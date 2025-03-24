Horoszkóp
7 munkakör, ami már pár éven belül megszűnhet a robotok és az MI miatt

Kerekes Vivien
A JOY.hu vezető online szerkesztője.

Életmód
Utoljára frissült: 2025. március 22. 18:01

Forrás: National Cancer Institute on Unsplash

7 munkakör, ami már pár éven belül megszűnhet a robotok és az MI miatt
A nap cikke

6 vitamin, amit az orvosok szednek ősszel - Így nem lesznek betegek

Ahogy rövidülnek a nappalok, és hűvösebbé válik az idő, egyre többen köhögnek és tüsszögnek a buszon, a munkahelyen és a suliban, ami elég frusztráló. De vajon mivel erősítik meg magukat azok, akik a legjobban tudják, mi kell az immunrendszernek?

Életmód

5 vitamin, amit minden modern nőnek érdemes beiktatnia az őszi rutinjába

A legtöbb nő számára ismerős az érzés, amikor a nap végén úgy érezzük, túl sok szerepet próbáltunk egyszerre eljátszani....

Szépség

Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha

Mindig vegyes érzésekkel vágok bele egy új bőrápolási rutin kipróbálásába.

Divat

Ez a 3 anyag fogja uralni az őszi divatot: Így hordd őket

Az őszi trendek listáján megjelent három olyan anyag, amire biztosan te sem számítottál!

Divat

Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban

Fedezd fel, hogyan rétegezd stílusosan az Intrend darabjait: így alkoss kényelmes, elegáns őszi szetteket a hűvösebb nap...

Divat

Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához

Vissza az irodába stílusosan! Így állítsd össze az őszi kapszulagardróbodat az Intrend darabjaiból, hogy reggelente mind...

Promóciók

Megnyílt a Huawei hivatalos webshopja Magyarországon – az újonnan bemutatott a GT 6 széria

Az online vásárlás kényelme ma már alapelvárás, a gyártók közvetlen csatornái pedig különösen fontosak lettek a termékek...

Lakberendezés

Az 5 leggyakoribb alvási hiba, ami miatt fáradt vagy napközben

Kevés dolog hat annyira a mindennapjainkra, mint a jó alvás.

Sztárok

Ördög Nóra őszintén vallott a meddőség megéléséről

Gyerekként, amikor piros kalózként játszottam a kölyök klubban, még nem tudtam, hogy egyszer majd szerkesztőként ülök eg...

Életmód

7 lélekmelegítő könyvújdonság bekuckózós, őszi estékre

El sem tudsz képzelni annál tökéletesebb programot az esős, szeles napokra, mint hogy otthon maradj, pizsamába bújj, kik...

Életmód

Megérkezett a JOY első digitális kiadványa, a Pink October Issue, címlapon Ördög Nórával

Az október mindig a változásról, a befelé figyelésről szól – idén azonban a JOY számára ennél is többet jelent. Bemutatj...
Olvasd el!

Napi horoszkóp október 13.: az Ikreknek érdemes az igazságnak utánajárniuk, a Nyilasok kibontakoztathatják a kreativitásukat

A hétvége utolsó napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a vasárnapi horoszkópot!

Olvasd el!

TOP7 kirándulóhely Magyarországon, ami ősszel csodásabb, mint valaha

Fedezd fel Magyarország legszebb őszi kirándulóhelyeit! Kastélyok, tavak, kilátók és erdei ösvények, ahol a természet most mutatja a legszebb arcát.

Olvasd el!

Új kutatás szerint 44 munkahely tűnhet el az AI miatt – Bill Gates tudja, melyik 3 élheti túl

Egy friss kutatás szerint 44 munkakör tűnhet el a mesterséges intelligencia térnyerésével. Miközben egyre több feladatot automatizálnak, Bill Gates szerint mindössze három szakma maradhat biztonságban. Vajon miért épp ők élik túl az AI-forradalmat, és melyik az a 44, ami veszélyben van?

Olvasd el!

"Teljesen más ember lett" - Mi történhetett Mandy Moore arcával? A fanok kiakadtak

Több száz kommentelő ért egyet abban, hogy a fotókon látható színésznő biztosan nem Mandy Moore. Pedig ő az!

Olvasd el!

Nemcsak Diane Keatont vesztettük el hirtelen: 8 sztár, akinek halálhíre sokkolta a világot

A hírességek halála mindig mélyen megérinti a közönséget, különösen akkor, ha váratlanul történik.

Még az orvosi szférában is akadnak olyan feladatok, melyeket hamarosan gépek végezhetnek.

Néhány évtizeddel ezelőtt még az egyszerű mobiltelefonok gondolata is elképzelhetetlen volt, az pedig, hogy egyetlen kattintásra legyen tőlünk az interneten minden információ, amit bármikor elővarázsolhatunk, nos, úgy hangzott akkoriban, mintha egy sci-fi forgatókönyvét olvasnánk. Aztán elrepültek az évtizedek, a technológiai fejlődés pedig olyan lenyűgöző méreteket öltött, hogy ma már otthon sem kell lennünk, hogy felkapcsoljuk a villanyt, leengedjük a redőnyt vagy csekkoljuk, mi történik a ház körül; köszönhetően az okoskütyüknek.

Olvasd el ezt is!
Olvasd el ezt is! 4 munkakör, ahol a fizetés őrületes módon emelkedett az utóbbi időben - és még fog is

A ChatGPT-ről nem is beszélve, ami egyre több diák elsőszámú segítsége (akár beismerjük, akár nem). De a fejlődésnek nem mindig csak pozitív következménye van, és ezt jól mutatja a tény, hogy egyes munkakörök, ágazatok a jövőben teljesen megszűnhetnek létezni. És ez sajnos munkanélküliséget hoz magával, hiába állítják, hogy a gépeket is karban kell tartani, amire ugyanúgy fel kell venni valakit.

Az automatizálás rengeteg cégnek olcsóbb hosszú távon, ez pedig nagy mozgatórugó, de gondolj csak a boltok önkiszolgáló részlegeire vagy akár arra, hogy a neten egyre több AI (MI) által írt cikket olvashatsz. (Ez szerencsére nem az!) Utánajártunk most, mely munkakörök és ágazatok lehetnek azok, melyeket a robotizálás és a gépek térhódítása hamarosan teljesen megszűnhetnek létezni,

a lista pedig egészen döbbenetes!

