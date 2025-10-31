Horoszkóp
Lélek
Divat
Szépség | Beauty Club
Sztárok
Green StilettoPromóciókVentilátor
  1. Főoldal
  2. Életmód
  3. Film

Minden idők 10 legjobb horrorfilmje, amit Halloweenkor kötelező újranézni

#Halloween
#film
#Horror
#horrorfilm
#halloweeni filmajánló
Kamilla
Életmód, Film
Utoljára frissült: 2025. október 30. 15:54

Forrás: imdb

horror
A nap cikke

A születési dátumodból kiderül, melyik országban éltél előző életedben

A születési napod többet árul el, mint hinnéd: mutatjuk, melyik országban élhettél előző életedben a numerológia szerint.

Divat

A TikTok már odáig van érte: így lesz teljesen egyedi az ékszered

Emma Watson hisz abban, hogy nincs szükségünk partnerre ahhoz, ha különleges kiegészítőt szeretnénk hordani. Sőt, kifeje...

Promóciók

Kifejező és ragyogó – az új NINE WEST kollekció már a CCC-nél!

Az őszi trendek sokszínűsége igazán meglepő, és a CCC-ben elérhető NINE WEST kollekció, ennek remek példája. A márka éve...

Promóciók

Gyors út a szebb bőrért: Horváth Éva kedvenc krémje, amelyet a szakértők is ajánlanak

Minden nő sima, ragyogó és fiatalos bőrt szeretne. Az öregedéssel azonban a bőr természetes hialuronsav-tartalma csökken...

Promóciók

Hallgasd az irodalmat – új korszak az e-hangoskönyvekkel!

Ki mondta, hogy az olvasás csak a kanapén ülve, könyvvel a kézben történhet? Az e-hangoskönyvek bebizonyítják, hogy az i...

Szépség

Összeszedtük az ősz legjobb sminktermékeit: a szakértők szerint kihagyhatatlanok

Ősz a megújulás időszaka, ilyenkor érdemes a sminkeket is átszelektálni és beszerezni a legfrissebb darabokat!

Életmód

Elképesztően jó hatással lehet a mentális egészségedre egy hétköznapi program a barátaiddal: és még olcsó is

Emlékszel, milyen izgalmas volt a takaró alá bújva, elemlámpát szorongatva megosztani egymással a titkaitokat a BFF-jeid...

Életmód

Nem csak port szív, hanem stresszt is: így szabadítottam fel rengeteg időt takarítás közben

Őszintén? Én sosem voltam az a típus, aki élvezi a takarítást.

Életmód

Egy fiatal nő vallomása: „A rák tett engem a saját életem főszereplőjévé”

Azt gondolnánk, hogy a mellrák nem érinti a fiatal nőket, és csak 40 felett kell kiemelten foglalkozni ezzel. A valóság ...
Olvasd el!

4 csillagjegy, aki mindenkin átgázol a siker érdekében

Vannak, akik számára a siker nem csupán cél, hanem életforma.

Olvasd el!

3 manikűr, amit a pasik ki nem állhatnak egy nőn - és 3, amit imádnak

Talán észre sem veszed, de a körmeid is üzennek – a férfiak ugyanis nem csak azt érzékelik, mit viselsz, hanem azt is, hogyan viseljük. Vannak manikűrök, amiket szinte univerzálisan elutasítanak, és olyanok is, amiket igazán imádnak.

Olvasd el!

A legújabb magyar kutyafajta, amit csak tavaly jegyeztek be - És milyen csodaszép

Vele együtt most már 10 magyar kutyafajtát tartanak számon hivatalosan is!

Olvasd el!

Napi horoszkóp október 30.: az Ikreknek kellemetlen problémát kell megoldaniuk, a Nyilasoknak az átlagnál nehezebb feladattal kell megbirkózniuk

A hét második fele is bővelkedik majd izgalmakban, azt azonban, hogy pontosan mit tartogatnak számodra a csillagok, csak akkor tudhatod meg, ha néhány percet szánsz a csütörtöki horoszkópra!

Olvasd el!

A 10 legjobb horrorsorozat Halloweenre, amit még biztosan nem láttál

Unod már a jól ismert sztorikat? Összegyűjtöttük a 10 legjobb horrorsorozatot, amit valószínűleg még nem láttál – friss, vérfagyasztó és garantáltan binge-elhető Halloweenre.

Facebook
Twitter
Pinterest
Valljuk be, hogy van valami furcsán jó érzés abban, amikor az ember direkt félni akar. Ezek a horrorfilmek ebben segítenek most Halloweenkor!

