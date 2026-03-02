Életmód
Tudtad? 3 mindennapi probléma, amit a telefonod már képes megoldani helyetted
Forrás: Getty Images
4 sztár, akiről azt rebesgetik, hogy halott és egy klón vette át a helyét
A neten könnyen szárnyra kapnak az alaptalan teóriák. Az utóbbi években pedig egyre többen állítják, hogy számos híresség már halott, mert szembement a rendszerrel, és helyüket klónok vették át.
Promóciók
Az ikonikus kollekció új ékköve: ez a lenyűgöző árnyalat ihlette a Versace új illatát
5 virág, amit MOST ültess el, ha csodás kertet akarsz tavasszal és nyáron
Ha már márciusban belevágsz a kertrendezésbe, az alábbi virágok biztosan meghálálják ezt csodás külsejükkel.
Napi horoszkóp március 3.: az Ikrek nehez feladatot kapnak a nyakukba, az Oroszlánoknak érdemes megtanulniuk nemet mondani
A mai nap is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a keddi horoszkópot!
Napi horoszkóp március 2.: az Ikrek a környezetüknek bizonyíthatnak, a Szüzek nyomasztó tehertől szabadulhatnak meg
A hét első napján is izgalmas kalandok, váratlan fordulatok, sikerek vagy épp tanulságok várnak, azt azonban, hogy pontosan mire számíthatsz, csak akkor tudhatod meg, ha elolvasod a hétfői horoszkópot!
A születésed dátuma felfedi, milyen lélektípusba tartozol
Nagyon sokat elmond rólad az, hogy a hónap hányadik napján születtél!
A mesterséges intelligencia fogalmával 2026-ra már mindannyian képben vagyunk, hiszen az elmúlt években az AI szép lassan beleivódott a hétköznapjainkba. Nem kellett sok idő, hogy rájöjjünk, ez bizony az életünk számos területén le tud venni egy kis terhet a vállunkról. Sőt, tudtad, hogy a telefonod már számos mindennapi problémát is képes megoldani helyetted az AI által? Így neked csak annyi a dolgod, hogy hátradőlj és élvezd az előnyeit - na meg a plusz szabadidőt, amit így nyerhetsz!
Ebben nyújt segítséget az új Galaxy S26 széria – a Samsung legintuitívabb AI okostelefonja, amely rengeteg izgalmas funkcióval teszi a mindennapjaidat gördülékennyé. Az új termékcsalád segítségével például sokkal kevesebb lépésben tudod a közös programokat leszervezni a barátokkal, rokonokkal, de a tartalomrögzítés és ennek szerkesztése is gyorsabbá vált. Mivel a teljes Galaxy S26 szériát úgy tervezték, hogy az AI-teljesítményt, az energiahatékonyságot és a hőkezelést is szem előtt tartották, az eddigi legerőteljesebb hardvert kapta, hogy biztosítsa az összetettebb műveletek zökkenőmentes és következetes végrehajtását. És hogy hogyan oldja meg helyetted a mindennapi problémákat? Íme három élethelyzet, amit az új Galaxy S26 széria pikk-pakk orvosol!
Sötétben rossz fotók? Többé nem!
Emlékszel még azokra az időkre, amikor a sötétben akartad lefotózni a Holdat, és csak egy elmosódott kis fénypont látszott? Vagy amikor a barátaiddal akartatok pár közös fotót lőni kempingezés közben, de csak homályos alakok voltatok? Ilyen gond nem lesz többet, mert az AI már ezt is képes orvosolni!
- Sőt, az új Galaxy S26 széria a Galaxy eddigi legkiválóbb kamerarendszerével rendelkezik, ami azt jelenti, hogy a fotók és videók készítése, szerkesztése és megosztása egyetlen, zökkenőmentes élményként érhető el. Ráadásul a gyenge fényviszonyok mellett is élesebb, részletgazdagabb képeket és videókat tudsz készíteni, akkor is, ha épp ránagyítasz valamire. Koncerten vagy? A csajokkal nézitek a naplementét? Vagy a családdal ültök a tábortűz körül? Esetleg lőnél egy szelfit? Mindegyiket gond nélkül megörökítheted ezekkel a készülékekkel! És akkor az AI-alapú szerkesztőeszközökről még nem is beszéltünk, melyeknek köszönhetően gyorsan megtalálhatod, hogy nézhet ki igazán tökéletesen a felvétel. Már csak annyi van hátra, hogy kiposztold!
A telefonod kijelzőjét csak te látod teljesen!
