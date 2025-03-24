Életmód
7 munkakör, ami már pár éven belül megszűnhet a robotok és az MI miatt
Ahogy rövidülnek a nappalok, és hűvösebbé válik az idő, egyre többen köhögnek és tüsszögnek a buszon, a munkahelyen és a suliban, ami elég frusztráló. De vajon mivel erősítik meg magukat azok, akik a legjobban tudják, mi kell az immunrendszernek?
Napi horoszkóp október 13.: az Ikreknek érdemes az igazságnak utánajárniuk, a Nyilasok kibontakoztathatják a kreativitásukat
A hétvége utolsó napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a vasárnapi horoszkópot!
TOP7 kirándulóhely Magyarországon, ami ősszel csodásabb, mint valaha
Fedezd fel Magyarország legszebb őszi kirándulóhelyeit! Kastélyok, tavak, kilátók és erdei ösvények, ahol a természet most mutatja a legszebb arcát.
Új kutatás szerint 44 munkahely tűnhet el az AI miatt – Bill Gates tudja, melyik 3 élheti túl
Egy friss kutatás szerint 44 munkakör tűnhet el a mesterséges intelligencia térnyerésével. Miközben egyre több feladatot automatizálnak, Bill Gates szerint mindössze három szakma maradhat biztonságban. Vajon miért épp ők élik túl az AI-forradalmat, és melyik az a 44, ami veszélyben van?
"Teljesen más ember lett" - Mi történhetett Mandy Moore arcával? A fanok kiakadtak
Több száz kommentelő ért egyet abban, hogy a fotókon látható színésznő biztosan nem Mandy Moore. Pedig ő az!
Néhány évtizeddel ezelőtt még az egyszerű mobiltelefonok gondolata is elképzelhetetlen volt, az pedig, hogy egyetlen kattintásra legyen tőlünk az interneten minden információ, amit bármikor elővarázsolhatunk, nos, úgy hangzott akkoriban, mintha egy sci-fi forgatókönyvét olvasnánk. Aztán elrepültek az évtizedek, a technológiai fejlődés pedig olyan lenyűgöző méreteket öltött, hogy ma már otthon sem kell lennünk, hogy felkapcsoljuk a villanyt, leengedjük a redőnyt vagy csekkoljuk, mi történik a ház körül; köszönhetően az okoskütyüknek.
A ChatGPT-ről nem is beszélve, ami egyre több diák elsőszámú segítsége (akár beismerjük, akár nem). De a fejlődésnek nem mindig csak pozitív következménye van, és ezt jól mutatja a tény, hogy egyes munkakörök, ágazatok a jövőben teljesen megszűnhetnek létezni. És ez sajnos munkanélküliséget hoz magával, hiába állítják, hogy a gépeket is karban kell tartani, amire ugyanúgy fel kell venni valakit.
Az automatizálás rengeteg cégnek olcsóbb hosszú távon, ez pedig nagy mozgatórugó, de gondolj csak a boltok önkiszolgáló részlegeire vagy akár arra, hogy a neten egyre több AI (MI) által írt cikket olvashatsz. (Ez szerencsére nem az!) Utánajártunk most, mely munkakörök és ágazatok lehetnek azok, melyeket a robotizálás és a gépek térhódítása hamarosan teljesen megszűnhetnek létezni,
a lista pedig egészen döbbenetes!
