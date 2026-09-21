8 munka, amivel milliókat lehet keresni havonta

Milyen az ideális munkahely? Van az a vicces mém, miszerint a tökéletes melóhelyhez kell a szuper munkakörnyezet (azaz jófej kollégák, nincs túlóra, stb.), a szórakoztató és érdekes feladatok a jó fizetés - majd ezek közül kettőt választhatsz. A legtöbben biztosan rávágnák, hogy utóbbi mindenképp ott van a kettőben, mert az igazán jó fizetés az, ami motiváálhat minket még az esős, ködös januári hétfő reggeleken is arra, hogy mosollyal az arcunkon menjünk dolgozni.

De melyek azok a munkakörök, amelyekkel 2026-ban tényleg jól lehet keresni? Akár milliós összegeket is? Megnéztünk több forrást, és összevetve az adatokat arra jutottunk, hogy ezek:

1. Szakorvos / sebész

Valószínűleg nem lep meg, hogy az orvosok fizetése kifejezetten magas lehet világszerte. És ha jártál már magánrendelésen, akkor tudod is, manapság akár egy átfogó nőgyógyászati vizsgálat milyen összegekbe kerül. Persze okkal: a munkájukhoz hosszú, akár több mint egy évtizedes képzés, speciális tudás és rendkívül nagy felelősség társul. Egy műtét vagy komolyabb diagnózis esetén sokszor szó szerint emberéletek múlnak a döntéseiken, miközben bizonyos területeken – például idegsebészetben, szívsebészetben vagy aneszteziológiában – kifejezetten kevés a magasan képzett szakember. A magas fizetés tehát egyszerre tükrözi a ritka szaktudást, a hosszú képzési időt, a komoly terhelést és azt a felelősséget, amit nap mint nap viselnek.

2. Pilóta

A pilóták magas fizetésének egyik fő oka, hogy a munkához komoly képzés, rengeteg gyakorlati tapasztalat és folyamatos továbbképzés szükséges. Egyszerre akár több száz utas biztonságáért felelnek, miközben váratlan helyzetekben gyors és pontos döntéseket kell hozniuk. A nagy nemzetközi légitársaságoknál ráadásul különösen értékesek a sok repült órával rendelkező, tapasztalt kapitányok, így ezen a szinten a fizetések is kiemelkedően magasak lehetnek.

3. Befektetési bankár / senior pénzügyi szakember

A pénzügyi világ csúcsán dolgozók sokszor óriási összegek, vállalati felvásárlások, befektetések és stratégiai döntések mögött állnak. Egyetlen jól időzített vagy rosszul meghozott döntés is milliókat, sőt milliárdokat jelenthet egy cégnek, ezért ezen a területen különösen sokat ér a tapasztalat, a gyors helyzetfelismerés és az erős szakmai kapcsolatrendszer. A magas alapfizetéshez ráadásul gyakran jelentős teljesítménybónuszok is társulnak, így senior szinten a kereset különösen magasra nőhet.

4. Vállalati jogász / senior legal counsel

Nagyvállalati környezetben egy tapasztalt jogász jóval többet csinál annál, mint hogy szerződéseket néz át. Komoly szerepe lehet felvásárlásokban, szabályozási ügyekben, adatvédelmi kérdésekben, perek megelőzésében és abban is, hogy egy cég elkerülje a súlyos jogi vagy pénzügyi kockázatokat. Minél összetettebb és nemzetközibb egy vállalat működése, annál értékesebb az a szakember, aki gyorsan átlátja ezeket a helyzeteket, ezért senior szinten a fizetések is kiemelkedően magasak lehetnek.

5. Cégvezető / felsővezető

Egy CEO, CFO vagy COO döntései közvetlenül befolyásolhatják egy vállalat növekedését, nyereségét és akár több ezer ember munkáját is. Ezekben a pozíciókban már nem egyetlen részterületért, hanem komplett üzleti folyamatokért és hosszú távú stratégiáért kell felelősséget vállalni, sokszor nemzetközi környezetben. A kiemelkedő fizetéshez ráadásul gyakran bónuszok, részvénycsomagok és egyéb juttatások is társulnak, ezért a teljes éves kompenzáció jóval meghaladhatja az alapbért.

6. AI- és machine learning szakértő

Az AI és a gépi tanulás ma már nemcsak techcégek játékszere: a pénzügytől az egészségügyön át a kereskedelemig egyre több iparág épít ezekre a rendszerekre. Azok a szakemberek, akik nemcsak használni, hanem fejleszteni, tanítani és üzleti folyamatokba beépíteni is tudják ezeket a technológiákat, jelenleg különösen keresettek. Mivel a valóban magas szintű tudás még mindig viszonylag ritka, a tapasztalt AI- és machine learning szakértők fizetése sok országban kiemelkedően magas lehet.

7. Olaj-, gáz-, bányászati vagy speciális mérnök

Az ilyen mérnöki munkák gyakran extrém környezetben, nagy értékű berendezések és összetett rendszerek mellett zajlanak, ahol egyetlen hiba is komoly pénzügyi vagy biztonsági következményekkel járhat. Ehhez nagyon speciális műszaki tudás, komoly tapasztalat és sok esetben nehéz munkakörülmények vállalása szükséges. Éppen ezért a jól képzett szakemberekből nincs túlkínálat, miközben az energia- és nyersanyagiparban óriási összegek mozognak, ami a fizetésekben is megmutatkozik.

8. Kiberbiztonsági / cloud / senior tech szakember

Ahogy egyre több cég költözik felhőalapú rendszerekbe és digitalizálja a működését, úgy nő azoknak a szakembereknek az értéke is, akik ezeket a rendszereket biztonságosan fel tudják építeni és működtetni. Egy komoly kibertámadás vagy technikai leállás akár milliós veszteséget is okozhat, ezért a tapasztalt kiberbiztonsági, cloud- és senior tech szakemberekre világszerte nagy a kereslet. A magas fizetést itt főleg a speciális tudás, a folyamatosan változó technológiai környezet és az üzletmenet szempontjából kritikus felelősség indokolja.

Forrás: 1, 2, 3,