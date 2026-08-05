Minden ötödik házas férfi megcsalta már a párját, de nem ez a legdurvább, ami kiderült a modern kapcsolatokról

Romantikus filmeken nőttünk fel, a happy end szinte garantált volt, így aztán felnőttként is azzal az életszemlélettel vágtunk neki az életnek, hogy egy jól működő kapcsolathoz elég a nagy szerelem. Valószínűleg egy-két csalódás után te is rájöttél, hogy azért ez nem ilyen egyszerű. Hajajj, de még mennyire, hogy nem! A valóságban ugyanis a párok életét rengeteg olyan dolog bonyolítja, amiről még a legközelebbi barátainknak sem feltétlenül beszélünk.

A modern kapcsolatok pedig megannyi kutató kíváncsiságát is felkeltették. Az elmúlt évek szerelmi felmérései egészen meglepő dolgokat tártak fel a hűtlenségről, a titokban átnézett telefonokról, a külön alvásról és még arról is, hányan rejtegetnek pénzügyi titkokat a párjuk előtt. Spoiler: a klasszikus megcsalás még csak nem is az egyetlen terület, ahol akadnak meredek számok.

Minden ötödik házas férfi félrelépett már

Valószínűleg a te környezetedben is akadnak házas emberek; legyen az családtag, szomszéd, kolléga. Nos, átlagosan minden ötödik férfi félre is lépett már. A General Social Survey korábbi adatai szerint a valaha házasságban élő férfiak 20 százaléka vallotta be, hogy a házassága alatt szexelt valaki mással. A nőknél ez az arány 13 százalék volt.

Vagyis nagyjából minden ötödik házas férfi átlépte már azt a határt, amelyet a legtöbb monogám kapcsolatban egyértelmű megcsalásnak tekintenek. Persze a felmérés önbevalláson alapult, így könnyen lehet, hogy a valós szám ennél még magasabb – elvégre nem ez az a kérdés, amelyre mindenki büszkén rávágja az igazat.

Tízből négy ember pénzügyi titkot is rejtegetett már

Megcsalni nemcsak egy harmadik személlyel lehet a párunkat. Az úgynevezett pénzügyi hűtlenségbe beletartozhat a titkos költekezés, az eltitkolt tartozás, egy külön bankszámla vagy egy olyan hitelkártya is, amelyről a másik fél semmit sem tud.

Egy felmérés szerint a házas, élettársi kapcsolatban élő vagy közös háztartást vezető amerikaiak 40 százaléka tett már ilyesmit. Egy pár cipő titokban történő megvásárlása persze nem ugyanaz, mint több milliós adósságot rejtegetni, de a közös bennük az, hogy a másik fél előtt tudatosan eltitkoltak valamit, ami a közös anyagi biztonságot is érintheti.

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A Gen Z sem kivétel. Sőt!

A pénzügyi hűtlenség generációk szerint még látványosabb különbségeket mutatott. Az együtt élő Gen Z-sek 67 százaléka vallotta be, hogy volt már valamilyen pénzügyi titka a párja előtt. A milleniáloknál ez 54, az X generációnál 33, a baby boomereknél pedig 30 százalék volt.

Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy a fiatalok tömegesen titkos offshore számlákat nyitogatnak. Lehet szó rejtett vásárlásról, tartozásról vagy arról, hogy valaki kevesebb információt oszt meg a fizetéséről, mint amennyit a párja gondol. Ettől még a 67 százalék elképesztően magas szám.

Minden harmadik ember belenézett már titokban a párja telefonjába

A bizalom szép dolog – egészen addig, amíg ott nem villog egy ismeretlen név a másik telefonján. Egy kutatás szerint a kapcsolatban élő amerikaiak 34 százaléka nézett már bele a párja mobiljába annak tudta nélkül.

A 18 és 29 év közöttiek körében ez az arány 52 százalék volt, vagyis több mint minden második fiatal megtette már. Az üzenetek, a közösségi oldalak és a helymeghatározás korában a telefon szinte az egész életünket tartalmazza, ezért egy gyors „csak megnézem, ki írt” pillanat valójában komoly határátlépés lehet.

Majdnem minden harmadik pár próbálkozott már külön alvással

Az amerikaiak 29 százaléka aludt már külön ágyban vagy másik szobában azért, hogy jobban kipihenje magát. Ez elsőre úgy hangozhat, mintha már a válópert készítenék elő, pedig sok esetben szó sincs kapcsolati válságról. És bár ez az adat amerikai párokat vizsgált, Európában is hasonló a helyzet!

A háttérben gyakran horkolás, eltérő munkarend, nyugtalan alvás vagy teljesen más hőmérsékletigény áll. Az úgynevezett „sleep divorce”, vagyis alvási válás sok párnál éppen hogy javíthatja a kapcsolatot, mert két kialvatlan, ingerlékeny ember helyett reggel két kipihent ember találkozik a konyhában.

Minden ötödik ember került már szerelmi háromszögbe

A YouGov adatai szerint az amerikaiak 19 százaléka volt már szerelmi háromszög része. Emellett 38 százalék jött már össze újra egy korábbi partnerével, 42 százalék pedig átélt se veled, se nélküled kapcsolatot.

Úgy tűnik tehát, a bonyolult romantikus helyzetek egyáltalán nem csak a sorozatok íróinak fejében léteznek. Az exekhez való visszatérés és az újra meg újra fellángoló kapcsolatok meglepően gyakoriak – még akkor is, ha a barátaink már a harmadik kör után könyörögnek, hogy végre tiltsuk le az illetőt.

Minden harmadik ember megnyitná a kapcsolatát

Egy 2023-as amerikai felmérésben a megkérdezettek 34 százaléka nem a teljes monogámiát jelölte meg ideális kapcsolati formaként. A többségük nem teljesen nyitott kapcsolatot szeretne, hanem valamilyen köztes megoldást tudna elképzelni a monogámia és a nyitottabb kapcsolat között. Ez persze nem jelenti azt, hogy jelenleg így is élnek, csak azt, hogy az elméletben számukra tökéletes kapcsolat valamivel rugalmasabb lenne.

A férfiak jobbnak látják a kapcsolatukat, mint a nők

A jelenleg párkapcsolatban élő férfiak 43 százaléka értékelte kiválónak a kapcsolatát, míg a nőknél csak 34 százalék mondta ugyanezt.

Ez nem azt jelenti, hogy ugyanazoknak a pároknak mindkét tagját megkérdezték, így nem lehet kijelenteni, hogy a férfiak sorra boldog kapcsolatban élnek olyan nőkkel, akik közben szenvednek mellettük. Az eltérés mégis érdekes: arra utalhat, hogy a férfiak és a nők más elvárások alapján ítélik meg, mennyire működik jól ugyanaz a fajta kapcsolat.

A modern párkapcsolatok tehát jóval összetettebbek annál, mint hogy valaki hűséges vagy hűtlen. A telefonhasználat, a pénzügyek, az alvási szokások és a kimondatlan elvárások ugyanúgy próbára tehetnek egy kapcsolatot – ráadásul sokszor ezekről még nehezebb őszintén beszélni, mint magáról a megcsalásról.