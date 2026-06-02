Miért lett "hirtelen" ennyi asztrológus, tarot jós, spirituális tanácsadó? A válasz egészen más, mint gondolnád

Vona Melinda - Dahut Asztrológia
Utoljára frissült: 2026. június 1. 13:18

Forrás: Getty Images

Biztosan te is észrevetted, hogy az elmúlt években szinte egyik napról a másikra megsokszorozódtak az asztrológusok, tarot olvasók, spirituális tanácsadók, energetikai segítők. De vajon mi áll ennek a jelenségnek a hátterében? És most jön a csavar: ezt nem trendekkel vagy a pszichológián keresztül fogom elmagyarázni, hanem az asztrológia nyelvén.

2024 és 2044 között a Plútó a Vízöntő jegyében halad

Az elmúlt években a Plútó belépett a Vízöntő jegyébe, és egészen 2044-ig ott is marad. Egészen látványos, ahogy az emberek egyre kevésbé tudják figyelmen kívül hagyni a saját belső folyamataikat. Egyre többen járnak pszichológushoz, de... a Plútó hatására a mélylélektani témák, az okkultizmus, a titkok iránti érdeklődés is drasztikusan megnőtt.

Minden olyan irányzat, ami titokzatos, ismeretlen témákat boncolgat, feltár bizonyos dolgokat, nagy közérdeklődésnek örvend ezen időszak alatt. Viszont ezzel együtt megjelenik a manipuláció, a függőség és az illúziók is… így könnyen rá lehet kapni ezekre a témákra. A kollektív tudat átalakul, az emberiség elkezd egyre mélyebben szembenézni önmagával, azáltal, hogy egyre több emberből törnek fel az elfojtott minták, traumák, és a kérdések (nyilván, ha az emberek nem értik, hogy mi zajlik bennük, akkor végül kutakodni kezdenek, hiszen válaszokat akarnak ezekre találni).

Már nem elég hinni valamiben, azt a valamit érteni is akarják az emberek. Rendszert keresnek, összefüggéseket, magyarázatokat. Ez az oka annak, hogy az önismereti rendszerek, tanfolyamok, spirituális tanítások és még az AI-alapú „bölcsességplatformok” is egyre népszerűbbek.

Az asztrológián belül a Vízöntő minőség nem más, mint a tudatosság és a megértés igénye. És, ahol igény van, ott kínálat is lesz… Ezért is ennyire felkapottak most a spirituális tanok és azok, akik segítenek az önismereti utakat járni, hiszen mindenkinek szüksége van valakire, aki lát minket, megért minket ítélkezés nélkül, és nem kell attól tartani, hogy a titkainkat, vagy azt amilyenek vagyunk, felhasználják ellenünk. A spiritualitás ma már nem csak egy egyéni, vagy kollektív belső út, hanem ezáltal egy piac is lett.

2025-2026 év során a Felszálló Holdcsomópont a Halak jegyében

A Felszálló Holdcsomópont az az irány, ami felé az emberiségnek a fejlődés során tartania kell. Ez nem egy bolygó, hanem egy asztrológia pont, ahol a Hold pályája és a Nap látszólagos pályája metszi egymást. De most hagyjuk a geometriát, és térjünk a lényegre: megnyílik egy spirituális erőtér, teret kap az egység élmény, de a bizonytalanság is, hogy talán az életnek nem teljesen az az értelme, amit eddig az emberek annak hittek.

Ez pszichikai nyitottságot ad az embereknek, így sokkal érzékenyebbé válnak sokan, fogékonyabbak a láthatatlan világra, energiákra és ezáltal arra, ami bennük zajlik. Ez nem csak egyéni folyamat, kollektív ébredésnek nevezném inkább. Nem véletlen hangzik el ennyiszer, hogy „ébredünk, ébredezünk“… Ezen időszak alatt sokan különböző jelenségek tanúi lehetnek, ami megrengeti a lét értelmébe vetett bizalmat. Egyre többen szeretnének az egyetemes szeretettel azonosulni és megtalálni az egyéni sorsfeladatukat.

  • Kollektív feladat: magára ébredt létezésből földi életet nem megtagadva, mindent elfogadva a beavatottság szintjére jutni. Ráadásul mindenki probléma mentesen akar élni...

A Neptunusz 2026 januárjában a Kos jegyébe lépett...

...és 2039-ig ezen jegy energiáit képviseli. A spiritualitás bolygója találkozik az önmegvalósítás jegyével. Magyarul: az emberek nem csak hinni akarnak valamiben, hanem meg akarják élni, csinálni akarják, kifejezni a spiritualitást. Ez magyarázza talán a legjobban, hogy sokan ezt a „szakmát“ kezdték űzni…

A Neptunusz pedig nem csak a megvilágosodás bolygója, ködösít is. Szóval ez egy olyan időszak, amikor könnyű elhinni, hogy valaki mindent lát és minden tud, de talán még könnyebb nem szembenézni saját magunkkal, hanem valaki mástól várni a választ. Az említett időszak nem csak a hitről szól, hanem a tudatosságról is. És aki ebben az időszakban valóban segíteni akar másoknak, annak nem csak „látnia” kell, hanem felelősséget is kell vállalnia azért, amit közvetít.

Nem mindenki segítő, aki annak mondja magát. Sokan identitást keresnek, mások menekülnek a saját problémáik elől, és vannak, akik tudatosan vagy tudattalanul hatalmat gyakorolnak mások felett. Egy mély, kollektív átalakulás folyamatában vagyunk, amikor ideje lenne kapcsolatba lépniük az embereknek a felsőbb énükkel, magasabb tudatossági fokozatra kéne kapcsolni egy kicsit. Sokakból most tör elő az "én segítek neked" energia, ez is csak tovább erősíti a spiritualitás terjedését. De ez nem süket duma, a Neptunusz alatt valóban sokan hozzáférnek saját maguk természetfeletti képességeihez. A Neptunuszon keresztül rendkívül gyorsan terjednek a misztikus tartalmak.

A Szaturnusz Kosba lépése (2026. február–2028. április)

Ez aztán az energiát még tovább erősíti, hiszen felelősséget kell vállalniuk az embereknek önmagukért, sok embernek fel kell építeni egy új identitást, és másokat is vezetni ezen az úton. A Kos energiája maga az önmegvalósítás. Ezért látjuk azt, hogy egyre többen nem csak érdeklődnek a tarot vagy az asztrológia iránt, hanem elkezdik használni, majd mások felé közvetíteni is azt. De ez az energia választja szét azokat, akik csak szerepet keresnek, azoktól, akik valóban képesek másokat támogatni. Kis kapaszkodó a Neptunuszi ködben: fontos az önfegyelem, a belső ösztönzés, de az energia lényege, hogy az emberek mit tudnak kihozni magukból...

Asztrológiai jegyzet:

  • Kos jegy = spontán tevékenység, megvalósítás, önmegerősítés, önmegvalósítás, a világban lévő helyünk megtalálása. A Kos asztrológiai szimbóluma alapból az átalakult ember rúna…
  • Halak jegy = önzetlenség, lelki élet
  • Vízöntő jegy = tudatosság
  • Szaturnusz = kihívás, koncentráció, korlátozás, idő
  • Neptunusz = spiritualitás, illúziós, szenvedés, transzcendencia
  • Plútó = átalakulás, alázat, hatalom, tudatalatti, a saját tudatalattinkban való kutakodás, önelemzés, terápiás kezelés, őszinte önvizsgálat
  • Felszálló Holdcsomópont = végzet, beilleszkedés, jövőbeli lehetőségek

Vona Melinda / Dahut Asztrológia

