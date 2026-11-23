A TikTokon egyre népszerűbb a „princess treatment”, vagyis a hercegnőként bánásmód, amely sok nő szerint pontosan azt jelenti, amit egy párkapcsolatban megérdemel. De hol húzódik a határ a romantikus gondoskodás és az irreális elvárások között? Ki ne szeretné, ha a párja néha ágyba hozná a reggelit, meglepné egy csokor virággal, vagy magától észrevenné, hogy egy nehéz nap után jól jönne egy kis törődés? Ezek az apró gesztusok sokat jelenthetnek egy kapcsolatban, a közösségi médiában azonban egészen új szintre emelték a romantikus figyelmességet. A princess treatment trend követői szerint egy nőnek nem kell beérnie a minimummal, és bátran elvárhatja, hogy a partnere különleges bánásmódban részesítse. Az elképzelés alapvetően szerethető, egyes influenszerek azonban olyan szabályokat fogalmaznak meg, amelyek már komoly vitákat váltanak ki.

Amikor a férfi még az étteremben is helyetted beszél

A TikTokon Courtney Palmer videói különösen nagy figyelmet kaptak, miután elárulta, hogyan működik nála a princess treatment. A nő szerint amikor a férjével étterembe mennek, ő nem beszél a személyzettel, nem nyit ajtót, és még az ételét sem saját maga rendeli meg. Ezeket a feladatokat mind a férjére bízza, aki a mindennapi helyzetekben is átveszi az irányítást. Palmer úgy gondolja, hogy ezzel lehetőséget ad a férjének arra, hogy megélje a férfiasságát, miközben ő a saját nőiességére koncentrálhat. Számára ez a dinamika a nyugalomról, a gondoskodásról és a hagyományos nemi szerepek tudatos megéléséről szól. A videók alatt azonban hamar megjelentek a kritikus hozzászólások. Sokan úgy vélik, hogy egy felnőtt nőnek nem kell lemondania az önállóságáról ahhoz, hogy szeretve és megbecsülve érezze magát.

forrás: imdb

Tényleg ezt jelenti, ha valaki hercegnőként bánik veled?

A princess treatment eredeti gondolata sokkal egyszerűbb annál, mint amit a legszélsőségesebb internetes példák mutatnak. Arról szól, hogy a partnered figyel rád, fontosnak tartja az érzéseidet, és szeretné, hogy jól érezd magad mellette. Ez lehet egy váratlan randi, egy kedves üzenet napközben, vagy az, hogy bevásárol helyetted, amikor tudja, hogy rengeteg dolgod van. Sabrina Zohar párkapcsolati coach szerint azonban fontos különbséget tenni a szeretetteljes gondoskodás és a folyamatos kiszolgálás között. Egy jól működő párkapcsolatban mindkét fél figyel a másik szükségleteire, képes kommunikálni az igényeit, és nem várja el, hogy a partnere gondolatolvasó legyen. Ha viszont valaki úgy érzi, hogy a másiknak minden kívánságát teljesítenie kell, miközben neki semmit sem szükséges viszonoznia, az hosszú távon könnyen egyenlőtlen kapcsolathoz vezethet.

A princess treatment sötétebb oldala

A trend egyik legvitatottabb része, hogy gyakran összekapcsolódik a hagyományos női és férfiszerepekkel. Egyes tartalomgyártók szerint a nő akkor tud igazán kiteljesedni a nőiességében, ha átengedi az irányítást a férfinak, aki cserébe gondoskodik róla, meghozza a döntéseket, és leveszi a válláról a mindennapi terheket. Csakhogy a gondoskodás és a függőség között komoly különbség van. Az teljesen rendben van, ha valaki szereti, amikor a párja megszervezi a közös programokat vagy meghívja vacsorázni. Az már problémásabb, ha egy nő úgy érzi, nem szólalhat meg bizonyos helyzetekben, nem dönthet önállóan, vagy mindenben a partnerére kell támaszkodnia. A romantikus gesztusoknak nem kell együtt járniuk az önállóság feladásával. Attól, hogy valaki erős, határozott és képes gondoskodni magáról, még ugyanúgy vágyhat arra, hogy időnként kényeztessék.

