Döntsük le a tabukat: Miért van most mindenki odáig az erotikus fantasy műfajért?

A BookTok közösségéhez évről évre egyre többen csatlakoznak, de persze a könyvmolyok nem feltétlenül ugyanazért a műfajért rajonganak, viszont van egy tábor, ami egyértelműen kezdi túlnőni a többit, ez pedig nem más, mint a SmuTok, azaz az intim, pikáns, szexjelenetekkel teli regények kedvelőinek gyűjtőhelye – ezen belül is azoké, akik az olyan erotikus fantasy köteteket imádják, mint a A ​Court of Thorns and Roses – Tüskék és rózsák udvara Sarah J. Maastól, vagy a Ice Planet Barbarians Ruby Dixontól.

Ezekben a főhősök mitikus lényekbe szeretnek bele, mintha mondjuk az Alkonyatból készülne egy erotikus változat, Bella és Edward szerelméről. Ruby Dixon szerint a valóság igenis unalmas tud lenni, és az olvasók közül rengetegen vannak, akik igazi kikapcsolódásra vágynak, egy olyan világba merülnének bele, ami talán kicsit veszélyes is, nem hétköznapi személyeket akarnak megismerni, akik mondjuk egy irodában dolgoznak.

Ebben közrejátszhat az is, hogy a kutatások szerint egyre több nő kiábrádul a randizásból, sokan vannak, akik inkább a #boysober trendet követik (hosszabb-rövidebb időre tudatosan a szingliséget választják), és az ilyen, valóságtól teljesen elrugaszkodó love storykban rossz érzések nélkül elmerülnek. Egy szót sem kell olvasniuk rosszul sikerült Tinder-randikról, a természetfeletti lényekkel ugyanis sorsszerű és természetfeletti a match is.

A hősnőknek nem kell kételkedniük a szerelmük vonzalmában, sőt a partnerük gyakran megszállottan rajong értük, továbbá és nem mellesleg, a főszereplőnő iránt érzett vágyuk minden képzeletet felülmúl. (Figyelem, ne felejtsük el sosem, a való életben ez elfogadhatatlan, toxikus kapcsolat lenne!) Szóval, ne érezd magad rosszul EGYÁLTALÁN, ha neked is tele a TBR-listád hasonló kötetekkel, miért ne szakadnál ki a valóságból néha például egy szexi vámpírral?

Azért a dark romance-ek is brutálisan népszerűek most...

