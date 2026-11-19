Esetleg elgondolkodtál azon, hogy neked is jól állna az a frizura, amit ő visel? A kíváncsiság teljesen természetes, de mi történik akkor, amikor már nemcsak megismerni szeretnénk az előző barátnőt, hanem hasonlítani is akarunk rá? A háttérben sokkal összetettebb érzések húzódnak meg, mint az egyszerű féltékenység. Legyünk őszinték: kevesen vannak, akik egy új kapcsolat elején egyáltalán nem kíváncsiak arra, kivel járt korábban a párjuk. Egy gyors Instagram-keresés, néhány régi fotó, esetleg egy kis nyomozás a közös ismerősök között. Aztán meglátjuk őt. Gyönyörű haja van, kifogástalanul öltözködik, és a képei alapján pontosan olyan életet él, amilyet mi is szívesen megmutatnánk a világnak. Innen pedig könnyű eljutni egy kellemetlen kérdésig: vajon mi tetszett benne annyira a pasinknak, és bennünk is megvan ugyanez?

Amikor az exből szépségideál lesz

A közösségi média teljesen átalakította azt, ahogyan a párunk múltjához viszonyulunk. Régebben az előző barátnő sokszor csupán egy név volt, esetleg egy régi fénykép. Ma néhány kattintással megnézhetjük, hogyan öltözködik, milyen zenét hallgat, hová utazik, milyen sminket visel, és hogyan változott a külseje az elmúlt években. Ez a rengeteg információ könnyen összehasonlításhoz vezethet. Először csak megállapítjuk, hogy szép a haja, majd azon gondolkodunk, nekünk is jól állna-e ugyanaz a szín. Később már olyan ruhákat próbálunk fel, amelyeket korábban észre sem vettünk volna. A változás gyakran annyira fokozatos, hogy fel sem tűnik. A saját ízlésünk lassan összekeveredik azzal a képpel, amelyet a párunk korábbi szerelméről kialakítottunk.

Nem ő akarunk lenni, hanem az a nő, akit a párunk választana

A viselkedés mögött sokszor egy egészen egyszerű vágy áll: szeretnénk biztosak lenni abban, hogy elég vonzóak vagyunk a partnerünk számára. Amikor meglátjuk az exét, könnyen úgy tekinthetünk rá, mint egy útmutatóra a párunk ízléséhez. Ha az előző barátnő hosszú, szőke hajú volt, mi pedig rövid, barna frizurát viselünk, felmerülhet bennünk, hogy vajon valóban mi vagyunk-e az esete. Csakhogy egy korábbi kapcsolat nem bizonyítja, hogy valakinek kizárólag egyetlen nőtípus tetszik. Az emberek vonzalma sokkal összetettebb annál, hogy hajszínnel, testalkattal vagy öltözködési stílussal meghatározható legyen. Mégis megnyugtatónak tűnhet, ha találunk valamilyen kapaszkodót. Ha pedig azt hisszük, hogy megfejtettük, milyen nőket szeret a párunk, könnyen elkezdhetünk ehhez a képhez alkalmazkodni.

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A féltékenységnek van egy különösen alattomos formája

A pszichológiában retrospektív féltékenységnek nevezik azt, amikor valakit visszatérően foglalkoztatnak a partnere korábbi romantikus vagy szexuális kapcsolatai. Ilyenkor nem feltétlenül attól tartunk, hogy a párunk visszamegy az exéhez. Sokkal jobban zavarhat bennünket a gondolat, hogy az előző kapcsolatban volt valami, amit mi nem tudunk megadni. Az internet pedig kiváló terepet biztosít az ilyen bizonytalanságoknak. Egy régi nyaralás fotói, szerelmes kommentek vagy közös emlékek könnyen azt az érzést kelthetik, hogy egy olyan nővel versenyzünk, aki már nincs is jelen a kapcsolatban. Ráadásul az összehasonlítás ritkán igazságos. Miközben saját magunkat a rossz napjainkkal, bizonytalanságainkkal és hibáinkkal együtt ismerjük, az exről többnyire egy gondosan megszerkesztett online képet látunk.

