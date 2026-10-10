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Így hat a szombati Mérleg újhold az egyes csillagjegyekre

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Léna
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Lelki, párkapcsolati témák és ezotéria jöhet minden mennyiségben!

Életmód
Utoljára frissült: 2026. október 9. 17:13

Forrás: Unsplash

Így hat a szombati Mérleg újhold az egyes csillagjegyekre
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A Mérleg újhold a kapcsolatoktól a pénzügyeken át a hétköznapi szokásokig minden csillagjegynél más témát helyezhet előtérbe.

Október 10-én, szombaton 17:50-kor újhold lesz Magyarországon, amelyet az asztrológia a Mérleg jegyéhez kapcsol. Ennek központi témája az egyensúly: hol vállalsz túl sokat, mire jut túl kevés időd, és min szeretnél változtatni? A következő rövid horoszkóp abban adhat inspirációt, hogy a saját életedben mire figyelj. Eláruljuk, az egyes csillagjegyek mire számíthatnak:

Kos

Egy régi kapcsolat újra foglalkoztatni kezd téged, de mielőtt keresnéd az illetőt, gondold át, mi változott a szakítás óta. A hiányérzet önmagában nem oldja meg a korábbi problémákat.

Bika

Nem kell minden üzenetre azonnal válaszolnod, különösen annak, aki csak szívességért keres. Fordíts több időt azokra, akik rád is kíváncsiak.

Ikrek

Jót tehet valami, aminek semmi köze a munkához vagy a kötelezettségeidhez. Vedd elő egy elfelejtett hobbidat, vagy próbálj ki egy programot pusztán a szórakozás kedvéért.

Rák

Egy családi nézeteltérésnél most segíthet, ha végighallgatjátok egymást. Ne az összes régi sérelmet vegyétek elő: először abban egyezzetek meg, ami a jelenlegi helyzetet megoldaná.

Oroszlán

Ideje lehet elküldened egy régóta halogatott üzenetet. Fogalmazz egyszerűen és konkrétan, hogy a másiknak ne kelljen találgatnia, mit szeretnél megbeszélni.

Szűz

Nézd át, mire megy el a pénzed, különösen a rendszeres kiadásokat. Egy kihasználatlan előfizetés lemondása vagy egy közös költség tisztázása is hasznos lépés lehet.

Mérleg

Válassz egy tervet, amelyet a saját kedvedért szeretnél megvalósítani. Lehet új külső vagy személyes cél: ezúttal ne mások jóváhagyásától tedd függővé az első lépést.

Skorpió

Most jól jöhet egy csendesebb hétvége, kevesebb vállalással. Egy korábbi lefekvés vagy telefonmentes este segíthet, hogy tényleg jusson időd pihenni.

Nyilas

A baráti kapcsolataid kerülhetnek előtérbe: kivel találkoznál szívesen rendszeresen? Szervezz közös programot, vagy csatlakozz egy társasághoz, ahol hasonló az érdeklődésetek.

Bak

Egy munkahelyi együttműködésnek adhatsz új lendületet. Ha van közös ötleted egy kollégával, beszéljétek meg a feladatokat, és azt is, ki milyen elismerést kap majd érte.

Vízöntő

A tanulás vagy egy utazás tervezése hozhat friss élményeket. Keress egy tanfolyamot vagy úti célt, amely már régóta érdekel, és nézz utána a lehetőségeknek.

Halak

Érdemes tisztázni a közös pénzügyeket a pároddal vagy egy barátoddal. Beszéljétek meg, ki mit fizet, hogy egy kimondatlan feltételezésből később ne legyen kellemetlenség.

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