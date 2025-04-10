Horoszkóp
Lélek
Divat
Szépség | Beauty Club
Sztárok
Green StilettoPromóciókVentilátor
  1. Főoldal
  2. Életmód
  3. Film

Minden idők 7 legkínosabb szexjelenete, amit soha nem akartunk látni

#szex
#film
#Kínos
#filmes szexjelenetek
Kamilla
Életmód, Film
Utoljára frissült: 2025. április 9. 14:35

Forrás: imdb

szexjelenet
A nap cikke

„Évtizedekkel a születése előtt találkoztam a lányommal?" - 7 hátborzongató igaz sztori,

Elérkezett a Halloween, az évnek az az időszaka, amikor imádjuk magunkat halálra rémiszteni, miközben sütőtökös lattét kortyolgatunk a kanapén.

Életmód

Tudomány a szépség mögött: meglepő tények arról, hogyan születnek a kedvenc bőrápolóid

Amikor reggel a kedvenc arckrémedért nyúlsz, valószínűleg nem gondolsz arra, hány évnyi kutatás, hány kísérlet és mennyi...

Életmód

A titok, amitől a bőröd és a hajad hálás lesz a reggeli kávédért

Van egy pillanat minden reggelben, ami csak a tiéd.

Divat

A TikTok már odáig van érte: így lesz teljesen egyedi az ékszered

Emma Watson hisz abban, hogy nincs szükségünk partnerre ahhoz, ha különleges kiegészítőt szeretnénk hordani. Sőt, kifeje...

Promóciók

Hallgasd az irodalmat – új korszak az e-hangoskönyvekkel!

Ki mondta, hogy az olvasás csak a kanapén ülve, könyvvel a kézben történhet? Az e-hangoskönyvek bebizonyítják, hogy az i...

Promóciók

A luxus új dimenziója az Optic World Exclusive Luxus Cornerben

Egy hely, ahol a stílus, a prémium minőség és a személyre szabott élmény találkozik. Ez az Optic World Exclusive Luxus C...

Promóciók

Kifejező és ragyogó – az új NINE WEST kollekció már a CCC-nél!

Az őszi trendek sokszínűsége igazán meglepő, és a CCC-ben elérhető NINE WEST kollekció, ennek remek példája. A márka éve...

Életmód

Elképesztően jó hatással lehet a mentális egészségedre egy hétköznapi program a barátaiddal: és még olcsó is

Emlékszel, milyen izgalmas volt a takaró alá bújva, elemlámpát szorongatva megosztani egymással a titkaitokat a BFF-jeid...

Promóciók

Izgalmas programokkal várunk az őszi JOY-napokon, az Allee-ban!

Az ország legnagyobb shopping ünnepe a kedvezményeken kívül szuper programokat kínál! Gyere el az őszi JOY-napok budapes...
Olvasd el!

A születési dátumod elárulja, ki az a személy a környezetedben, akit már előző életedben is ismertél

Egyetlen szám is elég ahhoz, hogy felfedd: ki az, akivel nem most találkoztál először, hanem már egy előző életben is összekötött titeket a sors.

Olvasd el!

7 meglepő tény a 20 éves Leonóra hercegnőről, aki olyan, mintha egy Disney meséből lépett volna ki

Spanyolország jövőbeli királynője, Leonóra asztúriai hercegnő október 31-én ünnepli 20. születésnapját, és már most történelmet ír.

Olvasd el!

10 modern lakberendezési trend, amit titokban mindenki szívből utál

Az elmúlt években a közösségi oldalakon és a lakberendezős műsorokban úgy tűnt, mintha lenne egy kötelező modern otthonrecept.

Olvasd el!

A tengerparton töltött időnek tényleg varázsereje van? Teszteltük az elméletet Horvátországban!

A Liburnia Hotels & Villas egyik szállodájában, a Hotel Ičićiben kipróbálhattuk, valóban igaz-e a „Blue Mind Theory”, azaz a kék elme teória.

Olvasd el!

Sztárok, akik elképesztő híresek voltak, mégis visszavonultak karrierjük csúcsán

Egyszerre döbbenetes és mégis példaértékű, amikor valaki a csúcson állva kisétál a reflektorfényből.

Facebook
Twitter
Pinterest
A moziélmény alapvetően szórakozást ígér: popcorn, sötét nézőtér, közös nevetések. De van egy dolog, ami még a legjobb filmeket is képes kellemetlenül feszengő élménnyé változtatni: a kínos szexjelenetek.

Különösen, ha a családtagokkal ülsz a nézőtéren, és hirtelen két szereplő heves jelenetbe kezd – lehetőleg hosszasan, hangosan és minden gátlás nélkül. Vannak azonban jelenetek, amelyek nemcsak társaságban, de még egyedül nézve is felkavaróak vagy nevetségesek.