Mikor a lakás sötét, kint fúj a szél, a kanapén ott a takaró meg a tea és a nagy kérdés, hogy milyen horrort nézzük este. A rettegésről, a borzongásról, meg egy kis nosztalgiáról is szólnak az októberi és novemberi hónapok. Halloweenkor nem az számít, mennyire ijesztő a film, hanem hogy mennyire bele tudod magad élni. A jó horror nem csak a sikításról szól, hanem arról, hogy egy estére elhidd a gonosz tényleg beköltözhet a szomszéd házba. Ezért húzd magadra a takarót, kapcsold le a villanyt, és ha valami neszez a sarokban, csak nyugodtan. Valószínűleg a szél. Vagy nem.

Szóval ennek örömére összeszedtem azokat a horrorokat, amiket minden évben újranéze, mert hiába tudom, mi jön, akkor is összerezzenek.

Lássuk is őket!

Galéria / 10 kép

Minden idők 10 legjobb horrorfilmje, amit Halloweenkor kötelező újranézni

Megnézem a galériát
Bezár
Bezár, vissza a cikkhez
Kép betöltése
A galéria folytatódik, lapozz tovább →
Hirdetés
Galéria

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Videók

Divat

A TikTok már odáig van érte: így lesz teljesen egyedi az ékszered

Emma Watson hisz abban, hogy nincs szükségünk partnerre ahhoz, ha különleges kiegészítőt szeretnénk hordani. Sőt, kifeje...

Promóciók

Kifejező és ragyogó – az új NINE WEST kollekció már a CCC-nél!

Az őszi trendek sokszínűsége igazán meglepő, és a CCC-ben elérhető NINE WEST kollekció, ennek remek példája. A márka éve...

Promóciók

Gyors út a szebb bőrért: Horváth Éva kedvenc krémje, amelyet a szakértők is ajánlanak

Minden nő sima, ragyogó és fiatalos bőrt szeretne. Az öregedéssel azonban a bőr természetes hialuronsav-tartalma csökken...

Promóciók

Hallgasd az irodalmat – új korszak az e-hangoskönyvekkel!

Ki mondta, hogy az olvasás csak a kanapén ülve, könyvvel a kézben történhet? Az e-hangoskönyvek bebizonyítják, hogy az i...

Szépség

Összeszedtük az ősz legjobb sminktermékeit: a szakértők szerint kihagyhatatlanok

Ősz a megújulás időszaka, ilyenkor érdemes a sminkeket is átszelektálni és beszerezni a legfrissebb darabokat!

Életmód

Elképesztően jó hatással lehet a mentális egészségedre egy hétköznapi program a barátaiddal: és még olcsó is

Emlékszel, milyen izgalmas volt a takaró alá bújva, elemlámpát szorongatva megosztani egymással a titkaitokat a BFF-jeid...

Életmód

Nem csak port szív, hanem stresszt is: így szabadítottam fel rengeteg időt takarítás közben

Őszintén? Én sosem voltam az a típus, aki élvezi a takarítást.

Életmód

Egy fiatal nő vallomása: „A rák tett engem a saját életem főszereplőjévé”

Azt gondolnánk, hogy a mellrák nem érinti a fiatal nőket, és csak 40 felett kell kiemelten foglalkozni ezzel. A valóság ...
Kép
Életmód

A 10 legjobb horrorsorozat Halloweenre, amit még biztosan nem láttál

Unod már a jól ismert sztorikat? Összegyűjtöttük a 10 legjobb horrorsorozatot, amit valószínűleg még nem láttál – friss, vérfagyasztó és garantáltan binge-elhető Halloweenre.

Kép
Önismeret

Napi horoszkóp október 31.: az Oroszlánok számukra jóleső gesztust kapnak, a Skorpióknak érdemes a maximalizmusukból lejjebb adniuk

A hónap utolsó napján, mielőtt átadod magad a hétvégének, előtte mindenképp érdemes elolvasnod a horoszkópodat, hisz a csillagok mára is számos izgalmas kalandot tartogatnak!

Kép
Önismeret

4 csillagjegy, aki boszorkányos energiával született

Vannak csillagjegyek, akikben ott él a boszorkányos energia – titokzatosak, érzékenyek és mágikus kisugárzásuk szinte tapintható. Fedezd fel, mely zodiákusok hordozzák magukban a varázslat erejét.

Kép
Életmód

A legújabb magyar kutyafajta, amit csak tavaly jegyeztek be - És milyen csodaszép

Vele együtt most már 10 magyar kutyafajtát tartanak számon hivatalosan is!

Kép
Életmód

Ahol biztosan nem fogsz izzadni: ez a Föld 10 leghidegebb városa

Ezeken a helyeken nem elég a vastag télikabát, az biztos...

Kép
Green Stiletto

A francia nők csak ezeket a cipőket viselik idén télen

Ha valamit megtanultunk a francia nőktől, akkor az az, hogy ők még a téli időszakban is tudják, mi a sikkes.