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Miért beszélünk egyre nyíltabban a szexről, miközben sok fiatal nő még mindig szégyelli a saját vágyait?

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#Test
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#fiatal nők
#szégyelli
Kamilla
Életmód
Utoljára frissült: 2026. november 12. 10:58

Forrás: Unsplash

szex, szégyen
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A szex ma már szinte mindenhol jelen van.

Beszélünk róla a közösségi médiában, podcastokban, sorozatokban, és egyre több nő vállalja fel nyíltan, hogy számára is fontos az élvezet. Egy friss kutatás azonban meglepő ellentmondásra világított rá: miközben a fiatal nők sokkal szabadabban beszélnek a szexualitásról, a saját vágyaik megélésével továbbra is komoly nehézségeik lehetnek. A Z-generációról gyakran halljuk, hogy minden korábbinál nyitottabban viszonyul a szexhez. A női orgazmus többé nem tabutéma, a szexuális önismeretről milliós nézettségű videók készülnek, az önkielégítést pedig sokan az öngondoskodás természetes részének tekintik. Mindez azt sugallná, hogy a fiatal nők felszabadultabban élik meg a szexualitásukat, mint az előző generációk. A valóság ennél jóval összetettebb.

A fiatal nők 42 százaléka három hónapja nem végzett önkielégítést

A Playboy és a Kinsey Intézet 2026-os, 2373 amerikai, 18 és 29 év közötti fiatalt vizsgáló felméréséből kiderült, hogy a megkérdezett nők 42 százaléka az előző három hónapban egyetlen alkalommal sem végzett önkielégítést. A férfiaknál ez az arány 29 százalék volt. A legmeglepőbb azonban nem maga a különbség, hanem az, hogy a válaszadók többsége továbbra is közepes vagy magas szexuális vágyról számolt be. Vagyis sok esetben nem arról van szó, hogy a fiatalok egyáltalán nem kívánják a szexet. A vágy és annak megélése között továbbra is jelentős távolság lehet.

A női szexualitást még mindig rengeteg szégyen övezi

Bár a társadalmi hozzáállás sokat változott, a lányok és fiúk szexualitásával kapcsolatos elvárások között ma is érezhető a különbség. A fiúknál az önkielégítést gyakran a felnőtté válás természetes részének tekintik, miközben sok lány úgy nő fel, hogy a saját testének felfedezéséről alig esik szó. A szégyenérzethez ráadásul nem szükséges kifejezett tiltás. Elég néhány kínos megjegyzés, egy elutasító családi reakció vagy az az érzés, hogy egy rendes lánynak bizonyos dolgokat nem illik csinálnia. Ezek a gyerekkorban megtanult szabályok felnőttként is velünk maradhatnak, még akkor is, ha tudatosan már egyáltalán nem értünk velük egyet.

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forrás: Unsplash

Attól, hogy beszélünk róla, még nem biztos, hogy jól érezzük magunkat benne

A közösségi média különösen furcsa helyzetet teremtett. A női élvezetről ma már szinte korlátok nélkül lehet beszélgetni, de ez újabb elvárásokat is hozhat magával. A modern, magabiztos nő képéhez sokszor hozzátartozik, hogy pontosan ismeri a testét, tudja, mire vágyik, és könnyedén beszél az orgazmusról. Aki nem így érez, könnyen arra a következtetésre juthat, hogy lemaradt valamiről. Így a korábbi tiltások helyét akár egy újfajta megfelelési kényszer is átveheti. Régen az számított kínosnak, ha egy nő túl nyíltan beszélt a szexről, ma bizonyos közegben az is kellemetlen lehet, ha bevallja, hogy nincs tapasztalata az önkielégítésben.

A stressz és a kimerültség is hatással lehet a vágyra

Fontos ugyanakkor, hogy az önkielégítés hiánya nem minden esetben kapcsolódik szégyenhez. A folyamatos stressz, a szorongás, a kevés magánszféra és bizonyos gyógyszerek mellékhatásai ugyancsak befolyásolhatják a szexuális érdeklődést. A fiatal felnőttek közül sokan még mindig a szüleikkel élnek, anyagi nehézségekkel küzdenek, vagy annyira túlterheltek, hogy az intimitás háttérbe szorul a mindennapjaikban. Egyes antidepresszánsok a libidót és az orgazmuskészséget is csökkenthetik. Másoknál a vágy természetes ingadozása állhat a háttérben, ami önmagában nem jelent problémát.

Nem az számít, milyen gyakran csinálod

A kutatás kapcsán a szakértők egy fontos különbségre hívták fel a figyelmet: attól, hogy valaki ritkán vagy egyáltalán nem végez önkielégítést, még nincs feltétlenül gond a szexuális életével. A kérdés sokkal inkább az, hogy saját döntésből nem vágyik rá, vagy szeretné felfedezni a testét, de valamilyen belső gátlás, félelem vagy szégyen megakadályozza ebben. A szexuális szabadság ugyanis nem azt jelenti, hogy mindenkinek aktív szexuális életet kell élnie, rendszeresen önkielégítést kell végeznie, vagy minden vágyát ki kell próbálnia. Sokkal fontosabb, hogy egy nő képes legyen bűntudat nélkül meghozni a saját döntéseit, és ne érezze úgy, hogy a teste vagy a vágyai miatt magyarázkodnia kell. Mert hiába beszélünk ma már sokkal többet a szexről, a valódi felszabadultság nem a nyilvános beszélgetéseknél kezdődik, hanem ott, hogy négyszemközt, saját magunk előtt sem kell szégyellnünk azt, amit érzünk.

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