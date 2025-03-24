7 munkakör, ami már pár éven belül megszűnhet a robotok és az MI miatt

Néhány évtizeddel ezelőtt még az egyszerű mobiltelefonok gondolata is elképzelhetetlen volt, az pedig, hogy egyetlen kattintásra legyen tőlünk az interneten minden információ, amit bármikor elővarázsolhatunk, nos, úgy hangzott akkoriban, mintha egy sci-fi forgatókönyvét olvasnánk. Aztán elrepültek az évtizedek, a technológiai fejlődés pedig olyan lenyűgöző méreteket öltött, hogy ma már otthon sem kell lennünk, hogy felkapcsoljuk a villanyt, leengedjük a redőnyt vagy csekkoljuk, mi történik a ház körül; köszönhetően az okoskütyüknek.

A ChatGPT-ről nem is beszélve, ami egyre több diák elsőszámú segítsége (akár beismerjük, akár nem). De a fejlődésnek nem mindig csak pozitív következménye van, és ezt jól mutatja a tény, hogy egyes munkakörök, ágazatok a jövőben teljesen megszűnhetnek létezni. És ez sajnos munkanélküliséget hoz magával, hiába állítják, hogy a gépeket is karban kell tartani, amire ugyanúgy fel kell venni valakit.

Az automatizálás rengeteg cégnek olcsóbb hosszú távon, ez pedig nagy mozgatórugó, de gondolj csak a boltok önkiszolgáló részlegeire vagy akár arra, hogy a neten egyre több AI (MI) által írt cikket olvashatsz. (Ez szerencsére nem az!) Utánajártunk most, mely munkakörök és ágazatok lehetnek azok, melyeket a robotizálás és a gépek térhódítása hamarosan teljesen megszűnhetnek létezni,

a lista pedig egészen döbbenetes!

Galéria / 7 kép Munkakörök, melyek megszűnhetnek létezni a robotok és az AI térhódítása miatt Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria