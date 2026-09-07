Ennyit szexelnek valójában a szingli nők: a válasz egészen meglepő

Ha a Szex és New York alapján próbálnánk belőni, milyen egy szingli nő szexuális élete, valószínűleg arra jutnánk, hogy minden héten akad legalább egy randi, egy új pasi és minimum egy olyan reggel, amikor hirtelen fogalmad sincs, hol van a melltartód. A valóság ennél jóval kevésbé filmszerű – és sokkal érdekesebb. Már csak azért is, mert arra a kérdésre, hogy milyen gyakran szexel egy szingli nő, nincs egyetlen értelmes átlagválasz. Egy 2025-ös kutatás szerint például a szinglik 36,2 százaléka egyáltalán nem élt partnerrel szexuális életet az előző évben, 56,1 százalék pedig behatolásos szexről sem számolt be. Vagyis a „szingli vagyok, tehát folyamatosan kavarok valakivel” forgatókönyv messze nem általános.

A kutatások szerint a kapcsolatban élők általában rendszeresebben szexelnek, de az sem mindegy, milyen maga a kapcsolat. Egy nagy brit felmérésben például a stabil párkapcsolatban élő nők elégedettebbek voltak a szexuális életükkel, mint azok, akiknek nem volt állandó partnerük. Ráadásul azok voltak a legelégedettebbek, akik kapcsolatban éltek, de nem laktak együtt: náluk ez az arány közel 80 százalék volt, míg az együtt élő nőknél 67 százalék.

És az sem igaz, hogy minél többször szexel valaki, annál boldogabb. Egy több mint 30 ezer embert vizsgáló kutatás szerint a kapcsolatban élőknél nagyjából heti egy együttlétig járt együtt a gyakoribb szex a nagyobb elégedettséggel. A heti egynél több alkalom viszont már nem jelentett pluszt ebből a szempontból.

mi most meg is kérdeztünk pár szingli nőt, hogy náluk mi a nagy helyzet a gyakorlatban!

Nóri, 24: „Van, hogy egy héten háromszor is szexelek”

„Nagyjából másfél éve vagyok szingli, és jelenleg egyáltalán nem akarok komoly kapcsolatot. Randizom, Tinderezek, és van két olyan srác is, akikkel időnként találkozom. Emiatt előfordul, hogy egy héten kétszer-háromszor is szexelek, aztán következik két hét, amikor egyáltalán nem. Régebben azt gondoltam, hogy az alkalmi szex biztosan üres vagy kínos lesz, de valahogy mégis működik. Most szeretem ezt a szabadságot. Persze lehet, hogy egy év múlva egészen mást akarok majd, de jelenleg nincs bennem az az érzés, hogy azért kellene párkapcsolat, hogy ‘rendes’ szexuális életem legyen.”

Luca, 27: „Egy éve nem szexeltem, és meglepően kevéssé zavar”

„Amikor véget ért az előző kapcsolatom, azt hittem, két hónap múlva már randizni fogok, mert amúgy vágytam a szabadságra és arra, hogy új emberekkel ismerkedjek. Ehhez képest eltelt nyolc hónap, 10 hónap, majd egy év, és még senkivel sem jutottam el a szexig. Lehetőség még lenne is, de egyszerűen egyik férfinál sem éreztem azt, hogy akarom. És igazából teljesen jól vagyok így. Hiányzik néha az intimitás és az, hogy valakihez odabújjak, de attól még nem akarok lefeküdni valakivel csak azért, hogy véget érjen ez a 12 hónapos sorozat.”

forrás: Bold Type

Petra, 29: „Nálam a szex hullámokban jön”

„Ha kiszámolnám az éves átlagomat, valószínűleg nagyon kevés jönne ki, de ez elég félrevezető lenne. Tudok három-négy hónapig úgy élni, hogy senkivel nem történik semmi, aztán megismerek valakit, aki tényleg tetszik, és hirtelen egy hónap alatt hatszor találkozunk. Az egymás utáni egyéjszakás kalandok nekem sosem működtek igazán. Sokkal jobb a szex, amikor már legalább egy kicsit ismerjük egymást, és nem minden alkalommal nulláról kell kezdeni. Szóval én inkább ilyen rövid, néhány hetes vagy hónapos történetekbe keveredem. Van, amelyikből majdnem kapcsolat lesz, más egyszerűen kifullad. Korábban ezt sikertelen randizásnak gondoltam, most már inkább úgy vagyok vele, hogy attól még lehetett jó, hogy nem lett belőle esküvő.”

