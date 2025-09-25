Divat
Miért olyan olcsó a kínai kaja, ha közben hatalmas adagokat adnak? Most kiderült
Forrás: Pexels
6 frizura, ami karcsúbb arcot varázsol
Egy kiváló frizurával kilókat is lecsalhatunk magunkról, így pedig egy sokkal frissebb és fiatalosabb megjelenést kaphatunk.
Szépség
Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha
Divat
Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban
Divat
Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához
Promóciók
Megnyílt a Huawei hivatalos webshopja Magyarországon – az újonnan bemutatott a GT 6 széria
Sztárok
Ördög Nóra őszintén vallott a meddőség megéléséről
Életmód
7 lélekmelegítő könyvújdonság bekuckózós, őszi estékre
Nicole Kidman szakítós frizurája letarolta a netet: először jelent meg a vörös szőnyegen a válás bejelentése óta
És te is elkészítheted legújabb frizuráját, melyet válás után azonnal be is újított magának Nicole! Nem véletlenül hívják sokan bosszú hajnak.
Különleges szépségű kutyák, amelyekhez hasonlót még sosem láttál
Vannak kutyák, akik nemcsak aranyosak, hanem igazi természeti csodák. Ezek a ritka, különleges külsejű fajták a kutyavilág rejtett gyöngyszemei, és garantáltan elolvad a szíved, amint meglátod őket.
Napi horoszkóp október 8.: a Bikák hatalmas nyomás alól szabadulhatnak fel, a Nyilasoknak számukra ismeretlen szituációban kell boldogulniuk
A hét közepe is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szerdai horoszkópot!
8 zöldség és gyümölcs, amit sose tarts hűtőben
Nem minden zöldség és gyümölcs érzi jól magát a hűtőben. Mutatjuk, melyek veszítenek ízükből és állagukból hidegben, és hogyan tárold őket helyesen.
12 dolog a Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztoriban, ami fikció - És íme minden, ami tényleg megtörtént
A Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztori című sorozatban a Netflix a valós eseményekre épít - de sok minden máshogy történt a valóságban. Cikkünkben összevetjük a sorozatbeli és a valós Ed Gein történetét, és eláruljuk, melyik jelenet volt igaz, és melyik csak kitaláció.
Ha valaha ettél kínai gyorsétteremben, biztosan feltűnt már, hogy az adagok hatalmasak, az árak pedig meglepően alacsonyak. Sokan ilyenkor elgondolkodnak: hogyan lehetséges az, hogy ennyi ételt ilyen kevés pénzért adnak? A válasz pedig nem is annyira titokzatos, sokkal inkább logikus: a kínai konyha és az éttermek működése okos gazdasági és kulináris stratégiákra épül.
A legfontosabb tényező az alapanyag. A kínai konyha alapját a rizs és a tészta adja, amelyek világszerte a legolcsóbb, mégis leglaktatóbb élelmiszerek közé tartoznak. Ehhez jönnek a szezonális, olcsó zöldségek, például a káposzta, répa vagy hagyma, amelyek nagy mennyiséget adnak az ételhez, miközben nem terhelik meg a költségeket. Így a vendég telepakolt dobozt kap, de a drágább alapanyagok, mint a hús vagy a tenger gyümölcsei, kisebb arányban vannak jelen.
A főzési technika is sokat számít. A wokban, magas hőfokon készülő ételek gyorsan elkészülnek, kevés energiát igényelnek és intenzív ízt kapnak. Emiatt elég kevesebb hús vagy fűszer, mégis gazdag, karakteres lesz az étel. Ráadásul a wokban egyszerre nagy adagokat lehet főzni, ami szintén csökkenti a költségeket.
Az ízfokozásban fontos szerepet játszik a nátrium-glutamát, amelyet sok kínai étterem használ. És bár sokan tartanak tőle, folyamatosan kutatják szakértők a hatásait, és nem találtak még bizonyítékot arra, hogy veszélyes lenne. Ez erőteljesebbé teszi az ízeket, így kevesebb drága alapanyag kell ugyanahhoz az ízélményhez. És akkor ne feledkezzünk el arról, ami még gyakori hozzávaló náluk: selymesebbé teszi a szószokat, kiadósabbnak tűnik tőle az étel, és a húst is szaftosabbá, omlósabbá varázsolja.
