Mi az a tolyamory? A párkapcsolati szürkezóna, amiről most mindenki beszél

A modern randizás szótára lassan olyan hosszú, hogy külön kézikönyv kellene hozzá. Situationship, breadcrumbing, ghosting, orbiting – és most itt egy újabb kifejezés, ami egy elsőre meglehetősen furcsának tűnő, valójában viszont egyáltalán nem új párkapcsolati helyzetet ír le. Ez a tolyamory. Első hallásra könnyű azt hinni, hogy a poliamória valamelyik új változatáról van szó, pedig a kettő között elég nagy a különbség. A tolyamory sokkal inkább arról szól, mi történik akkor, amikor az egyik fél tudja – vagy legalábbis erősen sejti –, hogy a partnere nem teljesen hűséges hozzá, mégsem akar emiatt kilépni a kapcsolatból.

Mit jelent pontosan a tolyamory?

A kifejezést Dan Savage amerikai szex- és párkapcsolati tanácsadó alkotta meg a tolerate, vagyis „eltűrni”, valamint a polyamory, azaz poliamória szavak összevonásával. Olyan párkapcsolati felállást ír le, amely kívülről akár teljesen monogámnak is tűnhet, közben azonban az egyik vagy akár mindkét fél tisztában van azzal, hogy a másik időnként mással is lefekszik vagy másokkal találkozgat. Ahelyett azonban, hogy erről nyíltan beszélnének és közösen nyitott kapcsolat mellett döntenének, inkább kialakul egyfajta kimondatlan megállapodás: „tudok róla, de inkább nem akarok részleteket hallani”. És éppen itt van a legfontosabb különbség a tolyamory és a poliamória között. Egy etikus nyitott vagy poliamor kapcsolatban minden érintett tudja, mire mond igent. A párok megbeszélik a szabályokat, határokat húznak, és közösen döntenek arról, hogy mások is beléphetnek-e valamilyen formában a kapcsolatukba. Tolyamory esetében viszont előfordulhat, hogy az egyik fél valójában egyáltalán nem szeretne nyitott kapcsolatot, egyszerűen csak elfogadja – vagy eltűri –, hogy a partnere máshol is keresi azt, amit otthon nem kap meg.

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Pont ez az, amitől a fogalom ennyire megosztó. Egy párkapcsolatban ugyanis nem feltétlenül az dönti el, hogy valami megcsalás-e, hogy hány ember szerepel benne, hanem sokkal inkább az, miben állapodtak meg egymással a felek. Ha két ember közösen úgy dönt, hogy kapcsolatuk nem lesz teljesen kizárólagos, és mindketten valóban jól érzik magukat ebben a helyzetben, akkor konszenzuson alapuló nem monogámiáról beszélhetünk. Ha viszont az egyikük titokban megszegi a közösen kialakított szabályokat, az már megcsalás lehet – még akkor is, ha egyébként nyitott kapcsolatban élnek. A tolyamory valahol a kettő közötti kényelmetlen szürkezónában helyezkedik el. Lehet, hogy valaki pontosan tudja, hogy a párja mással is találkozik, de nem akarja tudni, kivel vagy milyen gyakran. Lehet, hogy nem boldog ettől, mégis úgy érzi, a kapcsolat többi része fontosabb számára. De az is előfordulhat, hogy mindketten tudják, mi történik, egyszerűen soha nem ültek le igazán megbeszélni.

De miért marad valaki egy ilyen kapcsolatban?

Kívülről könnyű azt mondani, hogy „én biztosan azonnal szakítanék”, a valóságban azonban egy hosszú párkapcsolat ennél általában sokkal bonyolultabb. Az egyik lehetséges ok például az eltérő szexuális igény. Egy hosszú kapcsolatban természetes módon változhat a két ember libidója, és előfordulhat, hogy az egyik fél jóval több szexre vagy másfajta élményekre vágyik, mint a másik. Vannak párok, akik ilyenkor tudatosan megállapodnak abban, hogy bizonyos dolgokat a kapcsolatukon kívül is megélhetnek. Ez azonban csak akkor tekinthető valódi közös döntésnek, ha mindkét ember szabadon és őszintén igent mond rá. Más esetekben jóval nehezebb okok húzódhatnak meg a háttérben. Valaki azért is tolerálhatja partnere félrelépéseit, mert közös gyerekeik vannak, évtizedek óta együtt élnek, anyagilag függenek egymástól, vagy egyszerűen jobban fél a szakítástól és az egyedülléttől, mint attól, ami jelenleg történik. Ezért is kritizálják sokan magát a tolyamory kifejezést. Attól ugyanis, hogy valaki tud a párja félrelépéseiről, még nem biztos, hogy valóban bele is egyezett.

A fiatalabb generáció tényleg kevésbé monogám?

Az biztos, hogy ma sokkal nyíltabban beszélünk a hagyományos monogámián kívüli kapcsolati formákról, mint akár húsz-harminc évvel ezelőtt. A fiatalabb generációk körében a nyitott kapcsolat, a poliamória vagy más, konszenzuson alapuló nem monogám kapcsolati forma már jóval kevésbé számít tabunak. Ettől azonban még messze nem igaz az, hogy a Gen Z vagy a milleniálok többsége ne szeretne monogám kapcsolatot. Több felmérés is arra utal, hogy bár sok fiatal elfogadóbb a különböző kapcsolati modellekkel kapcsolatban, saját magának továbbra is rengeteg ember stabil, kizárólagos párkapcsolatot képzel el. Vagyis nem feltétlenül arról van szó, hogy a monogámia „kiment volna a divatból”. Inkább arról, hogy egyre kevésbé gondoljuk azt, hogy minden párnak ugyanazon szabályok szerint kell működnie.

A legnagyobb probléma sokszor az, hogy senki nem mondja ki, mit akar

Bármennyire furán hangzik, rengeteg pár úgy kerül kapcsolatba, hogy valójában soha nem beszélik meg teljesen egyértelműen, mit jelent számukra a kizárólagosság. Az egyik fél úgy gondolja, hogy attól a pillanattól kezdve, hogy rendszeresen találkoznak, más ember már nem jöhet szóba. A másik viszont addig nem érzi magát kizárólagos kapcsolatban, amíg ezt konkrétan ki nem mondják. És valójában itt rejlik a tolyamory körüli egész vita legfontosabb tanulsága is. Nem az számít igazán, hogy egy kapcsolat monogám, nyitott, poliamor vagy bármi más. Hanem az, hogy mindketten ugyanabba a kapcsolatba egyeztetek-e bele. Ha te kizárólagosságot szeretnél, a másik pedig nem, az még nem feltétlenül jelenti azt, hogy bárki rosszat akar. Egyszerűen két különböző igény találkozott. Innen lehet kompromisszumot keresni, új szabályokat kialakítani vagy éppen úgy dönteni, hogy külön folytatjátok. Ami viszont egyik felállásból sem hiányozhat, az az őszinte kommunikáció. Mert teljesen mindegy, milyen trendi nevet adunk egy kapcsolatnak: ha az egyik ember valóban ezt választotta, a másik pedig csak megtanulta eltűrni, az nagyon nem ugyanaz.