Lehet, hogy már az alapvető figyelmességet is luxusnak érezzük?

A princess treatment népszerűsége egy másik kérdést is felvet: vajon annyira alacsonyra tettük a lécet a párkapcsolatokban, hogy a legalapvetőbb kedvességet is különleges bánásmódnak tekintjük? Ha egy férfi rendszeresen érdeklődik a párja napjáról, odafigyel az érzéseire, betartja az ígéreteit és tisztelettel kommunikál vele, az nem rendkívüli teljesítmény, hanem egy egészséges kapcsolat alapja. A probléma akkor kezdődik, amikor ezeket a természetes gesztusokat is úgy ünnepeljük, mintha valaki hatalmas szívességet tett volna. Egy csokor virág kellemes meglepetés, de önmagában semmit sem mond arról, mennyire működik jól egy kapcsolat. Ahogy az sem feltétlenül romantikus, ha valaki minden vacsorát kifizet, miközben a párja véleményére egyáltalán nem kíváncsi. A valódi törődés sokszor kevésbé Instagram-kompatibilis. Például amikor valaki meghallgat egy nehéz nap után, észben tartja a számodra fontos dolgokat, vagy akkor is melletted áll, amikor éppen nincs minden rendben.

Hol kezdődnek az irreális elvárások?

Önmagában azzal nincs semmi gond, ha valaki szeretné, hogy a párja romantikusabb, figyelmesebb vagy kezdeményezőbb legyen. Az igények azonban könnyen túlzóvá válhatnak, ha a kapcsolat egyoldalú elvárások sorozatává alakul. Ha valaki folyamatos ajándékokat, drága programokat és állandó figyelmet vár, miközben a másik igényeit figyelmen kívül hagyja, az előbb-utóbb feszültséghez vezethet. Ugyanez igaz arra is, ha a partnernek mindig tudnia kellene, mire vágyunk, anélkül, hogy ezt valaha kimondanánk. Egy párkapcsolatban nem az a cél, hogy az egyik fél minden kívánságot teljesítsen, a másik pedig kizárólag élvezze az előnyöket. A kölcsönösség nem feltétlenül jelenti azt, hogy mindent pontosan fele-fele arányban kell csinálni, de mindkét ember szükségleteinek helyet kell kapniuk.

Nem kell hercegnőnek lenned ahhoz, hogy jól bánjanak veled

A princess treatment legjobb része, hogy felhívja a figyelmet valamire, amiről gyakran megfeledkezünk: igenis fontos, hogyan bánik velünk a partnerünk, és nem kell megelégednünk egy olyan kapcsolattal, amelyben folyamatosan mellőzöttnek érezzük magunkat. A szeretetet azonban nem lehet kizárólag ajándékokban, meghívásokban vagy romantikus gesztusokban mérni. Lehet, hogy a párod soha nem nyitja ki előtted az autó ajtaját, de mindig észreveszi, ha valami bánt. Lehet, hogy ritkán vesz virágot, viszont pontosan tudja, hogyan tud támogatni egy nehéz időszakban. És az is teljesen rendben van, ha szereted a klasszikus romantikát, és jólesik, amikor a másik különlegesnek éreztet. A lényeg, hogy a gondoskodás ne váljon kötelező szereppé, és egyikőtöknek se kelljen feladnia önmagát azért, hogy megfeleljen a másik elképzeléseinek. Mert a legjobb párkapcsolatban nem attól érzed magad hercegnőnek, hogy valaki mindent megcsinál helyetted, hanem attól, hogy fontos vagy neki, figyel rád, és önmagad lehetsz mellette.

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