Volt idő, amikor mindent tudtatok egymásról. Neki mesélted el először a jó híreket, hozzá fordultál vigasztalásért a rossz napokon. Aztán valami megváltozott. Talán volt egy nagyobb vitátok, de lehet, hogy szimplán csak ritkábban kerestétek egymást. Bárhogy is történt: egyszer csak azt vetted észre, hogy a legjobb barátnőd már nem része az életednek.

És míg a szerelmi szakításoknak megvan a jól ismert forgatókönyvük, egy barátság lezárásakor sokan még azt sem tudják, szabad-e szomorúnak lenniük, kiborulniuk – és úgy egyáltalán, gyászolni azt, akit elveszítettek az életükből. Pedig igazából jobban is hiányozhat az egykori legjobb barátnőd, mint a volt párod...

Na de, miért tud jobban fájni egy barátság vége, mint egy szakítás?

„Örökre barátnők” – De mi van, ha mégsem?

Ha valakivel sok évvel ezelőtt kezdődött a közös történetünk, hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy ezt a kapcsolatot mindenáron meg kell őrizni. Csakhogy az emberek változnak, és néha két ember már nem tud úgy kapcsolódni egymáshoz, mint korábban. Ettől a régi emlékek még valódiak maradnak, és attól is fájhat az elválás, ha te magad mondod ki, hogy külön utakon folytatnád tovább. Nem számít kudarcnak, ha véget ér egy régi barátságod: amikor már nem tölt fel az együtt töltött idő, akkor ideje lezárni a kapcsolatot.

Sokszor nincs egyértelmű baráti szakítás!

Egy barátság nem mindig egy nagy beszélgetéssel ér véget. Előfordul, hogy a találkozók elmaradnak, az üzenetek között hetek telnek el, majd lassan megszűnik a kapcsolat. Máskor az egyik fél egyszerűen nem válaszol többé. Ilyenkor a veszteség mellé rengeteg kérdés is társulhat: Történt valami, amit nem vettem észre? Megbántottam? Vagy csak eltávolodtunk? A kutatások szerint a barátságok többsége magyarázat nélkül ér véget, fokozatosan, de akár váratlanul eltűnnek egymás életéből az egykori BFF-ek. Márpedig nehéz feldolgozni egy szakítást, ha valaki nem tudja pontosan, mikor és miért történt.

Egy barátnő hiányát is meg lehet gyászolni!

Egy közeli barát elvesztése mélyen érinthet minket. Ráadásul egy legjobb barátnő nemcsak a jelenünket ismeri: ott volt a korábbi szerelmeknél, a nagy döntéseknél, azokban az években is, amikor még mi magunk sem tudtuk pontosan, kik szeretnénk lenni. Ha eltűnik az életünkből, nemcsak ő hiányozhat, hanem az a közös világ is, amelyet együtt építettetünk fel. Éppen ezért nem kell kisebbítened a fájdalmadat csak azért, mert „csupán” egy barátságról van szó. Beszélhetsz róla másoknak, kérhetsz támogatást szakembertől, és adhatsz magadnak időt. Lehet, hogy egyszer még közelebb kerültök egymáshoz ezzel a barátoddal, és az is lehet, hogy ez a történet lezárult. A hiánya mindkét esetben valós, amit igenis jogod van komolyan venni.

Akármennyire fáj a szakítás, a toxikus barátoknak például MUSZÁJ búcsút intened!

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