Tudtad? 3 mindennapi probléma, amit a telefonod már képes megoldani helyetted

A mesterséges intelligencia fogalmával 2026-ra már mindannyian képben vagyunk, hiszen az elmúlt években az AI szép lassan beleivódott a hétköznapjainkba. Nem kellett sok idő, hogy rájöjjünk, ez bizony az életünk számos területén le tud venni egy kis terhet a vállunkról. Sőt, tudtad, hogy a telefonod már számos mindennapi problémát is képes megoldani helyetted az AI által? Így neked csak annyi a dolgod, hogy hátradőlj és élvezd az előnyeit - na meg a plusz szabadidőt, amit így nyerhetsz!

Ebben nyújt segítséget az új Galaxy S26 széria – a Samsung legintuitívabb AI okostelefonja, amely rengeteg izgalmas funkcióval teszi a mindennapjaidat gördülékennyé. Az új termékcsalád segítségével például sokkal kevesebb lépésben tudod a közös programokat leszervezni a barátokkal, rokonokkal, de a tartalomrögzítés és ennek szerkesztése is gyorsabbá vált. Mivel a teljes Galaxy S26 szériát úgy tervezték, hogy az AI-teljesítményt, az energiahatékonyságot és a hőkezelést is szem előtt tartották, az eddigi legerőteljesebb hardvert kapta, hogy biztosítsa az összetettebb műveletek zökkenőmentes és következetes végrehajtását. És hogy hogyan oldja meg helyetted a mindennapi problémákat? Íme három élethelyzet, amit az új Galaxy S26 széria pikk-pakk orvosol!

forrás: Samsung

Sötétben rossz fotók? Többé nem!

Emlékszel még azokra az időkre, amikor a sötétben akartad lefotózni a Holdat, és csak egy elmosódott kis fénypont látszott? Vagy amikor a barátaiddal akartatok pár közös fotót lőni kempingezés közben, de csak homályos alakok voltatok? Ilyen gond nem lesz többet, mert az AI már ezt is képes orvosolni!

Sőt, az új Galaxy S26 széria a Galaxy eddigi legkiválóbb kamerarendszerével rendelkezik, ami azt jelenti, hogy a fotók és videók készítése, szerkesztése és megosztása egyetlen, zökkenőmentes élményként érhető el. Ráadásul a gyenge fényviszonyok mellett is élesebb, részletgazdagabb képeket és videókat tudsz készíteni, akkor is, ha épp ránagyítasz valamire. Koncerten vagy? A csajokkal nézitek a naplementét? Vagy a családdal ültök a tábortűz körül? Esetleg lőnél egy szelfit? Mindegyiket gond nélkül megörökítheted ezekkel a készülékekkel! És akkor az AI-alapú szerkesztőeszközökről még nem is beszéltünk, melyeknek köszönhetően gyorsan megtalálhatod, hogy nézhet ki igazán tökéletesen a felvétel. Már csak annyi van hátra, hogy kiposztold!

A telefonod kijelzőjét csak te látod teljesen!

Jártál már úgy, hogy el akartál olvasni egy üzenetet, meg akartál nézni egy videót vagy képet, de nem tudtad megtenni, mert a tömegközlekedésen olyan szorosan álltak körülötted az emberek, hogy mindenki rálátott a képernyődre? Ilyenkor biztosan neked is eszedbe jutott már, hogy milyen jó lenne egy olyan funkció, amivel csak mi láthatnánk a mobilunkat, mások még véletlenül sem, így nem kéne azon izgulni, mibe kukucskálnak bele a kíváncsi tekintetek.

Nos, a privát szféránkat okkal védjük, és ezt a Galaxy új szériája is pontosan tudja. Épp ezért vezették be az S26 Ultra esetében a képpontszintű védelmet, azaz a Betekintésgátló kijelzőt, aminek lényege, hogy számodra a kijelző tiszta és fényes maradjon, de korlátozza az oldalsó szögekből való láthatóságot, így ha mások épp odatekintenek, nem látják, mit csinálsz. Nem mellesleg pedig testreszabhatod, mikor kapcsoljon be a funkció, hogyan, és még azt is, hogy milyen szintű védelmet szeretnél. Így a privát adataidat is nagyobb biztonságban tudhatod!

Kéne egy kis segítség a multitasking terén? Íme!

Még egy átlagos napon is rengeteg döntést kell meghoznunk, többfelé osztódik a figyelmünk, úgyhogy nem csoda, ha néha te is azt mondod: bárcsak megcsinálná ezeket valaki más helyettem! Mi lenne, ha átadnád az irányítást ezen a téren az AI-nak, és hagynád, hogy levegyen némi terhet a válladról? Mert bizony még ezt is meg tudja tenni a telefonodon keresztül!

A Galaxy S26 széria az eddigi legintuitívabb Galaxy AI élményt adja, ami azt jelenti, hogy irányítja a feladatokat minimális irányítás mellett. Például a Now Nudge, intelligens javaslatok funkcióval releváns javaslatok segíthetnek abban, hogy az előtted lévő feladatokra koncentrálhass: ha egy barátnőd azt írja, hogy mutass képet legutóbbi utazásodról, a telefonod rögtön ajánl pár fotót, így neked csak küldeni kell. De ha a főnököd ír, hogy össze tudtok-e ülni például 2-kor, a Galaxy S26 képes felismerni a kapcsolódó naptárbejegyzéseket, és ellenőrizni, szabad-e az időpont. És ez csak egy a megannyi AI funkcióból: a Now Brief, napi riport képes lehet a személyes kontextus alapján időben emlékeztetni a fontos eseményekre, a Bekarikázással rendkívül gyorsan kereshetsz a Google-lel, a továbbfejlesztett Bixby-vel pedig más Galaxy eszközeiden rendkívül könnyedén navigálhatsz.

Az AI-t rengeteg módon kamatoztathatjuk a hétköznapokban, ráadásul a telefonunk által mindig kéznél is lehet. Érdemes utánajárni, melyik területeken támaszkodhatunk ezekre a funkciókra, hiszen ezáltal még a legrohanósabb hétköznapok is sokkal gördülékenyebben telhetnek, hisz jóval kevesebb dolgot kell fejben tartanunk. A fenti csak néhány példa az új Galaxy S26 széria sokszínű lehetőségeiből, úgyhogy amennyiben te is megkönnyítenéd az életed, érdemes utánaolvasni, a modellek közül melyik passzol legjobban a saját életritmusodhoz!

Ha kimaxolnád az élményt, érdemes tudnod, hogy megérkeztek a legújabb Galaxy Buds4 és Galaxy Buds4 Pro fülhallgatók is, amelyek prémium minőséget és kiváló hi-fi hangzást biztosítanak. Ráadásul az intelligens, adaptív vezérlés segít, hogy a modern mindennapok ritmusába tökéletesen belesimuljanak ezek az eszközök, így a zenehallgatás (vagy épp a barátnőd hangüzenetének hallgatása) valódi élmény lesz! Ez a széria február 25-től előrendelhető, majd március 11-től lesz széles körben elérhető. Az előrendelők 2026. február 25. és március 11. között 30 százalék kedvezménnyel rendelhetik meg a Buds4-hez elérhető tokot. Magyarországon a Galaxy Buds4 79 990 Ft-os, a Galaxy Buds4 Pro pedig 109 990 Ft-os ajánlott fogyasztói áron lesz elérhető.