Munkajogász figyelmeztet: ezt a 4 üzenetet soha ne küldd el a kollégádnak

A munkahelyi barátságoknak megvan a maguk egészen különleges dinamikája. Együtt kávéztok, közösen forgatjátok a szemeteket egy-egy meeting után, aztán egyszer csak azon kapod magad, hogy este tízkor is ugyanannak a kollégának írod meg, mit mondott már megint a főnököd. Mindez teljesen természetesnek tűnhet, hiszen a munkatársainkkal sokszor több időt töltünk, mint a barátainkkal.

Csakhogy van egy fontos különbség: ami egy baráti chatben ártatlan panaszkodásnak vagy viccelődésnek tűnik, az egy munkahelyi konfliktus során egészen más jelentést kaphat. Munkajogász szerint régi üzenetváltások akár egy későbbi jogvita során is előkerülhetnek, ezért érdemes úgy kezelni a kollégákkal folytatott beszélgetéseket, mintha egyszer más is elolvashatná őket. Ami egyszer írásban elment, arra később nagyon nehéz azt mondani, hogy „én ezt nem is úgy gondoltam”.

1. Amikor arra kéred a kollégádat, hogy szegje meg miattad a szabályokat

„Be tudnál csekkolni helyettem?” „Aláírnád ezt, én tegnap elfelejtettem?” Első hallásra apróságoknak tűnhetnek, főleg egy olyan munkahelyen, ahol a kollégák rendszeresen segítenek egymásnak. Azonban hatalmas különbség van aközött, hogy valami szóban elhangzik, illetve aközött, hogy írásos nyoma marad annak: tudatosan arra kértél valakit, hogy szegjen meg egy munkahelyi szabályt.

Ha később konfliktusod támad a céggel, egy ilyen üzenet nagyon kellemetlenül jöhet vissza. A munkáltató ugyanis arra hivatkozhat, hogy te magad is megsértetted a szabályokat, vagy másokat próbáltál erre rávenni. A munkajogász tanácsa ezért meglehetősen egyszerű: ne csak ne írd le – inkább egyáltalán ne kérj ilyesmit a munkatársaidtól.

2. Amikor egy kellemetlen üzenetre csak egy nevetős emojival válaszolsz

Képzeld el, hogy egy munkatársad vagy akár a főnököd küld egy szexuális célzású viccet, tesz egy kéretlen megjegyzést a magánéletedre vagy olyasmit ír, amitől kifejezetten kellemetlenül érzed magad. Csakhogy másnap találkoznotok kell az irodában, te pedig nem szeretnél konfliktust, ezért odaböksz egy „LOL”-t, egy 😂 emojit vagy egy egyszerű 👍-ot. Ismerős helyzet? A munkajogász szerint ez az a reakció, amelyet jobb elkerülni. Egy nevetős emoji automatikusan beleegyezéssé változtatna egy kellemetlen helyzetet, de szerint később megnehezítheti annak bizonyítását, hogy valójában sértőnek vagy nem kívántnak érezted a viselkedést. Ha valami kellemetlen, nem kell udvariasságból úgy reagálnod, mintha vicces lenne. Sokkal egyértelműbb lehet jelezni, hogy ezt inkább ne, és ha a viselkedés folytatódik, a megfelelő munkahelyi csatornán is érdemes jelezni a problémát.

3. Amikor dühből megírod, hogy már úgyis új munkát keresel

„Elegem van, holnap elkezdek jelentkezni máshová.” Egy rosszul sikerült nap után valószínűleg rengetegen írtak már hasonlót a kedvenc munkahelyi barátjuknak – akár úgy is, hogy másnapra már eszük ágában sem volt felmondani. A gond az, hogy az üzenetből nem látszik, mennyire gondoltad komolyan abban a pillanatban. Egy későbbi munkaügyi vitában az ilyen üzenetek problémássá válhatnak, hiszen azt sugallhatják, hogy már korábban tervezted a távozást. Ez például az Egyesült Államokban bizonyos körülmények között hatással lehet arra, hogyan értékelik az elveszített munkabérre vagy a távozás körülményeire vonatkozó állításokat. És van egy ennél sokkal hétköznapibb veszély is: a kolléga, akinek bizalmasan megírtad, hogy állást keresel, nem biztos, hogy örökké megtartja magának. Ez persze nem azt jelenti, hogy titokban kell tartanod minden karriertervedet vagy hogy a kollégáid soha nem lehetnek valódi barátok. Egyszerűen érdemes végiggondolni, melyik beszélgetést szeretnéd írásban is megőrizni.

4. Amikor üzenetben szidod a főnöködet vagy a céget

És elérkeztünk ahhoz a ponthoz, amelybe valószínűleg a legtöbb ember belefutott már. Egy borzalmas meeting után megnyitod a chatet, és már repül is az üzenet: mit művelt a főnököd, mennyire eleged van a cégből, és pontosan mit gondolsz az egész helyzetről – lehetőleg néhány erősebb jelzővel kiegészítve.

Mindenkinek szüksége van arra, hogy néha kiengedje a gőzt, de az írásos munkahelyi panaszkodással éppen az a gond, hogy nyoma marad. Ha később például diszkrimináció vagy jogellenes elbocsátás miatt alakul ki jogvita, a munkáltató megpróbálhatja az ilyen üzenetekkel alátámasztani azt az érvelést, hogy az alkalmazott korábban is ellenségesen, tiszteletlenül vagy együttműködésre képtelenül viselkedett.

Ráadásul nem csak egy esetleges per miatt lehet kellemetlen. Elég hozzá egy továbbküldött screenshot, egy megromlott munkahelyi barátság vagy egy rossz címzett és az a mondat, amelyet este fél tizenegykor dühödben írtál le, máris egészen más közönség elé kerülhet.