Napi Horoszkóp
Életmód
Divat
Szépség
Sztárok
Kult
Promóciók
  1. Főoldal
  2. Életmód

Miért tud jobban fájni egy barátság vége, mint egy szakítás?

#szakítás
#kapcsolat
#Barátság
#fájdalom
Dóri
Életmód
Utoljára frissült: 2026. szeptember 28. 22:06

Forrás: A csajok háborúja c. film

A csajok háborúja
A nap cikke

Megszületett Palvin Barbi és Dylan Sprouse kislánya

Most már biztos: megszületett a sztárpár első közös gyermeke.

Promóciók

Ünnepeld velünk az Answear 15. születésnapját és nyerd meg a saját Fashion Week élményedet!

Az Answear 2011-ben indult multi-brand online divatáruházként. Tizenöt évvel később mára a divat az inspiráció és a stíl...

Promóciók

Az ősz legstílusosabb tech újdonságai megérkeztek az iCentre-be

Az ősz nemcsak a gardróbfrissítésről szól: szeptember 18-tól az iCentre üzleteiben és webáruházában is elérhetők az Appl...
Olvasd el!

Napi horoszkóp szeptember 29.: a Rákoknak érdemes a problémáikkal szembenézniük, a Mérlegek a tudásukat bizonyíthatják

A mai nap folyamán is izgalmasabbnál izgalmasabb kalandok, váratlan fordulatok várnak az egyes csillagjegyekre, érdemes tehát mindenképp néhány percet a keddi horoszkópodra szánni!

Olvasd el!

6 sztárpasi, aki coming outolt biszexuálisként - És 6, aki nem biszex, de volt már dolga férfiakkal is

Olyan sztárpasikat gyűjtöttünk össze, akik nyíltan vállalták biszexualitásukat – és olyanokat is, akik férfiakkal szerzett tapasztalataikról beszéltek, mégsem azonosítják magukat biszexuálisként.

Olvasd el!

Most kell elültetni! 4 árnyékot adó fa, ami az egyre melegebb magyar nyarakat is bírja

Ha jövő nyáron már legszívesebben egy fa árnyékába menekülnél a teraszon, akkor az ősz az egyik legjobb időszak arra, hogy új fát ültess a kertbe.

Olvasd el!

10 sztár, aki szinte rögtön elhagyta párját, miután híres lett

Ezek a hírességek érdekes módon épp azután hagyták el párjukat (sok esetben feleségüket, több gyerekkel), hogy híresek lettek Hollywoodban.

Olvasd el!

2 csillagjegy, akiknek végre könnyebb időszak jön: hosszú idő után most fordulhat a szerencséjük

Az elmúlt időszak sok változást hozhatott, de két csillagjegy különösen úgy érezhette, hogy egymás után érkeznek az újabb kihívások.

Facebook
Twitter
Pinterest
Egy párkapcsolati szakítás után természetes, hogy időt adunk magunknak a gyógyulásra, de mi történik, ha az a barátnő tűnik el az életünkből, akiről azt hittük, mindig mellettünk lesz majd?

Volt idő, amikor mindent tudtatok egymásról. Neki mesélted el először a jó híreket, hozzá fordultál vigasztalásért a rossz napokon. Aztán valami megváltozott. Talán volt egy nagyobb vitátok, de lehet, hogy szimplán csak ritkábban kerestétek egymást. Bárhogy is történt: egyszer csak azt vetted észre, hogy a legjobb barátnőd már nem része az életednek.

Olvasd el ezt is!
Olvasd el ezt is! 10 red flag egy barátságban, amit nem érdemes tovább mentegetni

És míg a szerelmi szakításoknak megvan a jól ismert forgatókönyvük, egy barátság lezárásakor sokan még azt sem tudják, szabad-e szomorúnak lenniük, kiborulniuk – és úgy egyáltalán, gyászolni azt, akit elveszítettek az életükből. Pedig igazából jobban is hiányozhat az egykori legjobb barátnőd, mint a volt párod...

Olvasd el ezt is!
Olvasd el ezt is! Ez az ártatlannak tűnő szokás lassan tönkreteheti az összes barátságodat: szinte mindenki elköveti ezt a hibát

Na de, miért tud jobban fájni egy barátság vége, mint egy szakítás?

„Örökre barátnők” – De mi van, ha mégsem?

Ha valakivel sok évvel ezelőtt kezdődött a közös történetünk, hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy ezt a kapcsolatot mindenáron meg kell őrizni. Csakhogy az emberek változnak, és néha két ember már nem tud úgy kapcsolódni egymáshoz, mint korábban. Ettől a régi emlékek még valódiak maradnak, és attól is fájhat az elválás, ha te magad mondod ki, hogy külön utakon folytatnád tovább. Nem számít kudarcnak, ha véget ér egy régi barátságod: amikor már nem tölt fel az együtt töltött idő, akkor ideje lezárni a kapcsolatot.

