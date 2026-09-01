Egyre többen szakítanak az AI miatt: a mesterséges intelligencia 2026 legnagyobb kapcsolatgyilkosa

Nem kell ahhoz virtuális szeretővel csetelned, hogy a mesterséges intelligencia bekavarjon a kapcsolatodba, ugyanis néha már az is veszekedést robbanthat ki közöttetek, ha te és a párod teljesen másik oldalon álltok az AI kérdését illetően.

Mert bár pár éve még inkább futurisztikus forgatókönyvnek tűnt, hogy a mesterséges intelligencia egyszer a szerelmi életünket is alapjaiban változtatja meg, ma viszont mesterséges intelligenciával folytatott sextingről is rendszeresen olvashatunk, szóval van, hogy tényleg fel kell tennünk azt a bizonyos kérdést: „Ez vajon már megcsalásnak, hűtlenségnek számít?”

Ráadásul az AI úgy is képes beférkőzni két ember közé, hogy valójában egyiküknek sincs virtuális szeretője: van, amikor az okoz feszültséget a párok életében, hogy az egyik fél rajong a mesterséges intelligenciáért és a munkájától kezdve az utazástervezésen át a magánéleti problémákig MINDEN MIATT ehhez fordul, a másik pedig még a gondolatától is rosszul van annak, hogy az AI oldja meg a gondjaikat.

És igen, természetesen már erre a jelenségre is van kifejezésünk: ez az „AI gap relationship”, vagyis egy olyan kapcsolat, melyben az AI miatt húzódik szakadék a két fél között.

De mit is jelent pontosan az AI gap a kapcsolatokban?

Míg az „age gap” kapcsolat esetében jelentős korkülönbség van két ember között, addig az „AI gap” kapcsolatban a mesterséges intelligenciáról alkotott véleményük és használati szokásaik térnek el nagyon egymástól. Az egyikük például gond nélkül megkéri az AI-t arra, hogy írja meg az e-mailjeit, rakjon össze neki egy edzéstervet, segítsen egy munkahelyi döntésben vagy akár elemezzen ki egy párkapcsolati vitát - a másik eközben adatvédelmi, etikai vagy egyszerűen emberi szempontból problémásnak tarthatja ugyanezt tenni.

Azonban ez az ellentét összetettebb annál, mintsem hogy valaki szívesen kipróbálja az új technológiákat, más viszont nem: a szakértők szerint az AI-hoz való hozzáállás mögött gyakran olyan mélyebb értékek húzódnak meg, mint a magánélethez, a munkához, az emberi kapcsolatokhoz vagy akár a technológiai fejlődéshez való viszonyunk.

Hasonló nézetkülönbségek korábban például a közösségi média használata révén is megjelentek, vagyis simán elképzelhető, hogy néhány éven belül már egy randin sem lesz teljesen irreleváns kérdés az, hogy mit gondol a másik az AI-ról?

Tényleg szétválaszthat minket a mesterséges intelligencia?

Nos, a párkapcsolati szakértők szerint az AI körül kialakuló veszekedések sokszor valójában egyáltalán nem a mesterséges intelligenciáról szólnak: a technológia inkább felszínre hozhat olyan problémákat, amelyek már korábban is ott rejtőztek a kapcsolatban. Ilyen például az, hogy az egyik fél nem érzi magát meghallgatva, kevésbé tartja magát fontosnak, vagy úgy látja, a párja egyre több dolgot „kiszervez” egy gépnek, amit korábban vele beszélt volna meg - és valószínűleg ez az a pont, ahol a legtöbben felkapják a fejüket.

Ugyanis egészen más, ha valaki arra kéri az AI-t, hogy adjon neki három könnyen és gyorsan elkészíthető vacsoraötletet, mint ha az egyik fél minden egyes párkapcsolati konfliktus után inkább egy chatbotnak meséli el, mi történt, mint annak az embernek, akivel együtt él. A szakértők úgy vélik, önmagában az nem probléma, ha két ember nem ért egyet a mesterséges intelligencia kérdésében, mert egy kapcsolatban egyébként sem kell mindenről ugyanazt gondolni. A gond akkor kezdődik, amikor a nézeteltérés következtében eltávolodnak egymástól, és egyik fél sem akarja vagy tudja megérteni, miért ennyire fontos a kérdés a másiknak.

forrás: Keeproll/Getty Images Korábban elképzelhetetlennek tűnt, ma már viszont olyan is van, aki sextingel a ChatGPT-vel, és ez kapcsolatban akár szakításhoz is vezethetne...

Amikor az AI lesz a harmadik fél a kapcsolatban…

A szakértők szerint az AI akár hasznos része is lehet egy egészséges kapcsolatnak, amennyiben kiegészíti az emberi kapcsolódást. Ha azonban arra használjuk, hogy elkerüljük a nehéz beszélgetéseket, a párunk helyett a mesterséges intelligenciával dolgoznánk fel az érzéseinket, mert nem akarunk konfrontálódnunk a másikkal, könnyen növelheti a távolságot két ember között.

Magyarul: nem az a kérdés, hogy használod-e az AI-t, hanem az, hogy mire használod. Mi történik például akkor, ha valaki egy veszekedés után rendszeresen az AI-tól kér tanácsot? Vagy ha valaki a párja tudta nélkül közös üzeneteket, privát beszélgetéseket vagy a kapcsolat intim részleteit másolja be egy chatbotnak? Rossz hírünk van: ezek a forgatókönyvek sajnos szakításhoz is vezethetnek…

Persze az is elképzelhető, hogy néhány év múlva annyira természetessé válik a mesterséges intelligencia használata, hogy a fenti vita értelmét veszti, jelenleg azonban egy különös átmeneti korszakban élünk: miközben egyesek számára az AI már ugyanolyan hétköznapi eszköz, mint a Google vagy az okostelefon, mások tudatosan próbálják minél távolabb tartani azt a magánéletüktől. És amikor ez a két ember egymásba szeret, a mesterséges intelligencia bizony szülhet konfliktusokat.

Mi akkor a megoldás? Megmondjuk neked a mesterséges intelligencia helyett! A megoldás viszont nem feltétlenül az, hogy egyikük meggyőzi a másikat: sokkal fontosabb lehet tisztázni, mi fér bele mindkettőtöknek. Rendben van-e, ha az AI-tól párkapcsolati tanácsot kérünk? Bemásolhatjuk-e a privát üzeneteket? Meghozhatunk közös döntést a segítségével? Végül ugyanis valószínűleg nem az fogja eldönteni egy kapcsolat jövőjét, hogy ugyanazt gondoljátok-e a ChatGPT-ről, hanem az, hogy akkor is képesek vagytok-e egymással beszélni, amikor teljesen mást gondoltok róla.

Ijesztő, de van pár munkakör, ami 2026-ban végleg megszűnhet a mesterséges intelligencia miatt!

Galéria / 3 kép 3 munkakör, amit a mesterséges intelligencia tölthet be 2026-tól Megnézem a galériát

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