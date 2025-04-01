Promóciók
Minden idők 20 legjobb sportfilmje a közönség szerint
A sportfilmek ambivalens megítélése nem véletlen, hiszen nem várhatjuk el egy laikustól, hogy esélyt adjon kevés szabadidejében egy olyan témának, ami kívül esik az érdeklődési körén. Pedig az adott sportágtól idegenkedőek számára is tudunk ajánlani olyan filmeket, amik garantáltan nem okoznak csalódást, és ez nem csupán azért van, mert esetenként maga a sport csupán csak keretet ad egy lebilincselő történetnek.
Mindegy, hogy a történet alapját egy könyv szolgáltatja vagy a forgatókönyvírók fantáziájának szüleménye, esetleg igaz történetet dolgoz fel, a közös pont listánk szereplőiben, hogy imádja őket a közönség. Tegyük hozzá azt is, nagy előnnyel indulnak azok az alkotások, amiket megtörtént események inspiráltak, ugyanis örök igazság, hogy a legjobb sztorikat az élet írja. Ráadásul ezek a filmek nemcsak két órányi felhőtlen kikapcsolódást kínálnak, egyúttal bepillantást nyerhetünk velük egy olyan világba, aminek részleteiről fogalmunk sem volt korábbiakban. Bővül a háttértudásunk, és még jót is szórakozhatunk, mondhatni, win-win helyzetben találjuk magunkat. Ehhez pedig nem is kell más, mint választani egy méltónak ítélt darabot húszas listánkról, amit az IMDb internetes moziadatbázis szavazatai alapján állítottunk össze.
Kattints galériánkra, és megmutatjuk azt a 20 sportfilmet, amit a legjobbra értékelt a közönség!
Az InStyle Men írása.