Jártál már úgy, hogy el akartál olvasni egy üzenetet, meg akartál nézni egy videót vagy képet, de nem tudtad megtenni, mert a tömegközlekedésen olyan szorosan álltak körülötted az emberek, hogy mindenki rálátott a képernyődre? Ilyenkor biztosan neked is eszedbe jutott már, hogy milyen jó lenne egy olyan funkció, amivel csak mi láthatnánk a mobilunkat, mások még véletlenül sem, így nem kéne azon izgulni, mibe kukucskálnak bele a kíváncsi tekintetek.
- Nos, a privát szféránkat okkal védjük, és ezt a Galaxy új szériája is pontosan tudja. Épp ezért vezették be az S26 Ultra esetében a képpontszintű védelmet, azaz a Betekintésgátló kijelzőt, aminek lényege, hogy számodra a kijelző tiszta és fényes maradjon, de korlátozza az oldalsó szögekből való láthatóságot, így ha mások épp odatekintenek, nem látják, mit csinálsz. Nem mellesleg pedig testreszabhatod, mikor kapcsoljon be a funkció, hogyan, és még azt is, hogy milyen szintű védelmet szeretnél. Így a privát adataidat is nagyobb biztonságban tudhatod!
Kéne egy kis segítség a multitasking terén? Íme!
Még egy átlagos napon is rengeteg döntést kell meghoznunk, többfelé osztódik a figyelmünk, úgyhogy nem csoda, ha néha te is azt mondod: bárcsak megcsinálná ezeket valaki más helyettem! Mi lenne, ha átadnád az irányítást ezen a téren az AI-nak, és hagynád, hogy levegyen némi terhet a válladról? Mert bizony még ezt is meg tudja tenni a telefonodon keresztül!
- A Galaxy S26 széria az eddigi legintuitívabb Galaxy AI élményt adja, ami azt jelenti, hogy irányítja a feladatokat minimális irányítás mellett. Például a Now Nudge, intelligens javaslatok funkcióval releváns javaslatok segíthetnek abban, hogy az előtted lévő feladatokra koncentrálhass: ha egy barátnőd azt írja, hogy mutass képet legutóbbi utazásodról, a telefonod rögtön ajánl pár fotót, így neked csak küldeni kell. De ha a főnököd ír, hogy össze tudtok-e ülni például 2-kor, a Galaxy S26 képes felismerni a kapcsolódó naptárbejegyzéseket, és ellenőrizni, szabad-e az időpont. És ez csak egy a megannyi AI funkcióból: a Now Brief, napi riport képes lehet a személyes kontextus alapján időben emlékeztetni a fontos eseményekre, a Bekarikázással rendkívül gyorsan kereshetsz a Google-lel, a továbbfejlesztett Bixby-vel pedig más Galaxy eszközeiden rendkívül könnyedén navigálhatsz.
Nézd meg legfrissebb videónkat a Samsung unpacked eseményéről, ami garantáltan meghozza a kedved, hogy beszerezz egy új telefont!
Az AI-t rengeteg módon kamatoztathatjuk a hétköznapokban, ráadásul a telefonunk által mindig kéznél is lehet. Érdemes utánajárni, melyik területeken támaszkodhatunk ezekre a funkciókra, hiszen ezáltal még a legrohanósabb hétköznapok is sokkal gördülékenyebben telhetnek, hisz jóval kevesebb dolgot kell fejben tartanunk. A fenti csak néhány példa az új Galaxy S26 széria sokszínű lehetőségeiből, úgyhogy amennyiben te is megkönnyítenéd az életed, érdemes utánaolvasni, a modellek közül melyik passzol legjobban a saját életritmusodhoz!
Ha kimaxolnád az élményt, érdemes tudnod, hogy megérkeztek a legújabb Galaxy Buds4 és Galaxy Buds4 Pro fülhallgatók is, amelyek prémium minőséget és kiváló hi-fi hangzást biztosítanak. Ráadásul az intelligens, adaptív vezérlés segít, hogy a modern mindennapok ritmusába tökéletesen belesimuljanak ezek az eszközök, így a zenehallgatás (vagy épp a barátnőd hangüzenetének hallgatása) valódi élmény lesz! Ez a széria február 25-től előrendelhető, majd március 11-től lesz széles körben elérhető. Az előrendelők 2026. február 25. és március 11. között 30 százalék kedvezménnyel rendelhetik meg a Buds4-hez elérhető tokot. Magyarországon a Galaxy Buds4 79 990 Ft-os, a Galaxy Buds4 Pro pedig 109 990 Ft-os ajánlott fogyasztói áron lesz elérhető.
Hogy tetszett a cikk?
