez, amiben nemcsak mindenki más érzi jól magát körülötted, hanem te is.

Karrier

Munka fronton a kapcsolati hálód lehet az egyik legnagyobb előnyöd ősszel. Szeptemberben könnyen jöhet új együttműködés, ajánlás, közös projekt vagy olyan ismeretség, amely később szakmailag is nagyon értékessé válik, ezért most tényleg érdemes emberek közé menni, beszélgetni és megmutatni, min dolgozol. A Mérleg sokszor kiválóan működik csapatban, ősszel viszont azt is meg kell tanulnod, hogy nem minden együttműködés ér annyit, amennyi energiát beleadsz. Októberben a retrográd Vénusz miatt egy korábbi munkahelyi kapcsolat, ügyfél vagy régi projekt is visszatérhet, és könnyen lehet, hogy új feltételekkel most mégis működőképes lenne. Ugyanakkor ne dönts csak azért, mert nehezedre esik nemet mondani. November közepétől tisztábban látod majd, melyik irány valóban neked való, és az ősz végére akár egy komolyabb szakmai cél is új lendületet kaphat.

Pénz

Pénzügyekben ősszel különösen fontos lesz, hogy ne csak azt nézd, mire van pénzed, hanem azt is, mi az, ami tényleg értéket ad neked. Októberben a Vénusz retrográd először a pénzügyi területedet érinti, ezért simán előkerülhet egy régi kiadás, elfelejtett tartozás, korábbi pénzügyi döntés vagy akár egy bevételi lehetőség, amit egyszer már félretettél. Arra is rájöhetsz, hogy bizonyos dolgokra csak azért költesz, mert szeretnél megfelelni valamilyen képnek vagy mások elvárásainak. Luxus, divat, szépségápolás vagy lakberendezés terén most különösen könnyű túlkölteni magad, úgyhogy nagyobb vásárlás előtt érdemes várni egy kicsit. November közepe után már sokkal jobb lesz a pénzügyi ítélőképességed, és akár egy olyan döntést is meghozhatsz, amely hosszabb távon stabilabb helyzetet teremt.

Szerelem – ha kapcsolatban élsz

Kapcsolatban élő Mérlegként ez az ősz könnyen arról szólhat, hogy végre kimondod azt is, amit eddig a béke kedvéért inkább magadban tartottál. Te hajlamos vagy sokáig alkalmazkodni, kompromisszumot kötni és kerülni a konfliktust, de októberben a Vénusz retrográd miatt egyre nehezebb lehet figyelmen kívül hagyni azt, ami valójában zavar. Régi sérelmek, egyensúlytalanságok vagy az is előkerülhet, hogy ki mennyit ad bele ebbe a kapcsolatba. Ez nem feltétlenül jelent rosszat: ha mindketten hajlandók vagytok őszintén beszélni, sokkal jobb egyensúly alakulhat ki köztetek. Egy korábbi közös terv vagy döntés is újra napirendre kerülhet, és most akár egészen más eredményre juthattok. November közepétől a Vénusz direkt mozgása már sokkal könnyebb, szeretettelibb időszakot hozhat, és az ősz végére újra azt érezhetitek, hogy tényleg egy oldalon álltok.

Szerelem – ha szingli vagy

Ha szingli Mérleg vagy, az ősz egyik legérdekesebb kérdése az lehet, hogy valóban új szerelemre vágysz-e, vagy inkább egy régi történetet nem sikerült még teljesen elengedned. Szeptemberben rengeteg lehetőség jöhet ismerkedésre baráti társaságon, rendezvényen, közösségi médián vagy közös ismerősökön keresztül, és simán kialakulhat valami olyasvalakivel, akit eleinte csak barátként kezelsz. Októberben viszont a Vénusz retrográd szinte tankönyvszerűen hozhat vissza egy exet, régi randipartnert vagy valakit, akivel valaha nagyon megvolt a kémia, csak nem lett belőle semmi komoly. Most viszont ne csak azt kérdezd magadtól, hogy még mindig vonzódsz-e hozzá, hanem azt is, hogy az a kapcsolat valóban passzol-e ahhoz az emberhez, akivé időközben váltál. November közepétől sokkal tisztább lesz a kép, és az ősz végére könnyen lehet, hogy már nem is ugyanazt keresed a szerelemben, mint szeptember elején.