Sokszor nincs egyértelmű baráti szakítás!

Egy barátság nem mindig egy nagy beszélgetéssel ér véget. Előfordul, hogy a találkozók elmaradnak, az üzenetek között hetek telnek el, majd lassan megszűnik a kapcsolat. Máskor az egyik fél egyszerűen nem válaszol többé. Ilyenkor a veszteség mellé rengeteg kérdés is társulhat: Történt valami, amit nem vettem észre? Megbántottam? Vagy csak eltávolodtunk? A kutatások szerint a barátságok többsége magyarázat nélkül ér véget, fokozatosan, de akár váratlanul eltűnnek egymás életéből az egykori BFF-ek. Márpedig nehéz feldolgozni egy szakítást, ha valaki nem tudja pontosan, mikor és miért történt.

Egy barátnő hiányát is meg lehet gyászolni!

Egy közeli barát elvesztése mélyen érinthet minket. Ráadásul egy legjobb barátnő nemcsak a jelenünket ismeri: ott volt a korábbi szerelmeknél, a nagy döntéseknél, azokban az években is, amikor még mi magunk sem tudtuk pontosan, kik szeretnénk lenni. Ha eltűnik az életünkből, nemcsak ő hiányozhat, hanem az a közös világ is, amelyet együtt építettetünk fel. Éppen ezért nem kell kisebbítened a fájdalmadat csak azért, mert „csupán” egy barátságról van szó. Beszélhetsz róla másoknak, kérhetsz támogatást szakembertől, és adhatsz magadnak időt. Lehet, hogy egyszer még közelebb kerültök egymáshoz ezzel a barátoddal, és az is lehet, hogy ez a történet lezárult. A hiánya mindkét esetben valós, amit igenis jogod van komolyan venni.

Akármennyire fáj a szakítás, a toxikus barátoknak például MUSZÁJ búcsút intened!

Galéria / 7 kép

A toxikus barátságok 6 fajtája a pszichoterapeuták szerint: azonnal szakítsd meg velük a kapcsolatot!

Megnézem a galériát
Bezár
Bezár, vissza a cikkhez
Kép betöltése
A galéria folytatódik, lapozz tovább →
Hirdetés
Galéria

Videók

Videók

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Promóciók

Ünnepeld velünk az Answear 15. születésnapját és nyerd meg a saját Fashion Week élményedet!

Az Answear 2011-ben indult multi-brand online divatáruházként. Tizenöt évvel később mára a divat az inspiráció és a stíl...

Promóciók

Az ősz legstílusosabb tech újdonságai megérkeztek az iCentre-be

Az ősz nemcsak a gardróbfrissítésről szól: szeptember 18-tól az iCentre üzleteiben és webáruházában is elérhetők az Appl...
Kép
Életmód

„Hárman voltunk egy kapcsolatban – erre a 6 dologra senki nem készített fel”

A párkapcsolatokról hajlamosak vagyunk még mindig két ember történeteként gondolkodni, pedig egyre többen választanak olyan felállást, amelyben három ember alkot érzelmi és romantikus egységet.

Kép
Sztárok

25 év után újra együtt Brendan Fraser és Rachel Weisz: A múmia 4 első fotói láttán leesik az állad!

A múmia filmsorozat negyedik része a tervek szerint 2027. október 15-én érkezik meg a mozikba, és a főszereplők már meg is érkeztek a forgatásra!

Kép
Életmód

Megúszós finomságok: 3 összetevős, fél óra alatt elkészíthető sütireceptek

Kevés alapanyag, minimális mosogatás és még a fél délutánodat sem kell a konyhában töltened: ezeket az édességeket akkor is elkészítheted, ha éppen szinte semmi nincs otthon.

Kép
Sztárok

Mesterséges intelligenciával hozta vissza a Netflix a 10 éve elhunyt színész hangját

A Netflix új, Willy Wonka világában játszódó vetélkedőjében mesterséges intelligenciával alkották újra a csokoládégyárost alakító Gene Wilder hangját, pedig a színész korábban élesen bírálta a történet egyik új feldolgozását.

Kép
Életmód

Ezt árulja el rólad a kedvenc kávéd - meglepően találó lehet

Valljuk be: azért van valami nagyon beszédes abban, hogyha valaki feketén issza a kávéját.

Kép
Életmód

Most kell elültetni! 4 árnyékot adó fa, ami az egyre melegebb magyar nyarakat is bírja

Ha jövő nyáron már legszívesebben egy fa árnyékába menekülnél a teraszon, akkor az ősz az egyik legjobb időszak arra, hogy új fát ültess a kertbe.