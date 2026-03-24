Kiderült, mikor ér véget 2026-ban a Merkúr retrográd: meg fogsz lepődni!

A Merkúr retrográd neve sokak számára egyet jelent a félrecsúszott üzenetekkel, váratlan technikai hibákkal és furcsa félreértésekkel. Mégis, minden ilyen időszaknak van egy vége, és 2026-ban több ilyen lezárás is vár ránk. De ami igazán érdekes, az az, hogy ezek az időszakok gyakran egybeesnek más erős égi hatásokkal, például a teliholddal, amely érzelmileg és energetikailag is felerősítheti a bennünk zajló folyamatokat.
2026-ban a Merkúr háromszor halad hátráló mozgásban, és mindegyik időszak más-más életterületet érinthet. Íme a legfontosabb dátumok:
• Első retrográd vége: 2026. február 11.
• Második retrográd vége: 2026. június 9.
• Harmadik retrográd vége: 2026. október 2.
Ezek a dátumok sokak számára megkönnyebbülést hozhatnak, hiszen tisztul a kommunikáció, helyreállnak a félreértések, és újra gördülékenyebbé válhatnak a mindennapok.
De mi történik közben?
Miközben a Merkúr visszafelé halad, az égbolt másik fontos szereplője, a Hold sem pihen. Különösen a telihold időszaka hozhat erőteljes érzelmi és mentális hullámzásokat. A telihold akkor jön létre, amikor a Nap és a Hold a Föld két ellentétes oldalán helyezkedik el, így a Hold teljes felszíne megvilágítottá válik. Ez az időszak lezárásokat hoz, felerősíti az érzéseket és megmutatja az elmúlt hetek eredményeit
A Rózsaszín Hold és a tavaszi fordulópont
A tavaszi telihold, az úgynevezett Rózsaszín Hold nem a színéről kapta a nevét, hanem az ilyenkor nyíló virágokról. Ez az időszak a megújulás szimbóluma, amikor a természet és vele együtt mi is új energiákhoz jutunk. Amikor a Merkúr retrográd véget ér, és ezzel párhuzamosan egy telihold energiája is hat ránk, az gyakran egyfajta újraindítás élményt hoz. Nem véletlen, hogy sokan ilyenkor hoznak fontos döntéseket vagy éppen engednek el dolgokat, amelyek már nem szolgálják őket.