forrás: Tony Frost on Unsplash

Skorpió

Általános jóslat

A Skorpiók számára 2026 ősze nagyon személyes és intenzív időszak lehet, mert több fontos bolygómozgás is közvetlenül megpiszkálja azt, hogyan látod saját magad, a kapcsolataidat és azt, hogy mit akarsz még továbbvinni az életedben. Szeptemberben még inkább a külvilág felé fordulhatsz, főleg karrier és célok terén, de októbertől egyre erősebben jöhet az érzés, hogy valamit újra kell gondolnod saját magaddal kapcsolatban. A Vénusz retrográd mozgása részben a jegyedben történik, később pedig a Merkúr is retrográd lesz nálad, ezért régi döntések, korábbi kapcsolatok, önértékelési kérdések és olyan témák térhetnek vissza, amelyekről azt hitted, már lezártad őket. Ez az ősz nem feltétlenül arról szól, hogy mindent felforgass, hanem arról, hogy őszintén megnézd: az az élet, amit most élsz, még mindig passzol ahhoz az emberhez, akivé váltál? November közepétől sokkal tisztábban láthatod a választ.

Karrier

Munka fronton kifejezetten erős ősz jöhet, mert a Jupiter az Oroszlánban nálad a karrier, hírnév és láthatóság területét erősíti. Szeptemberben és október elején könnyebben kerülhetsz reflektorfénybe, kaphatsz nagyobb felelősséget, előléptetést vagy olyan lehetőséget, ahol végre megmutathatod, mire vagy képes. Ha váltani szeretnél, most sokkal bátrabban nyúlhatsz új irányok felé. Október végétől viszont ne lepődj meg, ha egy korábbi szakmai döntést újra kell gondolni, vagy egy régi projekt, ajánlat esetleg egykori munkahely kerül újra képbe. A Merkúr retrográd miatt ilyenkor különösen fontos, hogy ne csak az első benyomás alapján dönts, hanem nézd meg a részleteket is. November második fele ismét nagyon erős lendületet hozhat, és könnyen lehet, hogy az ősz végére már egészen más szakmai pozícióból nézel előre.

Pénz

Pénzügyekben az ősz egyik legfontosabb kérdése az lehet, hogy mennyire tudod elválasztani azt, amit valóban szeretnél, attól, amit csak azért akarsz megszerezni, hogy jobban érezd magad. A Vénusz retrográd nálad könnyen hozhat impulzív vásárlásokat, régi pénzügyi döntések újragondolását vagy azt, hogy hirtelen teljesen máshogy látod, mire érdemes költeni. Szeptemberben karrierből vagy plusz munkából érkezhet jobb bevétel, de ősszel hajlamos lehetsz arra is, hogy ezzel együtt rögtön magasabbra tedd az életszínvonaladat. Októberben érdemes kerülni a nagyobb, csak érzelmi alapon meghozott döntéseket, november közepétől viszont sokkal tisztábban láthatod, hol tudsz többet kérni, mit érdemes félretenni, és melyik pénzügyi célod reális hosszabb távon is.

Szerelem – ha kapcsolatban élsz

Kapcsolatban élő Skorpióként ez az ősz nagyon mélyre mehet, főleg azért, mert nem lesz kedved felszínes válaszokkal beérni. A Vénusz retrográd nálad könnyen előhozza a bizalom, féltékenység, intimitás és elköteleződés kérdéseit, és akár olyan régi sérelmek is visszatérhetnek, amelyeket már mindketten lezártnak hittetek. Ez elsőre feszültséget hozhat, de közben óriási lehetőség is arra, hogy végre kimondjátok azt, amit eddig egyikőtök sem mert. Lehet, hogy azt is újra kell gondolnotok, hogyan működtök párként, mire van szükségetek, és mit nem akartok tovább ugyanúgy csinálni. November közepétől viszont sokkal könnyebb lehet egymást megérteni, és ha a kapcsolatotok stabil alapokon áll, ez az ősz akár még közelebb is hozhat benneteket egymáshoz.

