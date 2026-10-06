Minden idők 20 legnyugodtabb kutyafajtája: semmi sem hozza ki őket a sodrukból

Egy kiadós séta, aztán bekuckózás a kanapén, miközben a kutyusod elégedetten pihen melletted: ez neked az álomélet lenne? Szerencsére vannak olyan kutyafajták, amelyek kiegyensúlyozottabb, türelmesebb, nyugodtabb természetükről ismertek, és a közös pihenéssel SEMMI problémájuk sincs.

Ha nyugodtabb kutyust szeretnél, ők tökéletes társaid lehetnek!

Cavalier King Charles spániel

Gyengéd, figyelmes természete miatt azoknak is felkeltheti az érdeklődését, akik szeretnének egy bújós társat a mindennapokhoz. Azért a nagy szemek és a selymes fülek mögött egy mozgást kedvelő kutya is lakik. A közös séta és játék ugyanúgy része az életének, mint az összebújás.

forrás: Maria Korneeva/Getty Images Cavalier King Charles spániel

Ír farkaskutya

Az ír farkaskutya mérete elsőre egészen meghökkentő lehet, a személyisége viszont jóval szelídebb, mint amit a neve alapján elképzelnél. Nyugodt, méltóságteljes és kedves társként ismert. Mellette persze a kutyás életet szó szerint nagyban kell elképzelned. A választásnál a békés természet mellett a hatalmas termetből adódó igényeket is mérlegeld!

forrás: Searsie/Getty Images ír farkaskutya

Bernáthegyi

Ha létezik kutya, amelyről azonnal a „szelíd óriás” kifejezés jut eszünkbe, a bernáthegyi biztosan esélyes erre a címre. Figyelmes, türelmes természetéről ismert, és általában a gyerekekkel is gyengéden viselkedik. A mérete miatt ugyanakkor már egy lelkes közeledéssel is könnyen fellökhet valakit, ezért a tanítását különösen fontos korán elkezdeni, de a gyerekekkel való együttlétét is felügyelni kell.

Berni pásztorkutya

A berni pásztorkutya erős, munkára termett kutya, mégis szeretetteljes személyisége az egyik legvonzóbb tulajdonsága. Általában higgadt, de a gazdájával való játékra szívesen mond igent. Vagyis a nyugodtabb természet nála sem jelent unalmas társaságot. Ha egy kedves, nagy termetű kutyát képzelsz magad mellé, érdemes közelebbről is megismerned ezt a fajtát.

Olasz agár

Az olasz agár nagyon ragaszkodó és játékos. Igazi társasági kutya, akinek a gazdi közelsége, a vele való összebújás különösen fontos, de attól még agár marad: a kergetés ösztöne benne is megvan. Éppen ezért nem érdemes pusztán apró, kanapén pihenő kedvencként gondolni rá.

Pekingi palotakutya

A pekingi palotakutya megjelenésében és viselkedésében is van valami királyi. Erősen kötődhet a gazdájához, miközben önálló, határozott személyiséggel rendelkezik. A csendesebb otthon különösen jól illhet hozzá, és nem feltétlenül a nyüzsgő, kisgyerekes környezetben érzi magát a legjobban. Nála a nyugodt együttéléshez az is hozzátartozik, hogy tiszteletben tartsd a saját tempóját.

Angol agár

Az angol agár egyszerre híres a sebességéről és a gyengéd természetéről, ami elsőre meglepő párosításnak tűnhet. Kedves, ugyanakkor önálló társ, akinek a személyiségét nem lehet pusztán a versenypályák alapján megítélni. Az otthoni pihenés mellett azonban a mozgásigényével és a vadászösztönével is számolnod kell. A nyugodt nappali és a lendületes kinti program nála jól megférhet egymás mellett.

Bergamói juhászkutya

A bergamói juhászkutya különleges bundája rögtön magára vonzza a figyelmet, de a személyisége legalább ilyen érdekes. Intelligens, türelmes és a munkája iránt elkötelezett fajta, amelyben védelmező hajlam is van. Általában a gyerekekkel és más állatokkal is jól kijöhet. Juhászkutyaként azonban a közös feladatokra is érdemes időt szánni, nem csupán a békés pihenést várni tőle.

Máltai selyemkutya

A máltai selyemkutya apró termete mellé nagy adag báj és játékosság jár. Alkalmazkodó társasági kutya, ezért azok figyelmét is felkeltheti, akik kisebb kedvencet szeretnének. A békés pillanatok mellett viszont benne is van életkedv, így a napi foglalkozást nem lehet kihagyni.

forrás: mixetto/Getty Images máltai selyemkutya

Tibeti spániel

A tibeti spánielek a múltban a kolostorokat őrizték, így a nyugodtabb megjelenés mögött éber és kíváncsi kutya áll. Erősen kötődik a gazdájához, és gyengéd természete mellett játékos is tud lenni. Az önállósága és az intelligenciája szintén fontos része a személyiségének. Vele az összebújás mellé olyan közös elfoglaltságokat is érdemes tervezni, amelyekben fejlesztheted is őt.

