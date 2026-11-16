Miért állnak órákig sorban a fiatalok egy matcháért vagy egy viral termékért?

Képzeld el, hogy egy szombat délután elindulsz a barátnőiddel a városba, hogy kipróbáljatok egy új matcházót, amiről már hetek óta mindenki beszél a TikTokon. Amikor azonban odaértek, azzal szembesültök, hogy a sor egészen az utca végéig kígyózik. Mit csináltok? Továbbmentek egy másik helyre, vagy inkább beálltok, mert ha már ennyien várnak rá, biztosan megéri?

Bár néhány évvel ezelőtt a legtöbben valószínűleg gondolkodás nélkül a második kávézót választották volna, ma már egyáltalán nem ritka, hogy a fiatalok akár több órát is hajlandók várni egy felkapott termékre vagy élményre. Legyen szó egy különleges matcháról, egy limitált ruhakollekcióról vagy egy újonnan nyílt desszertezőről, a hosszú sorok mára a TikTok által felkapott helyek szinte elengedhetetlen kellékeivé váltak.

A legérdekesebb pedig az, hogy sok esetben már nem is maga a vásárlás jelenti a program lényegét, hanem a várakozás, az ott készült videók és az érzés, hogy mi is részesei lehetünk valaminek, amiről éppen mindenki beszél.

Négy óra várakozás egy matcháért? Van, akinek megérte!

A 24 éves Karis Hakala az egyetem elvégzése után költözött New Yorkba, ahol szerette volna minél jobban felfedezni a várost. Nem sokkal később a SoHóban találta magát, méghozzá a TikTokon rendkívül felkapott Nami Matcha pop-up üzlete előtt, amelyet Ashley Alexander YouTuber alapított. A különleges ízesítésű jeges italok iránt akkora volt az érdeklődés, hogy Karisnak közel négy órát kellett sorban állnia, mire végre megkapta a rendelését.

És hogy megbánta-e? Egyáltalán nem! A fiatal tartalomgyártó ugyanis a várakozás alatt készült videóknak köszönhetően később több fizetett együttműködést és új márkakapcsolatot is szerzett. Vagyis számára a sorban állás nemcsak egy italról szólt, hanem olyan lehetőségeket is hozott, amelyek a karrierjére is hatással voltak.

Persze a legtöbben nem azért várnak órákat egy kávéra, mert influencerként szeretnének érvényesülni. Sokkal inkább arról van szó, hogy a felkapott helyek meglátogatása egyfajta közösségi élménnyé vált. Egy új matcházó megnyitása, egy limitált termék megjelenése vagy egy népszerű márka pop-up eseménye már önmagában is olyan program lehet, amit a baráti társaságok előre beterveznek a hétvégére.

Már maga a sorban állás is tartalom lett

Ha rendszeresen használod a TikTokot, biztosan neked is feltűnt, hogy mennyire népszerűek a különböző spend the day with me videók. Ezekben a tartalomgyártók megmutatják, hogyan telik egy napjuk, milyen kávézókat látogatnak meg, mit vásárolnak, és természetesen azt is, milyen felkapott helyekre sikerült bejutniuk.

A sorban állás pedig egyre gyakrabban válik ezeknek a videóknak a központi elemévé. Van, aki végig dokumentálja, mennyit kellett várnia egy különleges italra, mások pedig egyszerűen az utcán kígyózó tömeget filmezik le. New Yorkban már olyan közösségi oldalak is működnek, amelyek kifejezetten azt mutatják be, hogy hol és miért állnak sorban az emberek, illetve valóban megéri-e a várakozás az adott helyért.

De miért érdekel ez ennyi embert? Az egyik magyarázat, hogy a közösségi médiában a népszerűség könnyen a minőség bizonyítékának tűnhet. Ha valahol több száz ember áll sorban, automatikusan azt feltételezhetjük, hogy ott valami különleges dolog történik. Pedig könnyen lehet, hogy a sarkon található, szinte üres kávézóban pontosan ugyanolyan finom matchát készítenek, csak éppen arról még nem született több millió megtekintéses videó.

A FOMO is közrejátszik: senki sem akar lemaradni

A jelenség mögött természetesen a FOMO, vagyis a kimaradástól való félelem is fontos szerepet játszik. Amikor napokon keresztül ugyanazt az italt, éttermet vagy ruhadarabot látod a TikTokon, könnyen kialakulhat benned az érzés, hogy neked is ki kell próbálnod, különben lemaradsz valamiről. Ráadásul a trendek ma elképesztően gyorsan váltják egymást. Ami ezen a héten még mindenki kívánságlistáján szerepel, az lehet, hogy két hét múlva már egyáltalán nem érdekel senkit. Éppen ezért sokan szeretnének minél hamarabb részesei lenni az aktuális őrületnek, mielőtt a közösségi média figyelme valami egészen más felé fordulna. A márkák pedig pontosan tudják, hogyan használják ki ezt a helyzetet. A limitált kollekciók, az időszakos pop-up üzletek és az exkluzív megjelenések mind azt az érzést erősíthetik, hogy ha most nem csapsz le valamire, később már nem lesz rá lehetőséged. Egyes vállalkozások ráadásul tudatosan alakítanak ki olyan körülményeket, amelyek még nagyobbnak mutatják az érdeklődést: például lassabban engedik be a vásárlókat, így az üzlet előtt akkor is hosszú sor alakulhat ki, ha odabent egyáltalán nincs tömeg. Az pedig már csak hab a tortán, hogy egy ilyen sor önmagában is reklámként működik. Hiszen ha valaki elsétál mellette, könnyen kíváncsi lesz arra, miért várakozik ennyi ember ugyanott.

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