Szerelem – ha szingli vagy

Ha szingli Skorpió vagy, akkor készülj, mert az ősz könnyen visszahozhat valakit a múltból, és nem feltétlenül csak egy udvarias „hogy vagy?” üzenet erejéig. Ex, régi vonzalom, félbemaradt történet vagy valaki, akivel mindig rosszkor találkoztatok, simán újra megjelenhet. A kémia nagyon erős lehet, de most az lesz a fontos, hogy ne csak azt nézd, mennyire húz hozzá a szíved, hanem azt is, hogy miért nem működött korábban. Új szerelem is jöhet, főleg szeptemberben és november második felében, ráadásul könnyen olyan ember személyében, aki magabiztos, ambiciózus és első pillanattól nagyon erős hatással van rád. Október viszont inkább a saját igényeid tisztázásáról szól: mire november közepén a Vénusz újra direktbe fordul, sokkal pontosabban fogod tudni, kit akarsz közel engedni magadhoz – és kit biztosan nem.

Nyilas

Általános jóslat

A Nyilasok számára 2026 ősze kifejezetten inspiráló és mozgalmas időszak lehet, amikor újra erősebben érzed majd, hogy ki akarsz törni abból, ami túl szűk lett körülötted. A Jupiter az Oroszlánban nagyon jól rezonál veled, és támogatja az utazást, tanulást, új élményeket, külfölddel kapcsolatos terveket és mindent, ami tágítja a világodat. Szeptemberben könnyen jöhet olyan lehetőség, amely szó szerint vagy átvitt értelemben messzebbre visz, mint eddig gondoltad. Októberben viszont a retrográd Vénusz kicsit visszafordíthat a múlt felé: régi érzelmek, lezáratlan kapcsolatok vagy olyan dolgok kerülhetnek elő, amelyekről azt hitted, már nem befolyásolnak. November elején még lehet némi bizonytalanság és belső huzavona, de november közepétől sokkal tisztábban látod majd, mi az, ami tényleg a jövőd része, és mi az, amit már csak megszokásból cipelsz magaddal.

Karrier

Munka fronton ősszel erősen megjelenhet benned az igény arra, hogy valami többet tanulj, új területre merészkedj vagy végre komolyan vedd azt a gondolatot, hogy máshol is kipróbálnád magad. Szeptember kifejezetten jó lehet képzésre, vizsgára, külföldi kapcsolatokra, álláskeresésre vagy olyan szakmai projektre, amelyben nem ugyanazt kell csinálnod, amit már százszor megcsináltál. Ha régóta kacérkodsz pályaváltással vagy egy saját projekt elindításával, most könnyebben megjön hozzá a bátorság. Október végétől viszont lehetnek elakadások, csúszások vagy háttérben zajló ügyek, amelyeket előbb rendezni kell. Ne bosszankodj, ha valami nem azonnal indul el, mert november második felében újra komoly lendületet kaphatsz, és egy korábban túl merésznek tűnő terv hirtelen egészen reálisnak látszhat.

Pénz

Pénzügyekben a Nyilasnak ősszel leginkább arra kell figyelnie, hogy a lelkesedés ne írja felül a józan észt. Utazásra, tanulásra, programokra vagy valamilyen nagyobb élményre könnyen többet költesz, mint tervezted, és ezek között lehet olyan is, amit egyáltalán nem fogsz megbánni. A gond inkább akkor jöhet, ha egyszerre túl sok mindent szeretnél megvalósítani. Októberben egy régi kiadás, elfelejtett tartozás vagy háttérben futó pénzügyi ügy is visszatérhet, ezért érdemes átnézni a számlákat és automatikus költségeket. November közepétől sokkal jobb lesz az időzítés nagyobb döntésekhez, és akár olyan lehetőség is felbukkanhat, amely hosszabb távon több bevételt vagy nagyobb szabadságot ad.

