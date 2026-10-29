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A fájdalmas igazság: ez a valódi oka annak, hogy az emberek megcsalják azt, akit szeretnek
Forrás: HBO
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Egy jó filmes csavar után legszívesebben azonnal újranéznénk az egész történetet, hogy megtaláljuk azokat az apró jeleket, amelyek végig ott voltak a szemünk előtt.
Amikor kiderül, hogy a párod félrelépett, hirtelen egészen más szemmel nézhetsz az elmúlt hónapokra. Eszedbe jutnak a lemondott programok, a fáradt esték, az utolsó veszekedés, és elkezded keresni azt a pontot, ahol szerinted valamit másképp kellett volna csinálnod. Több figyelem? Több szex? Kevesebb vita? Csábító gondolat, hogy ha megtalálod a hibát, legközelebb biztosan elkerülheted ugyanezt. Csakhogy a hűség nem olyan jutalom, amit a hibátlanul teljesítő partner kap meg.
Nincs egyetlen nagy megfejtés arra, miért csal meg valaki
Jól hangzik, hogy a férfiak kizárólag a szex miatt lépnek félre, vagy hogy minden megcsalás mögött egy régóta rosszul működő kapcsolat áll. A valóság ennél változatosabb. Egy 495, korábban hűtlen résztvevő beszámolóit vizsgáló kutatás nyolc különböző motivációt azonosított: a haragot, a szexuális vágyat, a szeretet hiányát, az elhanyagoltság érzését, az alacsony elköteleződést, az önértékelés megerősítését, a változatosság iránti vágyat és a helyzeti tényezőket. Utóbbihoz például az alkoholos befolyásoltságot vagy a stresszt sorolták.
Vagyis két ember ugyanúgy megcsalhatja a partnerét úgy, hogy közben egészen más magyarázatot ad arra, miért tette. Az egyik új szexuális élményeket keres, a másik elhanyagoltnak érzi magát, a harmadik azt szeretné megélni, hogy másnak is vonzó. Ezeket az indítékokat érdemes megérteni, de egyik sem teszi elkerülhetetlenné a félrelépést.
Attól még félreléphet, hogy szereti a párját?
Ez az egyik legnehezebben elfogadható része a történetnek. Szeretnénk azt hinni, hogy aki szeret, az biztosan hűséges is, ezért a megcsalás automatikusan azt bizonyítja, hogy az egész kapcsolat hazugság volt. A kutatások azonban arra utalnak, hogy a szeretet érzése és a hűséges viselkedés nem mindig jár együtt.
Egy 2023-as vizsgálatban közel kétezer, az Ashley Madison nevű, házasságon kívüli kapcsolatok keresésére szolgáló oldalt használó embert kérdeztek meg. A válaszadók jellemzően középkorú férfiak voltak, és sokan erős szeretetről számoltak be a házastársuk iránt, miközben szexuálisan elégedetlennek érezték magukat. A szeretet hiánya és a partner iránti harag a ritkábban említett indokok közé tartozott. Ez egy speciális csoport tapasztalata, ezért nem ír le minden férfit vagy minden megcsalást, de megmutatja: a félrelépésből nem lehet egyszerűen kiolvasni, mit érzett valaki a párja iránt.
Ettől persze nem lesz kevésbé fájdalmas a történet. A „de hát szeretlek” önmagában nem válasz arra, miért sértette meg valaki a kapcsolat közös szabályait.
Az is számíthat, mit akar megélni saját magáról
Van, akinél a félrelépésben fontos szerepet kap a visszaigazolás: az élmény, hogy kívánatos, érdekes, és képes felkelteni valaki figyelmét. Másnál a szexuális változatosság iránti vágy vagy a kapcsolat iránti gyengébb elköteleződés jelenik meg. A kutatások alapján tehát a hűtlenség mögött olyan indítékok is állhatnak, amelyek nem közvetlenül a meglévő kapcsolat minőségéről szólnak.
Ez azért lényeges, mert a megcsalt fél könnyen végtelen összehasonlításba kezd. Fiatalabb volt a másik? Lazább? Izgalmasabb? Miközben ezekre a kérdésekre keresi a választ, észrevétlenül olyan versenyben találhatja magát, amelybe soha nem jelentkezett. A partner döntését azonban nem lehet pusztán két ember külsejének vagy személyiségének összehasonlításával megmagyarázni.
Nem tudsz helyette hűséges lenni
A kapcsolat működéséért mindkét fél tehet: lehet beszélni az eltávolodásról, a szexuális igényekről, a sérelmekről és arról is, ha valaki már mást szeretne. Ezek nehéz, olykor szakításhoz vezető beszélgetések. A titkolózás viszont elveszi a másiktól a lehetőséget, hogy a valós helyzet ismeretében döntsön a saját életéről.
Ezért érdemes különválasztani két kérdést: milyen problémák voltak a kapcsolatban, és ki döntött úgy, hogy félrelép. Az elsőről lehet közösen gondolkodni. A második felelősségét nem kell átvenned. Nem kell mindig elérhetőnek, mindig kívánatosnak és mindig tökéletesen megértőnek lenned ahhoz, hogy joggal várj őszinteséget a párodtól.
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