A szexjelenetek lehetnek érzékiek, erőteljesek, művésziek, de ezek a példák inkább a „miért kellett ezt?” kategóriába esnek. Egyik-másik elgondolkodtat, másik zavarba ejt, de egy biztos: ezek azok a jelenetek, amiket soha nem akartunk látni. És ha lehetne, inkább visszatérnénk a véres akcióhoz.

A következő válogatásba a valaha volt legkínosabb szexjeleneteket gyűjtöttük össze. De azért készüljetek fel, mert nem lesz kellemes!

Lássuk, melyek ezek!

Galéria / 7 kép

Minden idők 7 legkínosabb szexjelenete, amit soha nem akartunk látni

Megnézem a galériát
Bezár
Bezár, vissza a cikkhez
Kép betöltése
A galéria folytatódik, lapozz tovább →
Hirdetés
Galéria

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Videók

Életmód

Tudomány a szépség mögött: meglepő tények arról, hogyan születnek a kedvenc bőrápolóid

Amikor reggel a kedvenc arckrémedért nyúlsz, valószínűleg nem gondolsz arra, hány évnyi kutatás, hány kísérlet és mennyi...

Életmód

A titok, amitől a bőröd és a hajad hálás lesz a reggeli kávédért

Van egy pillanat minden reggelben, ami csak a tiéd.

Divat

A TikTok már odáig van érte: így lesz teljesen egyedi az ékszered

Emma Watson hisz abban, hogy nincs szükségünk partnerre ahhoz, ha különleges kiegészítőt szeretnénk hordani. Sőt, kifeje...

Promóciók

Hallgasd az irodalmat – új korszak az e-hangoskönyvekkel!

Ki mondta, hogy az olvasás csak a kanapén ülve, könyvvel a kézben történhet? Az e-hangoskönyvek bebizonyítják, hogy az i...

Promóciók

A luxus új dimenziója az Optic World Exclusive Luxus Cornerben

Egy hely, ahol a stílus, a prémium minőség és a személyre szabott élmény találkozik. Ez az Optic World Exclusive Luxus C...

Promóciók

Kifejező és ragyogó – az új NINE WEST kollekció már a CCC-nél!

Az őszi trendek sokszínűsége igazán meglepő, és a CCC-ben elérhető NINE WEST kollekció, ennek remek példája. A márka éve...

Életmód

Elképesztően jó hatással lehet a mentális egészségedre egy hétköznapi program a barátaiddal: és még olcsó is

Emlékszel, milyen izgalmas volt a takaró alá bújva, elemlámpát szorongatva megosztani egymással a titkaitokat a BFF-jeid...

Promóciók

Izgalmas programokkal várunk az őszi JOY-napokon, az Allee-ban!

Az ország legnagyobb shopping ünnepe a kedvezményeken kívül szuper programokat kínál! Gyere el az őszi JOY-napok budapes...
Kép
Sztárok

Íme, Tom Hardy 10 legjobb filmje a közönség szerint

Hullámhegyek, hullámvölgyek, de végül csak révbe ért a színész.

Kép
Önismeret

Kínai horoszkópod szerint az életednek ezen a területén vagy a legszerencsésebb

A kínai horoszkóp több mint egyszerű asztrológia; egy mélyen gyökerező, évezredes bölcsességrendszer, amely a kínai kultúra és filozófia szerves részét képezi. Ellentétben a nyugati asztrológiával, amely 12 hónapon alapul, a keleti rendszer egy 12 éves ciklusra épül. A dátum helyett mindenki születési évét egy meghatározott állatjegy uralja – a Patkánytól a Disznóig. Ez a rendszer nemcsak a személyiségjegyeket és a sorsot befolyásolja, hanem a szerencsés időszakokat, a párkapcsolati kompatibilitást és a legkedvezőbb karrierutakat is kijelöli. Megismerni a kínai horoszkópot annyi, mint egy ősi térképet kapni az élethez.

Kép
Életmód

A születési dátumod elárulja, ki az a személy a környezetedben, akit már előző életedben is ismertél

Egyetlen szám is elég ahhoz, hogy felfedd: ki az, akivel nem most találkoztál először, hanem már egy előző életben is összekötött titeket a sors.

Kép
Életmód

A titok, amitől a bőröd és a hajad hálás lesz a reggeli kávédért

Van egy pillanat minden reggelben, ami csak a tiéd.

Kép
Életmód

Tudomány a szépség mögött: meglepő tények arról, hogyan születnek a kedvenc bőrápolóid

Amikor reggel a kedvenc arckrémedért nyúlsz, valószínűleg nem gondolsz arra, hány évnyi kutatás, hány kísérlet és mennyi tudós munkája rejlik a kis tégelyben.

Kép
Lakberendezés

10 modern lakberendezési trend, amit titokban mindenki szívből utál

Az elmúlt években a közösségi oldalakon és a lakberendezős műsorokban úgy tűnt, mintha lenne egy kötelező modern otthonrecept.