Szerelem – ha kapcsolatban élsz

Kapcsolatban élő Nyilasként ősszel nagyon erős lehet benned a szabadság iránti vágy, és ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy menekülni akarsz a kapcsolatodból. Inkább azt, hogy több élményre, spontaneitásra és közös kalandra van szükséged, mert a túl sok rutin most különösen gyorsan frusztrálhat. Szeptember nagyon jó lehet utazásra, közös tervezésre vagy arra, hogy végre kipróbáljatok valamit, amit régóta halogattok. Októberben viszont régi sérelmek vagy kimondatlan érzések kerülhetnek felszínre, akár olyan témák is, amelyekről azt hittétek, már túlvagytok rajtuk. Most különösen fontos, hogy ne menekülj el egy nehezebb beszélgetés elől csak azért, mert kellemetlen. November közepétől könnyebb lesz újra előre nézni, és ha ugyanabba az irányba tartotok, az ősz végére még erősebb lehet köztetek az összetartozás érzése.

Szerelem – ha szingli vagy

Ha szingli Nyilas vagy, az ősz eleje nagyon ígéretes lehet, különösen akkor, ha hajlandó vagy kimozdulni a megszokott köreidből. Utazás, tanfolyam, fesztivál, közösségi program vagy akár egy külföldi kapcsolat is hozhat olyan embert, aki azonnal felkelti az érdeklődésedet. Szeptemberben és október elején különösen erős lehet a flört és az ismerkedési kedv, ráadásul most inkább azok vonzanak, akikben van valami szokatlan vagy inspiráló. Októberben ugyanakkor visszatérhet valaki a múltból is, de most érdemes nagyon őszintén feltenned magadnak a kérdést: tényleg ő hiányzik, vagy csak az az érzés, amit mellette átéltél? November második felében már sokkal tisztábban látod majd, kit érdemes közel engedned, és könnyen lehet, hogy az ősz végére egy olyan kapcsolat indul el, ami egyszerre ad izgalmat és szabadságot – pont azt a kombinációt, amit most keresel.

forrás: Jonathan Borba on Unsplash

Bak

Általános jóslat

A Bakok számára 2026 ősze arról szólhat, hogy elengedjék azt a kényszert, hogy mindig mindent kontroll alatt kell tartaniuk, és közben sokkal tudatosabban kezeljék azokat a helyzeteket, amelyek másokhoz is szorosan kapcsolódnak. A Jupiter az Oroszlánban nálad a közös erőforrások, mélyebb érzelmi kötelékek és nagyobb átalakulások területét erősíti, ezért szeptemberben könnyen kerülhet fókuszba egy közös pénzügyi döntés, hitel, örökség, befektetés vagy valamilyen olyan helyzet, ahol nem csak rajtad múlik minden. Ez elsőre kényelmetlen lehet, de közben rengeteget taníthat bizalomról és együttműködésről. Októberben a retrográd Vénusz a baráti és közösségi kapcsolataidat is megpiszkálhatja, így régi ismerősök, korábbi barátságok vagy egy régebbi terv is visszatérhet. November közepétől sokkal tisztábban látod majd, kik azok, akikkel valóban egy irányba tartasz, és mi az, amit már csak megszokásból cipelsz tovább.

Karrier

Munka fronton ősszel kevésbé a klasszikus „dolgozz még többet, és majd meglesz az eredménye” képlet működik, inkább az, hogy okosabban építs kapcsolatokat és jól válaszd meg, kivel működsz együtt. Szeptemberben egy üzleti partner, befektető, támogató vagy akár egy háttérben dolgozó ember is fontos szerepet kaphat abban, hogy egy projekted előrébb jusson. Most nem feltétlenül az egyéni hőstett visz előre, hanem az, ha tudsz delegálni és bizalmat adni másoknak is. Októberben és november elején egy régi szakmai kapcsolat vagy csapat is újra előkerülhet, és akár egy korábban félbehagyott projektet is érdemes lehet újragondolni. November második felében már sokkal tisztábban láthatod, melyik együttműködésben van valódi potenciál, és melyik az, ami csak viszi az idődet.

