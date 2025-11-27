Promóciók
Nevetnél egy jót? Ez minden idők 10 legjobb vígjátéka!
3 csillagjegy, akinek óriási pozitív fordulatot vesz az élete november 26-tól
November utolsó hetében néhány csillagjegy úgy érezheti, végre megnyerte az égi lottót.
A Pizza Me-ben mostantól nem csak pizzák közül válogathatunk
11 étel, amit tilos műanyag ételhordóba tenni - Mégis sokan elkövetik a hibát
Az alábbi élelmiszereknek semmi keresnivalójuk a műanyag ételhordókban!
Ettől függ, kiket ajánl neked ismerősnek a Facebook – nem, nem véletlen
Gondolkodtál már azon, miért ajánl a Facebook ismerősnek bizonyos embereket? Nos, természetesen nem a véletlen műve!
Felajánlottam a kasszánál, hogy kifizetem a bácsi helyett a termékeket - Ami ezután történt, rém megalázó volt
Álmomban sem gondoltam volna, hogy egy jó cselekedet, egy jó szándék így végződhet.
Napi horoszkóp november 27.: az Ikrek megoldást találnak egy bizonyos ügyre, a Vízöntőknek új terveik vannak
A hét második felében sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a csütörtöki horoszkópot is!
Sok-sok millióan imádják, mégis kissé mostoha műfaj a vígjáték. Az Oscar-gálákon nemigen szoktak tarolni ezek a filmek, pedig vannak köztük igazi mesterművek. Ki-ki ízlés szerint sorolhatja kedvenc komikusait, legyen szó Leslie Nielsenről, John Candyről, Chevy Chase-ről, Jim Carrey-ről, Robin Williamsről vagy akár Ben Stillerről, mindegyikük filmográfiájának tetemes részét teszik ki a humorra alapozó mozik.
Persze ez egy roppant heterogén kategória: vannak, amelyek a nyelvi humorra, mások a helyzetkomikumra építenek, akadnak abszurd vagy fekete komédiák, egészen intelligens vagy teljesen alpári alkotások. Mindegyik megtalálja a maga közönségét, csak az a kérdés, hogy ez a széles publikumot vagy csupán egy szűkebb réteget jelent majd. A Variety nem kisebb vállalást tett, minthogy összeszedje a valaha volt száz legjobbat, mi viszont most a top 10-et szemlézzük.
Kattints a galériára, és mutatjuk minden idők 10 legjobb vígjátékát:
(A Variety 100-as listáját itt találod meg.)
Az InStyle Men írása.