Pireneusi hegyikutya

A pireneusi hegyikutya vastag, fehér bundája és tekintélyes termete mögött nyugodtabb társ rejtőzhet. Eredetileg a nyájak védelmére tenyésztették, és ma is éberen figyelhet az otthonára, illetve a családjára. A békés természet tehát nála védelmező ösztönnel párosul. A fajtaválasztásnál ezt ugyanúgy figyelembe kell venni, mint a méretét és a kedvesebb oldalát.

Német dog

A német dogot látva könnyen azt gondolhatnád, hogy egy ekkora kutyával biztosan csupa pörgés az élet. A fajta azonban alapvetően kiegyensúlyozott, könnyedebb természetéről ismert. A közös élet mégis komoly vállalás, hiszen a mérete, a súlya és az ereje a hétköznapokat is meghatározza: érdemes már korán időt szánni a tanítására, hogy felnőttként is biztonságosan lehessen vele együtt élni.

Francia bulldog

A francia bulldogban a kiegyensúlyozott temperamentum játékossággal és éberséggel találkozik. Alkalmazkodó természetének köszönhetően a városi kutyatartók körében is népszerű, és könnyű beleszeretni a jellegzetes füleibe. Az egészségi igényeit azonban különösen fontos megismerni: rövid orra miatt légzési nehézségek is jelentkezhetnek nála. A meleg, párás idő és a túlzott terhelés ezért fokozott odafigyelést igényel.

forrás: gollykim/Getty Images francia bulldog

Boerboel

A dél-afrikai boerboel erős, a családját és az otthonát védő kutya. Intelligens és szívesen tanul, ami különösen fontos egy ilyen tekintélyes termetű őrzőkutyánál. A nyugodt fellépéséből viszont nem érdemes arra következtetni, hogy könnyű vele bánni: a következetes nevelés és a tudatos együttélés nála a borzasztóan fontos.

Shih tzu

A shih tzu bájos megjelenése mögött szerethető, olykor csintalan személyiség rejtőzik. Az apró termete ellenére játékos fajta, és fontos, hogy szánj időt a tanítására is!

Basset hound

A basset hound jellegzetes fülei és rövid lábai mellé visszafogottabb temperamentum társul. Nyugodtabb kutyaként ismert, de a makacsság sem áll távol tőle. A tanításánál ezért különösen jól jöhet a türelem, és az, ha nem vársz azonnali lelkesedést minden feladattól. A bájos külső mögött saját elképzelésekkel rendelkező társ él, akit érdemes alaposan megismerni

Clumber spániel

A clumber spániel a kevésbé közismert fajták közé tartozik, pedig nyugodtabb, barátságos természete miatt megérdemli a figyelmet. Vadászkutya múltja ellenére nyugodt otthoni társként is ismert. A visszafogottabb viselkedéshez ráadásul szeretetteljes személyiség társul. Aki őt választja, annak a szőrhullással és némi nyáladzással is számolnia kell, így a kifogástalan kanapé helyett inkább a közös élet örömeire érdemes koncentrálni.

Cocker spániel

A cocker spániel kedves, vidám kutya, amelyben a játékosság is bőven jelen van. Eredetileg vadászatra tenyésztették, később azonban társasági kutyaként is rengetegen megszerették. Szóval bár nyugodtabb fajta, azért nem válik mozdulatlan kanapédísszé. Vele a közös programok és az aktív pillanatok is hozzátartoznak a harmonikus hétköznapokhoz.

Újfundlandi

Az újfundlandi hatalmas, erős munkakutya, amelyet szelíd, kedves természetéért is szeretnek. Türelmes és figyelmes viselkedése miatt a gyerekek mellett is jó társ hírében áll. A tekintélyes méret persze itt is tudatos nevelést és odafigyelést kíván. A „szelíd óriás” jelző nagyon jól illik hozzá, de a gyerekekkel való együttlét felügyeletét ez sem helyettesíti.

Mopsz

A mopsz kis termetű, szeretetteljes társ, akinek az emberhez való kötődés fontos része a személyiségének. A nyugodtabb pillanatok mellett a csintalanságra is számíthatsz tőle, így nem kell attól tartanod, hogy vele túl egyhangú lesz az életed. Rövid orra miatt ugyanakkor a légzésére és a melegben való terhelésére is különösen figyelni kell. Az egészséges testsúly és az egyéni állapotához igazított mozgás a gondoskodás fontos része.

A nyugodt közös élethez te is kellesz! A nyugodt temperamentum nem jelenti azt, hogy egy kutya soha nem izgatott, vagy nincs szüksége foglalkozásra. A fajta mellett a nevelés, a szocializáció és a környezet is alakítja a kutyák viselkedését, ezért két azonos fajtájú kutya is egészen különböző lehet. Bármelyik fajtába is szeretsz bele, a választás előtt tölts időt a kiszemelt kutyussal, és ismerd meg a szokásait, a reakcióit, valamint az igényeit. Egy nyugodtabb kedvencnek ugyanúgy szüksége van mozgásra, tanulásra, biztonságra és közös programokra. A jó párosításnál ezért az számít igazán, hogy az ő személyisége és a te életmódod passzol-e egymáshoz. A kanapén való összebújás pedig annál jobb érzés lesz, ha előtte mindketten megkaptátok azt, amire szükségetek van

Összegyűjtöttük azt is, melyik kutyafajtákat szeretik a legjobban az állatorvosok!

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