Pénz

Pénzügyekben ez az ősz kifejezetten fontos lehet, főleg azért, mert nálad nemcsak a saját bevételek, hanem a közös pénzek, tartozások, hitelek, támogatások és befektetések is erősen fókuszba kerülhetnek. Szeptemberben jöhet kedvezőbb megállapodás, plusz támogatás vagy olyan lehetőség, amely hosszabb távon stabilabb helyzetet teremthet, de a Jupiter hajlamos túlzásokra is, ezért ne vállalj be csak azért valamit, mert elsőre nagyon jó üzletnek tűnik. Októberben érdemes átnézni minden közös pénzügyi részletet, szerződést és rendszeres kiadást, mert könnyen előkerülhet valami, amit korábban figyelmen kívül hagytál. November közepétől viszont sokkal tisztábban látod majd, milyen pénzügyi döntés fér bele hosszú távon is.

Szerelem – ha kapcsolatban élsz

Kapcsolatban élő Bakként ősszel a felszínes működés kevés lesz: mélyebb bizalomra, őszinteségre és valódi együttműködésre lesz szükséged. Szeptemberben sok szó eshet közös pénzről, jövőről, lakhatásról vagy más hosszabb távú tervekről, és most könnyen kiderülhet, mennyire vagytok valóban egy csapat. Októberben egy régi baráti vagy társasági konfliktus is visszahatással lehet a kapcsolatotokra, de az is lehet, hogy valaki a múltból jelenik meg újra, és ezzel hoz egy kis bizonytalanságot. Nem feltétlenül romantikus harmadik félről van szó, inkább arról, hogy régi történetek újra megmutatják, mennyire tudtok egymásban megbízni. November közepétől sokkal könnyebb lesz tisztázni, mi fér bele nektek, és mi az, amit egyikőtök sem akar tovább cipelni.

Szerelem – ha szingli vagy

Ha szingli Bak vagy, az ősz könnyen hozhat olyan ismeretséget, amely sokkal mélyebbnek és intenzívebbnek érződik, mint egy átlagos flört. Szeptemberben különösen vonzhatnak azok az emberek, akikben van valami erős, titokzatos vagy érzelmileg nagyon jelenlévő, és lehet, hogy ez most kicsit ki is mozdít a megszokott választásaidból. Októberben viszont valaki a baráti körből vagy a múltadból újra képbe kerülhet, és simán előfordulhat, hogy egy régi barátság hirtelen más színezetet kap. Itt most érdemes figyelni arra, hogy ne csak azért menj bele valamibe, mert ismerős és biztonságos. November közepétől sokkal tisztábban látod majd, ki az, akivel tényleg van jövő, és ki az, aki csak átmenetileg kavarta fel az állóvizet.

Vízöntő

Általános jóslat

A Vízöntők számára 2026 ősze nagyon erősen a kapcsolatokról, együttműködésekről és arról szólhat, hogy kiknek adsz helyet az életedben. A Jupiter az Oroszlánban pont a kapcsolati területedet járja, ezért szeptemberben könnyebben találhatnak meg új emberek, fontos szövetségesek vagy olyan lehetőségek, amelyekhez szükséged lesz valaki másra is. Most nem feltétlenül az visz előre, ha mindent egyedül próbálsz megoldani. Októbertől azonban a figyelmed egyre inkább a karrier és a jövőd felé fordulhat, a retrográd Vénusz és később a Merkúr pedig arra késztethet, hogy újragondold, jó irányba tartasz-e egyáltalán. Régi cél, korábbi döntés vagy akár egy olyan álom is visszatérhet, amit egyszer már félretettél. November közepétől sokkal tisztábban látod majd, kik azok az emberek és melyek azok a célok, amelyek tényleg beleillenek abba az életbe, amit most szeretnél magadnak.

Karrier

Munka fronton az ősz kifejezetten fontos lehet, mert októbertől régi szakmai kérdések, korábbi lehetőségek és félbehagyott tervek is újra előkerülhetnek. Szeptemberben még inkább az együttműködések dominálhatnak: új ügyfél, partner, főnök vagy csapattárs hozhat olyan lehetőséget, amely önmagadtól talán nem jutott volna el hozzád. Októberben viszont a Vénusz retrográd a karriered területén arra késztethet, hogy újragondold, mennyire érzed magad megbecsülve, valóban szeretnéd-e azt a pozíciót, amit hajtasz, vagy csak azért akarod, mert régen ezt tűzted ki célul. Október végétől a Merkúr retrográd miatt szerződések, fontos levelezések és munkahelyi kommunikáció körül is lehetnek félreértések, ezért most semmit ne intézz fél szemmel. November közepétől viszont sokkal egyértelműbbé válhat, merre szeretnél továbbmenni, és akár egy korábbi szakmai lehetőség is új életre kelhet.

