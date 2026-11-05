Ilyen lenne álmaink menzája - Képzeld, már létezik!

Elég kimondani egy baráti társaságban, hogy menza, és máris záporoznak az emlékek. Valaki a tojáslevest, más a tökfőzeléket, a vadas sertésragut vagy a paradicsomos káposztafőzeléket emlegeti. Tény, ezek az ételek senkit sem hagynak hidegen.

Az iskolai ebédekhez nemcsak ízek tartoznak. Ott van a tálcák csörömpölése, a sorban állás, a barátnőddel váltott összenézés, amikor megláttátok, mi kerül a tányérra. És persze az a kérdés is, hogy vajon meg kell-e enni az egészet. Felnőttként aztán jön egy spenótos tészta egy olasz étteremben, és jön a felismerés: lehet, hogy a spenóttal még sincs semmi baj?

Ugyanaz az alapanyag, mégis egészen más élmény

A spenót különösen látványos visszatérő lehet. Aki a menzás változat állagával nem tudott megbarátkozni, annak egy fetás pite vagy egy krémes tészta egészen más élményt adhat. Hasonló meglepetést okozhat a tök. A sűrű tökfőzeléket lehet, hogy ma sem kívánod, egy hideg kapros verziót viszont örömmel kanalazol. Attól, hogy egy fogás nem ízlett, még nem biztos, hogy az alapanyag minden változatát elutasítod, ezért érdemes lehet egyszer próbát tenni vele.

Most már te választasz

Felnőttként van még egy előnyünk: eldönthetjük, mit szeretnénk megkóstolni. Kérhetünk kevesebbet és választhatunk másik köretet is hozzá. Egy új ízhez ráadásul egészen más úgy közelíteni, hogy te rendelted, kíváncsi vagy rá, és legfeljebb megállapítod: ezt most sem szereted. Nem kell minden korábbi menzás fogással kibékülni. De jó, ha a döntést nem kizárólag egy sok évvel ezelőtti rossz emlék alapján hozod meg. Innen pedig adódik a kérdés: mi lenne, ha a gyerekeknek is több beleszólásuk lehetne abba, mi kerül a tányérjukra?

forrás: Eatrend Az Eatrend Bistro szabadszedéses modellje a gyerekek kedvence.

Álmaink menzája

Az Eatrend megbízásából, a Pulzus Kutatási Rendszerrel készült, 2026-os felmérésben* a megkérdezett szülők 64 százaléka szeretett volna több választási lehetőséget a menzán. A szülők fele azt is fontosnak tartaná, hogy a gyerekek többféle saláta és friss zöldség közül választhassanak, 36 százalékuk pedig az adagméret megválasztását emelte ki.

Erre kínál egy lehetséges megoldást az Eatrend Bistro szabadszedéses modellje: a gyerekek előre megtervezett kínálatból választhatnak ételeket és köreteket, és az adagok méretéről is dönthetnek. A gyakorlatban ez azt jelentheti, hogy egy kevésbé kedvelt fogás mellett van másik lehetőség, az ismeretlenből pedig először kisebb adag is kerülhet a tányérra. A választás közben a kínálat szakmai keretei adottak: a menüt dietetikai szempontok szerint állítják össze.

„A választás nem azt jelenti, hogy a teljes felelősséget a gyermekre bízzuk” – fogalmaz Szilágyi-Katona Orsolya, az Eatrend dietetikai szakmai vezetője. A szakember szerint az első elutasítás sem feltétlenül jelenti azt, hogy a gyerek később sem fogad el egy ételt.

Egy falat a barátod tányérjáról néha meggyőzőbb

Az ismeretlen fogásokhoz néha a társaság hozza meg a kedvet. Felnőttként is előfordul, hogy a melletted ülő rendelése annyira jól néz ki, hogy legközelebb már te is azt kéred.

Az Eatrend szolgáltatási vezetője, Heller Kitti szerint a Bistroban is tapasztalnak hasonlót: ha a gyerekek látják, hogy a társaik megkóstolnak egy új ételt, ők is nyitottabban fogadják. A szülők valamivel több mint fele pedig kevesebb ételpazarlást is várna ettől a megoldástól.





forrás: Eatrend Ha a gyerekek látják, hogy a társaik megkóstolnak egy új ételt, ők is nyitottabban fogadják.

Egy próbát azért megér



A menzás emlékek között bőven akad olyan, amelyet jóízűen mesélünk tovább. De talán még jobb lenne, ha kevesebb gyerek vinne magával évekre szóló ellenérzést egy-egy étellel kapcsolatban. Ehhez a változatos elkészítés mellett a választás lehetősége is hozzátehet, hogy legyen alkalom megkóstolni valami újat vagy kisebb adagot kérni. Te pedig, ha legközelebb spenótos pitét látsz az étlapon, nyugodtan adhatsz neki egy esélyt. A tökfőzelékkel való békülés meg még ráér.

* A Pulzus Kutatási Rendszerrel végzett felmérés adatgyűjtési időszaka 2026.06.27-07.05. között zajlott. A kutatási minta összetétele: A kutatás mintája a 18 év feletti magyar alapsokaságot reprezentálja nem, kor, iskolai végzettség és település típus szerint. A kutatás végső mintanagysága 700 fő. A végső mintába a 18 év feletti 3–18 éves gyermekkel rendelkező, étkezési szokásaira rálátó szülők kerültek leválogatásra.

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