Nevetnél egy jót? Ez minden idők 10 legjobb vígjátéka!

InStyle Men
Életmód, Film
Utoljára frissült: 2025. november 27. 10:30

Forrás: Twentieth Century Fox / IMDb

Képkocka Az ifjú Frankensteinből
A vígjátékokat gyakran méltatlanul mellőzik a nagy díjátadó gálákon, pedig rengeteg vidám pillanatot szereznek a nézőknek.

Sok-sok millióan imádják, mégis kissé mostoha műfaj a vígjáték. Az Oscar-gálákon nemigen szoktak tarolni ezek a filmek, pedig vannak köztük igazi mesterművek. Ki-ki ízlés szerint sorolhatja kedvenc komikusait, legyen szó Leslie Nielsenről, John Candyről, Chevy Chase-ről, Jim Carrey-ről, Robin Williamsről vagy akár Ben Stillerről, mindegyikük filmográfiájának tetemes részét teszik ki a humorra alapozó mozik.

Persze ez egy roppant heterogén kategória: vannak, amelyek a nyelvi humorra, mások a helyzetkomikumra építenek, akadnak abszurd vagy fekete komédiák, egészen intelligens vagy teljesen alpári alkotások. Mindegyik megtalálja a maga közönségét, csak az a kérdés, hogy ez a széles publikumot vagy csupán egy szűkebb réteget jelent majd. A Variety nem kisebb vállalást tett, minthogy összeszedje a valaha volt száz legjobbat, mi viszont most a top 10-et szemlézzük.

Kattints a galériára, és mutatjuk minden idők 10 legjobb vígjátékát:

(A Variety 100-as listáját itt találod meg.)

Az InStyle Men írása.