Pénz

Pénzügyekben az ősz leginkább azt mutathatja meg, mennyire függ a bevételed más emberektől, együttműködésektől vagy szerződésektől. A Jupiter a partnerkapcsolatok területén új ügyfelet, üzleti együttműködést vagy olyan megállapodást is hozhat, amely pénzügyileg kedvezőbb helyzetbe tesz, de fontos, hogy ne csak a nagy ígéreteket nézd, hanem a részleteket is. Októberben a karriereddel kapcsolatos bizonytalanság átmenetileg a pénzügyi terveidre is hatással lehet, így nem feltétlenül ez a legjobb időszak arra, hogy kizárólag egy jövőbeli bevételre alapozva költekezz. Egy régi munka vagy korábbi ügyfél viszont újra jelentkezhet, és ebből akár plusz pénz is jöhet. November közepétől már jóval tisztábban láthatod, melyik lehetőségből lehet valódi bevétel, és melyik csak jól hangzott elsőre.

Szerelem – ha kapcsolatban élsz

Kapcsolatban élő Vízöntőként 2026 ősze az egyik legerősebb időszak lehet számodra, hiszen a Jupiter az Oroszlánból közvetlenül a párkapcsolataid területét erősíti. Ez sokaknál következő szintet jelenthet: összeköltözés, eljegyzés, közös nagy terv vagy egyszerűen azt, hogy sokkal komolyabban kezdtek gondolkodni egymásról. Ugyanakkor a Jupiter felnagyítja azt is, ami már eleve jelen van, így ha valami régóta nincs rendben köztetek, azt ősszel nehezebb lesz figyelmen kívül hagyni. Októberben a karrier vagy a jövőbeli tervek miatt is kialakulhat feszültség, például ha egyikőtök mást szeretne a következő évektől. Most az lesz fontos, hogy ne két külön életet próbáljatok összepréselni, hanem tényleg közös irányt találjatok. November második felére sokkal egyértelműbbé válhat, merre tart a kapcsolatotok.

Szerelem – ha szingli vagy

Ha szingli Vízöntő vagy, akkor 2026 ősze az egész év egyik legerősebb ismerkedős időszaka lehet számodra. A Jupiter a párkapcsolati területeden jár, szeptember végétől pedig a Mars is ráerősít erre, így könnyen megjelenhet valaki, aki nem marad meg egy egyszerű randinál. Most különösen vonzhatnak a karakteres, magabiztos, látványosan más energiájú emberek, akik elsőre akár egy kicsit ki is billentenek a komfortzónádból. Ismeretség jöhet munkán, közös projekten, barátokon keresztül vagy akár teljesen váratlan helyzetben. Októberben azonban egy régi vonzalom vagy korábbi kapcsolat is visszaköszönhet, ezért lehet, hogy egy ideig választanod kell a megszokott és az új között. November közepétől sokkal tisztábban látod majd, kivel van valódi jövőd, és az ősz végére akár komoly kapcsolat is kialakulhat abból, ami szeptemberben még csak könnyed ismerkedésnek indult.

forrás: Jan Kopřiva on Unsplash

Halak

Általános jóslat

A Halak számára 2026 ősze arról szólhat, hogy végre egy kicsit kijöjj a saját fejedből, és konkrétabban lásd, merre szeretnél továbbmenni. A Jupiter az Oroszlánban nálad a hétköznapok, munka, rutinok és életmód területét erősíti, ezért szeptemberben könnyen érezheted úgy, hogy ideje rendszert vinni valamibe, ami eddig kissé szétesett. Lehet ez munka, időbeosztás, alvás, mozgás vagy egyszerűen az, hogy mire mennyi energiát adsz. Októberben a retrográd Vénusz inkább a világnézetedet, utazással, tanulással vagy jövőbeli tervekkel kapcsolatos kérdéseket piszkálhatja meg, és olyan dolgokon is újra elgondolkodhatsz, amelyekről azt hitted, már eldöntötted őket. November elején még lehet némi bizonytalanság, de november közepétől sokkal tisztábban láthatod, mi az, ami tényleg előrevisz, és mi az, ami csak szép elképzelés maradt a fejedben.

