Életmód
Miért akar hirtelen mindenki nagymamásan élni? A grandmacore sokkal többről szól, mint egy TikTok-esztétika
Forrás: gettyimages
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A grandmacore az egyik legérdekesebb divatjelenséggé vált, miközben a szépségiparban éppen az ellenkező tendencia erősödik: egyre fiatalabban kezdünk el félni az öregedés látható jeleitől.
A nagymama gardróbja hirtelen menő lett
Az elmúlt években egymást követték az idősebb generációk stílusából inspirálódó trendek. A Coastal Grandmother lenvászon nadrágokkal és puha pulóverekkel hódított, majd jött az Eclectic Grandpa kardigánokkal, régimódi cipőkkel és magas derekú nadrágokkal. A grandmacore ugyanezt a nosztalgiát viszi tovább: a vintage táskák, fejkendők, kötött darabok és kényelmes cipők ma már egyáltalán nem számítanak cikinek – sőt, kifejezetten trendinek.
Öregnek öltözni rendben van, öregedni már kevésbé
Miközben a divat rajong az idősebb generációk esztétikájáért, a szépségipar továbbra is a fiatalság meghosszabbítására épít. A preventív Botox, a vörösfény-terápia, a különböző anti-aging hatóanyagok és esztétikai kezelések már nem kizárólag azoknak szólnak, akiknél megjelentek az öregedés jelei. Egyre többen már a húszas éveikben azon gondolkodnak, hogyan előzhetnék meg a ráncokat.
Már fiatalon elkezdünk félni a ráncoktól
A közösségi média ezt a szorongást csak tovább erősítheti. Videók ezrei magyarázzák el, mikor kezd csökkenni a kollagéntermelés, milyen szokások okozhatnak ráncokat, és mit kellene már most megtennünk azért, hogy tíz vagy húsz év múlva is fiatalosak maradjunk. A Refinery29 által idézett 2025-ös felmérésben a Z generáció válaszadóinak 39 százaléka a ráncokat és a hajhullást nevezte az öregedéssel kapcsolatos legnagyobb félelmének.
A nőktől továbbra is elvárjuk, hogy ne öregedjenek
A kettős mérce különösen a híres nőknél látványos. Ha egy színésznő ötven vagy hatvan felett feltűnően fiatalos, rögtön találgatások indulnak arról, milyen beavatkozásokat végeztetett. Ha viszont természetesen öregszik, azt kezdik elemezni, mennyire megváltozott. Sarah Jessica Parker külsejét például az And Just Like That kapcsán rendszeresen kritizálták, mintha meglepő lenne, hogy évtizedekkel a Szex és New York indulása után már nem ugyanúgy néz ki.
Lehet, hogy nem az öregedést tettük divatossá
Itt rejlik a grandmacore legnagyobb ellentmondása. Egy huszonéves nőn a nagymamás cipő, a fejkendő vagy az óriási kardigán menő és ironikus, míg egy hetvenéves nőn ugyanezeket már egyszerűen az életkorához társítjuk. Talán tehát nem magát az öregedést kezdtük el ünnepelni, hanem annak gondosan kiválogatott esztétikai elemeit. A kardigánt, a vintage táskát és a porceláncsészét megtartottuk, a ráncokat és az ősz hajat viszont továbbra is igyekszünk minél későbbre tolni.
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Életmód
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