A kalandfilmekkel kapcsolatban nincsenek óriási elvárásaik a nézőknek. Kell egy könnyed történet hangulatos helyszínnel, némi humorral, és ha egyszerűen akarjuk kifejezni magunkat, talán itt meg is állhatunk az igények felsorolásánál. Végtére is, egy olyan műfajról beszélünk, ami az egész család, kicsik és nagyok szórakoztatására épül, olykor keveredve egyéb műfajban készült darabok elemeivel. Mindegy, hogy egy kevéske sci-fi-beütéssel, vagy egy csipetnyi horrorral fűszerezik meg az alkotást, a lényeg, hogy arra a pár óra játékidőre kikapcsoljon az agyunk, hogy ne kelljen morfondírozni cselszövéseken és magasröptű filozofálgatáson.

Széles skálán mozognak a kategóriát felölelő darabok, amik között egyaránt találunk kincsvadászatra kihegyezett filmeket és rejtett világokat bemutató történeteket, amik játszódhatnak akár a Földön, akár azon kívül is. Talán nem okoz meglepetést sokaknak az sem, hogy az inspirációt több esetben Jules Gabriel Verne, magyarul Verne Gyula történetei adták, akinek végtelen fantáziája a mai napig megteremti a lehetőséget nagyszerű alkotások megszületésére. Az író a valóság és a képzelet tökéletes keverésével mutatta meg, hogy kell kinéznie egy nagybetűs kalandnak, és bár igencsak kevesen érhetnek a nyomába, azért filmek formájában is kaptunk olyan darabokat, amiket a mai napig szívesen nézünk újra. Most azt a tíz darabot hoztunk el a kalandfilmek kategóriájából, amit az IMDb internetes moziadatbázisába érkezett szavazatok alapján a legemlékezetesebbre értékelt a közönség. Kiegészítésként annyit tennénk hozzá, hogy szériánként csak egy filmet tettünk listára, a fairplay jegyében.

Kattints galériánkra, és megmutatjuk a 10 legjobbnak tartott kalandfilmet a közönség szavazatai alapján!

Galéria / 10 kép Minden idők 10 legjobb kalandfilmje a közönség szerint Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Az InStyle Men magazin írása.