Karrier

Munka fronton az ősz egyik nagy lehetősége az lehet, hogy sokkal hatékonyabban kezded kezelni a hétköznapjaidat, és ettől látványosan több minden fér bele. Szeptember jó időszak lehet új munkarend kialakítására, feladatok átszervezésére, új kolléga vagy új rendszer bevezetésére, illetve arra is, hogy végre komolyan vedd azt, ami eddig csak mellékprojektként futott. Ha munkát keresel, most olyan lehetőség is jöhet, ami elsőre talán nem tűnik álomállásnak, de később nagyon fontos ugródeszka lehet. Októberben és november elején külfölddel, tanulással, jogi ügyekkel vagy hosszabb távú szakmai tervekkel kapcsolatban lehetnek visszalépések vagy újragondolások. Egy régi képzés, korábbi állásötlet vagy külföldi lehetőség is visszatérhet. November közepétől viszont már sokkal jobban összeállhat, merre érdemes továbbmenni.

Pénz

Pénzügyekben ősszel a Halak leginkább akkor jár jól, ha a nagy álmok mellé végre konkrét számokat is tesz. Szeptemberben több munka vagy plusz feladat akár nagyobb bevételt is hozhat, de ezzel együtt könnyen nőhetnek a mindennapi kiadások is. Most különösen érdemes figyelni arra, mennyi pénz megy el apró, rendszeres dolgokra, mert ezekből könnyen meglepően nagy összeg gyűlhet össze. Októberben utazással, tanulással, előfizetésekkel vagy valamilyen hosszabb távú tervvel kapcsolatban jöhet váratlan költség, esetleg egy korábbi kiadást kell újra rendezni. Nem feltétlenül rossz időszak ez, inkább arra tanít, hogy ne csak érzésből dönts. November közepétől jóval tisztábban láthatod, mire érdemes költeni, és egy új munka vagy plusz bevételi lehetőség is stabilabbá teheti a helyzetedet.

Szerelem – ha kapcsolatban élsz

Kapcsolatban élő Halként ősszel könnyen azt érezheted, hogy nemcsak szeretetre, hanem közös irányra is szükséged van. Szeptemberben inkább a hétköznapok kerülhetnek fókuszba: ki mit vállal, mennyi idő jut egymásra, mennyire működik jól a közös rutin. Ezek nem hangzanak túl romantikusan, de most pont az derülhet ki, mennyire vagytok jó csapat a való életben. Októberben viszont mélyebb kérdések jöhetnek elő a közös jövőről, utazásról, költözésről, elköteleződésről vagy arról, hogy ugyanazt akarjátok-e hosszabb távon. Egy régi vita vagy korábbi döntés is újra napirendre kerülhet, de most jó esély van rá, hogy egészen más szemmel nézzetek rá. November közepétől sokkal könnyebb lehet egyértelműen kimondani, merre szeretnétek továbbmenni együtt.

Szerelem – ha szingli vagy

Ha szingli Halak vagy, az ősz nem feltétlenül egy nagy, filmszerű belépővel hozza a szerelmet, hanem valaki lassan, szinte észrevétlenül kerülhet egyre közelebb hozzád. Ismeretség jöhet munka, edzőterem, napi rutin, közös projekt vagy olyan helyzet révén, ahová rendszeresen jársz. Szeptemberben tehát érdemes egy kicsit jobban körülnézni a saját hétköznapjaidban is, nem biztos, hogy a nagy románc egy egzotikus nyaraláson vár. Októberben viszont visszatérhet valaki a múltból, vagy újra előkerülhet egy régi kapcsolat, akár nagy távolságból vagy külföldről is. A nosztalgia erős lehet, de most azt érdemes nézned, az illető valóban illik-e ahhoz az élethez, amit most szeretnél, vagy csak egy régi álmot testesít meg. November közepétől sokkal tisztábban érzed majd, ki az, akivel érdemes tovább próbálkozni, és ki az, akit jobb végleg a múltban hagyni.