Amikor már a saját személyiségünket is elkezdjük átírni

A külső után a szokások is sorra kerülhetnek. Ha az előző barátnő sportos volt, hirtelen mi is érdeklődni kezdünk a túrázás iránt. Ha természetes sminket viselt, félretesszük a kedvenc vörös rúzsunkat. Ha visszafogottan öltözködött, megkérdőjelezzük a korábban imádott feltűnő darabjainkat. Önmagában semmi rossz nincs abban, ha új stílusokkal vagy hobbikkal kísérletezünk. A probléma akkor kezdődik, amikor már nem azért változtatunk, mert nekünk tetszik valami, hanem azért, mert azt reméljük, így jobban fognak szeretni. Ilyenkor a kapcsolat lassan egy állandó megfelelési próbává válhat. Ahelyett, hogy megmutatnánk a saját személyiségünket, megpróbálunk egy olyan nő képéhez igazodni, akiről valójában csak nagyon keveset tudunk.

Az algoritmus még rá is erősíthet a bizonytalanságunkra

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a közösségi oldalak működése is képes felerősíteni a megszállott összehasonlítást. Ha rendszeresen nézegetjük az ex profilját, vagy az ő stílusához hasonló tartalmakat keresünk, egy idő után egyre több ilyen képpel és videóval találkozhatunk. Frizurák, sminktippek, outfitötletek jelennek meg előttünk, amelyek mind ugyanazt a szépségideált erősítik. Egy idő után már azt is nehéz lehet eldönteni, hogy tényleg megtetszett-e nekünk egy új trend, vagy csupán annyiszor láttuk, hogy elkezdtük a saját vágyunkként kezelni.

De miért pont az exet látjuk riválisnak?

Az ex különleges szerepet foglal el a képzeletünkben. Ő az, akit a párunk korábban szeretett, akivel közös emlékeket gyűjtött, és akinek olyan oldalát ismerhette, amelyet mi sosem fogunk. Ez könnyen azt az érzést keltheti, hogy valamiben felül kell múlnunk őt. Szebbnek, izgalmasabbnak, sikeresebbnek vagy szerethetőbbnek kell lennünk, nehogy a párunk úgy érezze, korábban jobban választott. Csakhogy a szerelem nem egy szépségverseny, ahol az előző barátnő az előző győztes, mi pedig az új versenyzők vagyunk. Egy kapcsolat vége nem feltétlenül jelenti azt, hogy bárki kevés lett volna. Ahogyan egy új szerelem sem attól működik, hogy az új partner minden szempontból felülmúlja a korábbit.

A legfontosabb kérdés: kinek akarunk valójában tetszeni?

Ha azon kapjuk magunkat, hogy egyre többet foglalkozunk a párunk exének külsejével, érdemes megvizsgálni, mi motivál bennünket. Tényleg megtetszett a frizurája? Valóban szeretnénk kipróbálni azt az öltözködési stílust? Vagy attól félünk, hogy a párunk számára ő testesíti meg az ideális nőt? A különbség fontos. Az inspiráció új lehetőségeket adhat az önkifejezésre, a folyamatos összehasonlítás viszont könnyen kikezdheti az önbizalmunkat. És van még valami, amit hajlamosak vagyunk elfelejteni: a párunk már nincs együtt azzal a nővel. Velünk van kapcsolatban, és nem szükséges a korábbi barátnőjének másolatává válnunk ahhoz, hogy szerethetőek legyünk. Mert ha minden energiánkat arra fordítjuk, hogy egy másik nőre hasonlítsunk, könnyen elveszíthetjük szem elől azt, ami miatt eredetileg önmagunkként voltunk vonzóak. És ennél jóval többet érdemlünk egy kapcsolattól.

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