Dóri, 32: „Szeretem a szexet, de az alkalmi szexet nem”

„Hétéves kapcsolat után lettem újra szingli, és az első pár hónapban azt gondoltam, most aztán bepótolok mindent, ami kimaradt. Elmentem randizni, volt két alkalmi kalandom is, és nagyon gyorsan kiderült, hogy ez nekem egyáltalán nem való. Nem maga a szex volt feltétlenül rossz. Inkább az utána következő érzés. Én egyszerűen kötődöm ahhoz, akivel lefekszem, és nekem szükségem van arra, hogy tudjam: érdeklem emberként is. Most már több mint egy éve nem szexeltem senkivel. Ettől még ugyanúgy van libidóm, csak már nem érzem úgy, hogy minden vágyat feltétlenül egy másik emberrel kell megoldani. Ha jön valaki, akivel kialakul az a bizonyos kapcsolódás, szuper. Addig pedig nem akarom magam rábeszélni valamire csak azért, mert állítólag harmincas szingliként ‘élveznem kellene az életet’.”

Réka, 35: „Van egy barátom extrákkal, és most ennél többre egyikünk sem vágyik”

„Nagyjából kéthetente találkozom ugyanazzal a férfival. Régóta ismerjük egymást, volt közöttünk vonzalom, egyszer kipróbáltuk, milyen lenne együtt, és végül kialakult belőle egy nagyon kényelmes barátság extrákkal kapcsolat. Nekem ez sokkal jobb, mint idegenekkel randizni. Ismerem, megbízom benne, tudjuk, mit szeret a másik, és nincs az a fura másnap reggeli helyzet, amikor azon gondolkodsz, hogy most akkor írni kell-e vagy sem. Megbeszéltük, hogy ha bármelyikünk elkezd komolyan randizni valakivel, vége ennek a felállásnak. Persze tudom, hogy az ilyen kapcsolatok könnyen bonyolulttá válhatnak, de nálunk másfél éve működik. Nem tartom őt ‘pótpárkapcsolatnak’, ő sem engem. Egyszerűen szeretjük egymás társaságát, és történetesen nagyon jó közöttünk a szex is.”

Kata, 38: „A válásom után sokkal jobban kívántam a szexet, mint előtte évekig”

„Tizenkét évig voltam kapcsolatban, és az utolsó időszakban alig szexeltünk. Mire elváltunk, már szinte elhittem magamról, hogy nekem nincs is különösebb libidóm. Aztán elkezdtem randizni, és kiderült, hogy dehogynem. Az első évben volt olyan időszak, amikor hetente egyszer-kétszer is szexeltem. Nem feltétlenül más-más férfival, inkább volt két hosszabb randizós történetem. Az egészben számomra az volt a legmeglepőbb, mennyivel magabiztosabb vagyok 38 évesen, mint húszévesen. Már tudom, mit szeretek, mit nem, és sokkal könnyebben mondom ki mindkettőt. Most egyébként megint csendesebb időszakom van, talán havi egy alkalom jön össze. De már nem számolom. A válás után megtanultam, hogy attól, hogy éppen ritkábban szexelek, még nem tűnt el belőlem semmi.”

Zsófi, 41: „Évente talán kétszer-háromszor történik valami – és nekem ez teljesen rendben van”

„Négy éve vagyok egyedül, és az első két évben még nagyon aktívan kerestem valakit. Appok, első randik, második randik, beszélgetések, ghosting – egy idő után az egész olyan lett, mintha lenne egy másodállásom, csak fizetést nem kapok érte. Ma már csak akkor randizom, ha tényleg felkelti valaki az érdeklődésemet. Emiatt szex is ritkán van, talán évente kétszer-háromszor. És furcsa módon minél kevésbé erőltetem, annál kevésbé érzem problémának. Szeretem a szexet, szóval nem arról van szó, hogy lemondtam róla. Egyszerűen nem ér annyit, hogy olyan férfival feküdjek le, akihez valójában nincs kedvem. Néha persze eszembe jut, milyen lenne megint rendszeresen valakivel lenni. De negyven felett valahogy már sokkal kevésbé érdekel, hogy kívülről hogyan ‘kellene’ kinéznie az életemnek. Ha holnap megismerek valakit, és heti háromszor szexelünk, annak is örülök. Ha idén már senkivel, attól sem fogom kudarcnak érezni az évet.”

forrás: Younger

Akkor mégis mennyi az elég?

Talán éppen ez az egész legérdekesebb része: a szingli nők szexuális életére nincs egyetlen forgatókönyv. Valaki sokkal többet szexel, mint amikor kapcsolatban élt, más éppen azért tart hosszú szünetet, mert már nem akar kompromisszumot kötni abban, kivel kerül intim helyzetbe. És van, akinek nem egy új pasi, hanem egy stabil barátság extrákkal felállás működik.

A számokból és a személyes tapasztalatokból pedig ugyanaz rajzolódik ki: attól, hogy valaki szingli, egyáltalán nem biztos, hogy sok szexben van része – ahogy attól sem lesz automatikusan kielégítő a szexuális életed, hogy kapcsolatban vagy.

Talán nem is az a legjobb kérdés, hogy milyen gyakran szexelsz, hanem az, hogy amikor szexelsz – vagy amikor éppen nem –, az tényleg megfelel-e neked.