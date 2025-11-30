Promóciók
Döntsük le a tabukat: Miért van most mindenki odáig az erotikus fantasy műfajért?
Heti horoszkóp december 1-7.: a Skorpiók csapatjátékosként bizonyíthatnak, a Vízöntők által befektetett energia bőséggel térül meg
December első hete is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a heti horoszkópot!
Promóciók
A Pizza Me-ben mostantól nem csak pizzák közül válogathatunk
Promóciók
Mautner Zsófival hangoldóik a karácsonyra Kajdi Csaba
Napi horoszkóp november 30.: a Bakok a megérzéseikre alapoznak,a Vízöntők kellemetlen helyzetbe kerülhetnek
A hét utolsó napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a vasárnapi horoszkópot!
6 drogériás skincare termék, amely tényleg működik
Ezek mind bizonyítottan hatékony drogériás arcápoló termékek.
Napi horoszkóp november 29.: a Mérlegekre hatalmas felelősség hárul, a Skorpióknak pihenésre van szükségük
A hétvége első napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szombati horoszkópot!
Sztárok, akik haláluk után is brutális összegeket keresnek
A hollywoodi életben van valami hátborzongatóan szép, ahogy a halál nem lezár, hanem újrafelnyit.
A BookTok közösségéhez évről évre egyre többen csatlakoznak, de persze a könyvmolyok nem feltétlenül ugyanazért a műfajért rajonganak, viszont van egy tábor, ami egyértelműen kezdi túlnőni a többit, ez pedig nem más, mint a SmuTok, azaz az intim, pikáns, szexjelenetekkel teli regények kedvelőinek gyűjtőhelye – ezen belül is azoké, akik az olyan erotikus fantasy köteteket imádják, mint a A Court of Thorns and Roses – Tüskék és rózsák udvara Sarah J. Maastól, vagy a Ice Planet Barbarians Ruby Dixontól.
Ezekben a főhősök mitikus lényekbe szeretnek bele, mintha mondjuk az Alkonyatból készülne egy erotikus változat, Bella és Edward szerelméről. Ruby Dixon szerint a valóság igenis unalmas tud lenni, és az olvasók közül rengetegen vannak, akik igazi kikapcsolódásra vágynak, egy olyan világba merülnének bele, ami talán kicsit veszélyes is, nem hétköznapi személyeket akarnak megismerni, akik mondjuk egy irodában dolgoznak.
Ebben közrejátszhat az is, hogy a kutatások szerint egyre több nő kiábrádul a randizásból, sokan vannak, akik inkább a #boysober trendet követik (hosszabb-rövidebb időre tudatosan a szingliséget választják), és az ilyen, valóságtól teljesen elrugaszkodó love storykban rossz érzések nélkül elmerülnek. Egy szót sem kell olvasniuk rosszul sikerült Tinder-randikról, a természetfeletti lényekkel ugyanis sorsszerű és természetfeletti a match is.
A hősnőknek nem kell kételkedniük a szerelmük vonzalmában, sőt a partnerük gyakran megszállottan rajong értük, továbbá és nem mellesleg, a főszereplőnő iránt érzett vágyuk minden képzeletet felülmúl. (Figyelem, ne felejtsük el sosem, a való életben ez elfogadhatatlan, toxikus kapcsolat lenne!) Szóval, ne érezd magad rosszul EGYÁLTALÁN, ha neked is tele a TBR-listád hasonló kötetekkel, miért ne szakadnál ki a valóságból néha például egy szexi vámpírral?
Azért a dark romance-ek is brutálisan népszerűek most...
Galéria / 7 kép
7 dark romance könyv, ami segít megérteni, miért vonzódunk annyira a mérgező pasikhoz
Hogy tetszett a cikk?
Promóciók
Megújult az Allee INTERSPAR: még kényelmesebb lett a mindennapi bevásárlásod
Promóciók
A Pizza Me-ben mostantól nem csak pizzák közül válogathatunk
Szépség
Teszt: Kipróbáltam egy szőrtelenítési módszert, ami után végre búcsút inthettem a borotvának
Promóciók
Mautner Zsófival hangoldóik a karácsonyra Kajdi Csaba
6 drogériás skincare termék, amely tényleg működik
Ezek mind bizonyítottan hatékony drogériás arcápoló termékek.
Heti horoszkóp december 1-7.: a Skorpiók csapatjátékosként bizonyíthatnak, a Vízöntők által befektetett energia bőséggel térül meg
December első hete is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a heti horoszkópot!
Napi horoszkóp november 30.: a Bakok a megérzéseikre alapoznak,a Vízöntők kellemetlen helyzetbe kerülhetnek
A hét utolsó napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a vasárnapi horoszkópot!
Sztárok, akik haláluk után is brutális összegeket keresnek
A hollywoodi életben van valami hátborzongatóan szép, ahogy a halál nem lezár, hanem újrafelnyit.
5 isteni finom, szupergyors és egészséges őszi sütirecept – Mindenki imádni fogja!
Az ősz a gasztronómia egyik csúcsidőszaka: ilyenkor a piacok roskadoznak az ízes, illatos idénygyümölcsöktől. Ebben az összeállításban olyan süti recepteket hoztunk, amelyek nemcsak az évszak ízeit használják ki, de percek alatt elkészíthetők. Ráadásul olyan finomak, hogy csupán egyetlen kihívás marad: eltenni belőlük legalább egy darabot magatoknak is!
Ajánló: 15 sorozat, aminek SOSEM találnád ki a végét, annyira fordulatosak
Az biztos, hogy ezeknek a sorozatoknak a végét nem lehet megjósolni előre.