A kínai éttermek üzleti modellje is eltér a megszokottól. Nagy tételben, olcsón szerzik be az alapanyagokat, az étlap pedig gyakran ugyanarra a pár ételre épül, így minimális a pazarlás. A nagy adagok ellenére a drágább hozzávalók aránya alacsony, így az étel önköltsége 30% alatt marad. Sok vendéglő családi vállalkozásként működik, ahol a rokonok dolgoznak, így a munkaerőköltség is alacsonyabb.
De vajon rossz ez nekünk, mint fogyasztónak? Egyáltalán nem. A kínai ételek olcsósága nem abból fakad, hogy gyenge minőségű alapanyagokat használnának, hanem abból, hogy okos gazdasági logikára, hatékony konyhatechnológiára és ügyes adagolásra építenek. Így lehetséges, hogy egy doboz sült rizs vagy tészta tele zöldséggel és szósszal sokkal olcsóbban kerül a vendéghez, mint más gyorsételek, miközben bőségesen jóllakat.
Ezt olvastad már?
Hogy tetszett a cikk?
Divat
Ez a 3 anyag fogja uralni az őszi divatot: Így hordd őket
Szépség
Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha
Lakberendezés
Az 5 leggyakoribb alvási hiba, ami miatt fáradt vagy napközben
Divat
Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban
Divat
Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához
Promóciók
Megnyílt a Huawei hivatalos webshopja Magyarországon – az újonnan bemutatott a GT 6 széria
Sztárok
Ördög Nóra őszintén vallott a meddőség megéléséről
Életmód
7 lélekmelegítő könyvújdonság bekuckózós, őszi estékre
12 dolog a Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztoriban, ami fikció - És íme minden, ami tényleg megtörtént
A Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztori című sorozatban a Netflix a valós eseményekre épít - de sok minden máshogy történt a valóságban. Cikkünkben összevetjük a sorozatbeli és a valós Ed Gein történetét, és eláruljuk, melyik jelenet volt igaz, és melyik csak kitaláció.
6 beauty hack, amit a TikTokon tanultunk és tényleg működik
Ezekről a trükkökről valószínű, hogy még te sem hallottál!
8 természetes cellulózforrás: így segít a rostban gazdag táplálkozás az egészségeden
A cellulóz a növények vázanyagának egyik fő alkotóeleme, amit az emberi szervezet önállóan nem tud megemészteni – mégis hatalmas szerepe van. Rostként működik, és nélkülözhetetlen a bélrendszer egészséges működéséhez. Támogatja a bélflórát, ami az erős immunrendszer alapja, így közvetve az ellenálló képességünket is erősíti. Nem véletlen, hogy a szakértők szerint érdemes minél több cellulózban gazdag zöldséget és gyümölcsöt fogyasztani. Mutatjuk, melyek a legjobb természetes források az egészség megőrzéséhez!
Nicole Kidman szakítós frizurája letarolta a netet: először jelent meg a vörös szőnyegen a válás bejelentése óta
És te is elkészítheted legújabb frizuráját, melyet válás után azonnal be is újított magának Nicole! Nem véletlenül hívják sokan bosszú hajnak.
Az október a legtökéletesebb hónap arra, hogy megváltoztasd az életed: az asztrológus elárulja, mit kell tenned ehhez!
Tarol a TikTokon az October Theory-elmélet, mely szerint ősszel kapunk egy második esélyt arra, hogy új fejezetet nyithassunk, és lezárjuk minden, ami már nem tesz minket boldoggá.
Napi horoszkóp október 8.: a Bikák hatalmas nyomás alól szabadulhatnak fel, a Nyilasoknak számukra ismeretlen szituációban kell boldogulniuk
A hét közepe is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szerdai horoszkópot!