Minden idők 10 legjobb kalandfilmje a közönség szerint

#film
#Mozi
#Johnny Depp
#harrison ford
#a karib-tenger kalózai
#Múmia
#közönség
#brendan fraser
#Kincsvadászok
#kalandfilm
#Az elveszett frigyláda fosztogatói
Nesicz Máté
Mutasd a cikkeit
Életmód, Film
Utoljára frissült: 2025. március 26. 15:04

Forrás: IMDb / Walt Disney Pictures

Minden idők 10 legjobb kalandfilmje a közönség szerint
A nap cikke

A születési éved felfedi, mit hoztál magaddal az előző életedből

Mit hoztál magaddal előző életedből? A születési éved most elárulja, milyen lelki ajándékok és tanulságok kísérnek utadon.

Életmód

5 vitamin, amit minden modern nőnek érdemes beiktatnia az őszi rutinjába

A legtöbb nő számára ismerős az érzés, amikor a nap végén úgy érezzük, túl sok szerepet próbáltunk egyszerre eljátszani....

Életmód

Teszt: Kipróbáltam a legújabb mentes terméket, és végre bűntudat nélkül nassolhatok

Nem kell elnyomnod az édesség utánai vágyat, csak jól kell választanod!

Divat

Ez a 3 anyag fogja uralni az őszi divatot: Így hordd őket

Az őszi trendek listáján megjelent három olyan anyag, amire biztosan te sem számítottál!

Divat

Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban

Fedezd fel, hogyan rétegezd stílusosan az Intrend darabjait: így alkoss kényelmes, elegáns őszi szetteket a hűvösebb nap...

Szépség

Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha

Mindig vegyes érzésekkel vágok bele egy új bőrápolási rutin kipróbálásába.

Divat

Stílus horoszkóp: így válassz fehérneműt a csillagjegyed alapján

A csillagjegyed, már a fehérnemű választásban is könnyen segít!

Divat

Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához

Vissza az irodába stílusosan! Így állítsd össze az őszi kapszulagardróbodat az Intrend darabjaiból, hogy reggelente mind...

Sztárok

Hollywoodi sztárok, akik legyőzték a mellrákot - és nem féltek beszélni róla

Pink október. Egy hónap, amikor a világ rózsaszínbe borul, és a szalagok, kampányok, figyelemfelhívó üzenetek egyetlen k...

Életmód

Pár perc önvizsgálat életet menthet: így előzheted meg a mellrákot

Indulás előtt reflexből csekkolod a makeupod, a hajad és a szetted, na de az vajon ösztönösen eszedbe jut minden hónapba...

Önismeret

Ijesztő, milyen hatással lehet a közösségi média az énképedre: így védekezhetsz ellene

A milleniál nők örök kedvenc szinglije, Bridget Jones hosszú éveken át küzdött azzal, hogy elfogadja a súlyát – méghozzá...
Olvasd el!

Palvin Barbi törött lábbal vonult végig a Victoria's Secret divatbemutatóján

A magyar modell nemrég eltörte a lábát, de a videót elnézve ezt meg nem mondtuk volna! Palvin Barbi a 2025-ös Victoria's Secret Fashion Show legcsodásabb résztvevője volt!

Olvasd el!

Chris Evans szinte teljesen meztelenül látható egy új videón: a rajongók imádják

Chris Evans ismét felrobbantotta az internetet, de ezúttal nem egy Marvel-film, hanem egy merész új szerep miatt.

Olvasd el!

Napi horoszkóp október 16.: a Nyilasoknak érdemes észnél lenniük, a Vízöntőknek nagy volumenű céljaik vannak

A hét második fele is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a csütörtöki horoszkópot!

Olvasd el!

Ed Gein sztorija nem az első – 7 sorozatgyilkos, aki előtte tartotta rettegésben a világot

Ed Gein neve a horror szinonimája lett, de a gonosz története sokkal régebbi, amit most a Netflix is elénk tárt egy minisorozat erejéig.

Olvasd el!

18 sztárgyerek, aki már nem is gyerek: mikor történt ez?

Mikor repült el így az idő? Mintha csak tegnap lett volna, hogy ezek a sztárgyerekek megszületettek, most pedig a többségük már saját karrierjét építi.

Abban megegyezhetünk, hogy egytől egyig klasszikusok, amiket bármikor érdemes újranézni.

A kalandfilmekkel kapcsolatban nincsenek óriási elvárásaik a nézőknek. Kell egy könnyed történet hangulatos helyszínnel, némi humorral, és ha egyszerűen akarjuk kifejezni magunkat, talán itt meg is állhatunk az igények felsorolásánál. Végtére is, egy olyan műfajról beszélünk, ami az egész család, kicsik és nagyok szórakoztatására épül, olykor keveredve egyéb műfajban készült darabok elemeivel. Mindegy, hogy egy kevéske sci-fi-beütéssel, vagy egy csipetnyi horrorral fűszerezik meg az alkotást, a lényeg, hogy arra a pár óra játékidőre kikapcsoljon az agyunk, hogy ne kelljen morfondírozni cselszövéseken és magasröptű filozofálgatáson.

Széles skálán mozognak a kategóriát felölelő darabok, amik között egyaránt találunk kincsvadászatra kihegyezett filmeket és rejtett világokat bemutató történeteket, amik játszódhatnak akár a Földön, akár azon kívül is. Talán nem okoz meglepetést sokaknak az sem, hogy az inspirációt több esetben Jules Gabriel Verne, magyarul Verne Gyula történetei adták, akinek végtelen fantáziája a mai napig megteremti a lehetőséget nagyszerű alkotások megszületésére. Az író a valóság és a képzelet tökéletes keverésével mutatta meg, hogy kell kinéznie egy nagybetűs kalandnak, és bár igencsak kevesen érhetnek a nyomába, azért filmek formájában is kaptunk olyan darabokat, amiket a mai napig szívesen nézünk újra. Most azt a tíz darabot hoztunk el a kalandfilmek kategóriájából, amit az IMDb internetes moziadatbázisába érkezett szavazatok alapján a legemlékezetesebbre értékelt a közönség. Kiegészítésként annyit tennénk hozzá, hogy szériánként csak egy filmet tettünk listára, a fairplay jegyében.

Kattints galériánkra, és megmutatjuk a 10 legjobbnak tartott kalandfilmet a közönség szavazatai alapján!

Minden idők 10 legjobb kalandfilmje a közönség szerint

Az InStyle Men magazin írása.

