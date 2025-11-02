Divat
Napi horoszkóp november 1.: az Ikreknek kényes ügyet sikerül lezárniuk, a Mérleget különböző határidők szorongatják
A hónap első napja is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szombati horoszkópot!
Havi horoszkóp november: a Mérlegek fontos feladatban bizonyíthatják rátermettségüket, a Nyilasoknak minden számításuk bejön
Az előtted álló hónap is számos izgalmat tartogat, a Bikáknak például érdemes ügyelniük az általuk elmondott vélemény stílusára, az Oroszlánokra nagy felelősség hárul, de hogy neked mit üzennek a csillagok, azt megtudhatod, ha elolvasod a novemberi horoszkópot!
Szerelmi horoszkóp november: az Ikrek határtalanul boldogok, a Vízöntők félreérthetik a párjuk gesztusait
Azt, hogy mi vár rád a szerelemben novemberben, boldogság vagy tanulságos leckék, azt megtudhatod, ha elolvasod a szerelmi horoszkópot, egy biztos, izgalmas fordulatokra bőséggel számíthatsz!
Heti horoszkóp november 3-9.: a Bakok nagyobb volumenű projektre készülnek, a Halak új kihíváson törik a fejüket
Az előtted álló héten sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a heti horoszkópot is!
Napi horoszkóp november 2.: az Ikreket a bizonytalanság frusztrálja, a Nyilasok több türelemmel könnyebben érhetik el a céljukat
A hét utolsó napja is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a vasárnapi horoszkópot!
Egy kis füst, egy kis varázslat, és egy adag női energia, ami nem kér bocsánatot. Ilyenkor jönnek a boszorkányok. Nem a seprűn repkedő, hanem azok, akik a tekintetükkel gyújtanak lángra, akik a csöndben is túlvilági erőt hordoznak. A boszorkányos filmek nemcsak a varázslatról szólnak. Inkább arról, hogy milyen az, amikor egy nő megérti, hogy a hatalom, amit keres, mindig is benne volt. Akár sötét, akár romantikus, akár ironikus, mind ugyanarról mesél, méghozzá arról, hogy a mágia nem a seprűben van, hanem abban, aki meri használni. A következő válogatásban most összegyűjtöttünk hét boszis filmet, amik pontosan ezt az érzést adják vissza: a titok, a szabadság és a sötét mágia elegyét.
Íme a válogatásunk:
Ezt történt a testemmel, amikor nem ettem húst egy hónapig: eszméletlen hatása volt!
Az utóbbi időben egyre gyakrabban éreztem, hogy a húsfogyasztás valahogy nem tesz jót nekem. Gyomorpanaszok, fáradékonyság, és az a furcsa teltségérzet, ami nem múlt el órákon át, és tulajdonképpen használhatatlanná tett, mind arra utalt, hogy el kellene hagynom egy kis időre a húst. Úgy döntöttem, adok magamnak egy hónapot hús nélkül, kíváncsi voltam, mi történik majd a testemmel és a közérzetemmel. Nem volt könnyű elhatározás, de garantáltan megérte!