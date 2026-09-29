Most kell elültetni! 4 árnyékot adó fa, ami az egyre melegebb magyar nyarakat is bírja

Az elmúlt évek nyarai után valószínűleg már senkit sem kell meggyőzni arról, mennyit jelenthet néhány négyzetméternyi természetes árnyék a kertben. Amikor napokon keresztül tombol a hőség, egy nagy lombkoronájú fa alatt nemcsak sokkal kellemesebb üldögélni, de az alatta és körülötte lévő terület is kevésbé forrósodik át.

Csakhogy ma már nem mindegy, milyen fát választunk. Az egyre gyakoribb forró és száraz időszakok miatt olyan fajokban érdemes gondolkodni, amelyek megfelelő begyökeresedés után jobban tolerálják a meleget és az időszakos vízhiányt.

És hogy miért pont most érdemes nekilátni? Ősszel a talaj még őrzi a nyár melegét, miközben a levegő hűvösebb lesz, ezért a növény kevesebb vizet veszít. Az őszi és téli csapadék közben segíti a gyökerek fejlődését, így a fa tavasszal már valamivel előrébb jár, mint egy frissen telepített példány. A kertészeti ajánlások szerint a lombhullató fák ültetésére általában az ősz és a kora tavasz közötti időszak a legkedvezőbb, feltéve, hogy a talaj nem fagyott vagy vízzel telített.

Ha pedig hosszú távra tervezel, az alábbi négy fafajtát érdemes felírni a listádra.

1. Ezüsthárs

Ha klasszikus, hatalmas lombkoronára vágysz, az ezüsthárs (Tilia tomentosa) az egyik legjobb jelölt. Idővel tekintélyes méretű fává nőhet, így nagyobb kertben komoly árnyékot képes adni, ráadásul már a megjelenése miatt is igazi főszereplő lehet.

Nevét leveleinek ezüstösen világos fonákjáról kapta, amely szeles időben különösen látványossá teszi a lombját. Nyáron illatos virágokat hoz, ősszel pedig világosabb sárgás színt ölthet.

Ami azonban a jövő nyarait tekintve még fontosabb: az ezüsthárs a hőséget és a szárazabb periódusokat is jobban viseli, mint több más hársfaj. Magyarországon végzett, több fafajt vizsgáló kutatásban szintén magas szárazságtűrést és jó regenerálódóképességet mutatott.

Arra viszont készülj fel, hogy nem apró kertekbe való: fajtától és körülményektől függően igen nagyra nőhet. Ha van előtte tér, cserébe évekkel később pontosan azt a hatalmas, hűsítő lombkoronát kaphatod, amire egy forró júliusi délutánon vágysz.

2. Mezei juhar

A mezei juhar azoknak lehet jó választás, akik szeretnének árnyékot, de nincs helyük egy óriási termetű fának. Természetesen ez sem marad mini méretű, de általában kezelhetőbb növekedésű, mint néhány klasszikus parkfa. Kifejezetten alkalmazkodóképes faj: napos és félárnyékos helyen is jól érzi magát, többféle talajhoz képes alkalmazkodni, és a szárazabb körülményeket is meglepően jól tűri. Magyarországon ráadásul természetes környezetben is széles körben előfordul. A klímaváltozás szempontjából is izgalmas faj. Egy 2026-ban publikált kutatás kifejezetten a mezei juhar hő- és szárazságtűrését vizsgálta, míg korábbi európai vizsgálatok szintén a szárazságot jól viselő lombos fafajok között emelték ki. Pluszpont, hogy ősszel a lombja sárgás-arany árnyalatokra válthat, vagyis nemcsak praktikus árnyékadó, hanem a kert egyik legszebb őszi eleme is lehet.

3. Csertölgy

Ha van elég helyed, és olyan fát keresel, amelyet tényleg hosszú távra ültetsz, a csertölgy is megérdemel egy helyet a listán.

Ez már az a kategória, amelyből idővel igazi nagy fa lesz, széles koronával és rengeteg árnyékkal. Éppen ezért nem érdemes túl közel ültetni a házhoz, vezetékekhez vagy más építményekhez – mindig a fa kifejlett méretével tervezz, ne azzal a kis példánnyal, amit hazaviszel a kertészetből. A csertölgy szárazságtűrését több kutatás is vizsgálta. Egy magyarországi, kelet-közép-európai fafajokra koncentráló tanulmányban magas szárazságtűrést mutatott, egy másik vizsgálat pedig azt találta, hogy bizonyos körülmények között jobban tolerálta a szárazságot, mint a kocsányos tölgy. Nem az a fa, amely két nyár alatt óriási napernyőt növeszt föléd, viszont évtizedekre szóló választás lehet és pontosan az ilyen fáknál éri meg előre gondolkodni.

4. Tövis nélküli lepényfa

Ha valami légiesebb, modernebb hatású árnyékadót szeretnél, a tövis nélküli lepényfa különösen érdekes lehet. Finom, apró leveleinek köszönhetően nem hoz létre olyan sötét árnyékot, mint egy tömött lombú fa, inkább kellemesen megszűri a napfényt. Ez azért is praktikus, mert alatta nem feltétlenül válik teljesen sötétté és kopárrá a kert. Terasz vagy pihenőrész közelében kifejezetten hangulatos lehet, amikor a lombon keresztül szűrődik be a fény. A faj szárazabb időszakokat is jól tolerálhat, és az RHS éppen a nedvesebb teleket és száraz nyarakat egyaránt elviselő fák között emeli ki a tövis nélküli lepényfát. Érdemes kifejezetten a tövis nélküli változatokat, illetve megfelelő kertészeti fajtákat keresni, és vásárlás előtt ellenőrizni a végleges méretüket, mert közöttük is jelentős különbségek lehetnek.

Az első években a gyökérzetének még ki kell fejlődnie, ezért hosszabb csapadékmentes időszakokban rendszeres, alapos öntözésre lehet szüksége. A szakmai ajánlások szerint az újonnan telepített fákat az első néhány év nyári és száraz periódusaiban továbbra is öntözni kell. Éppen ezért előny az őszi ültetés: a fa több hónapot kap arra, hogy a gyökerei fejlődjenek, mielőtt megérkezik a következő komoly hőség.

És bár egy fiatal fa jövő júliusra még nem változtatja árnyékos oázissá az egész kertet, valahol el kell kezdeni. Néhány év múlva pedig valószínűleg örülni fogsz annak, hogy azon az őszi hétvégén végül tényleg elővetted az ásót.

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