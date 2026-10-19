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Minden, amit máris tudni lehet az új Bridgerton sorozatról
Forrás: Netflix
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A Netflix pedig most úgy döntött, elmeséli azt a szerelmi történetet, amely nélkül egyikük sem született volna meg. A Bridgerton rajongói újabb izgalmas történetre készülhetnek, ugyanis a Netflix egy új előzménysorozattal bővíti a népszerű romantikus univerzumot. A Sarolta királyné sikere után ezúttal Lady Violet Bridgerton fiatalkora kerül a középpontba, méghozzá azzal a szerelemmel, amely az egész család történetét meghatározta.
Violet és Edmund szerelmét ismerhetjük meg
A sorozat Violet Ledger és későbbi férje, Edmund Bridgerton kapcsolatát mutatja be. A nézők eddig főként szerető, olykor túlságosan is aggódó édesanyaként ismerhették Violetet, aki minden gyermekének olyan házasságot kíván, amilyenben neki is része volt. Edmunddal ugyanis valódi szerelem kötötte össze, és bár férje tragikusan fiatalon meghalt, Violet sosem felejtette el őt. Az új történetből kiderülhet, hogyan találkoztak, miként szerettek egymásba, és milyen akadályokat kellett leküzdeniük, mielőtt családot alapítottak.
Ismét Shonda Rhimes áll a produkció mögött
Az egyelőre cím nélküli minisorozaton Shonda Rhimes és Nicholas Nardini dolgozik, a rendező pedig Tom Verica lesz. A készítők tehát jól ismerik a Bridgerton világát, ami különösen biztató azoknak, akik a Sarolta királyné érzelmesebb, drámaibb történetvezetését is szerették.
Mikor érkezik az új Bridgerton-sorozat?
A premier pontos dátumát egyelőre nem jelentették be, és a szereposztásról sem érkezett részletes tájékoztatás. Az viszont már most biztos, hogy a készítők ezúttal a Bridgerton család múltjának egyik legfontosabb fejezetét szeretnék elmesélni. Violet és Edmund története ráadásul különösen érdekes lehet, hiszen a nézők már tudják, milyen tragédia vár a párra. Éppen ettől válhat az új sorozat a Bridgerton-univerzum egyik legmeghatóbb történetévé.
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