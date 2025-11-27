Nevetnél egy jót? Ez minden idők 10 legjobb vígjátéka!

Sok-sok millióan imádják, mégis kissé mostoha műfaj a vígjáték. Az Oscar-gálákon nemigen szoktak tarolni ezek a filmek, pedig vannak köztük igazi mesterművek. Ki-ki ízlés szerint sorolhatja kedvenc komikusait, legyen szó Leslie Nielsenről, John Candyről, Chevy Chase-ről, Jim Carrey-ről, Robin Williamsről vagy akár Ben Stillerről, mindegyikük filmográfiájának tetemes részét teszik ki a humorra alapozó mozik.



Persze ez egy roppant heterogén kategória: vannak, amelyek a nyelvi humorra, mások a helyzetkomikumra építenek, akadnak abszurd vagy fekete komédiák, egészen intelligens vagy teljesen alpári alkotások. Mindegyik megtalálja a maga közönségét, csak az a kérdés, hogy ez a széles publikumot vagy csupán egy szűkebb réteget jelent majd. A Variety nem kisebb vállalást tett, minthogy összeszedje a valaha volt száz legjobbat, mi viszont most a top 10-et szemlézzük.

(A Variety 100-as listáját itt találod meg.)

