Egy fiatal nő vallomása: „A rák tett engem a saját életem főszereplőjévé”
Egyre több a baj: ezek utalnak arra, hogy Meghan és Harry a válás felé sodródnak
Több jel is utal arra, hogy valami nagyon nem stimmel a páros között.
Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha
Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban
Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához
Megnyílt a Huawei hivatalos webshopja Magyarországon – az újonnan bemutatott a GT 6 széria
Ördög Nóra őszintén vallott a meddőség megéléséről
7 lélekmelegítő könyvújdonság bekuckózós, őszi estékre
Napi horoszkóp október 10.: az Ikrek nagyobb volumenű dologra készülnek, a Szüzek átadhatják magukat a pihenésnek
A hét utolsó munkanapján sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a pénteki horoszkópot is!
6 dolog, amit genetikailag NEM örökölsz a szüleidtől, akármit is állítanak
Sokan hiszik, hogy mindenért a gének felelősek: a tehetségért, a szorgalomért vagy akár a humorérzékért. Pedig a tudomány mást mond! Van legalább hat dolog, amit nem a szüleidtől örökölsz, bármennyire is állítják az ellenkezőjét.
A születési éved utolsó számjegye izgalmas titkot árul el a jövődről
A születési éved utolsó számjegye elárulja, milyen sorsfordulat és életszakasz vár rád a közeljövőben. Kiderül, mit üzen neked az Univerzum!
TOP10 őszi-téli ruha, amit a pasik imádnak egy nőn - És 3, amit nem szeretnek
Talán nem is sejted, de a pasik az alábbi ruhadarabokért megőrülnek egy nőn! Viszont van három olyan, ősszel és télen gyakran viselt outfit, amit kevésbé csípnek.
Aztán érettségi után mindenki ment a maga útján. Az élet szétszórt minket, ahogy szokott, és sokáig nem találkoztunk. pár éve mégis újra összehozott minket az élet. Réka akkor már énekesnő volt, és az a szabadság, ami mindig ott lüktetett benne, végre testet öltött. aztán megint eltelt pár év, és egyszer csak szembejött velem egy poszt. Egyetlen bejegyzés, ami megállította a napot. egy történet, amiről tudtam, hogy nem lehet nem beszélni. most pedig itt ülök, és ti is megismerhetitek.
A JOY digilapszáma a Pink October jegyében született, abban a hónapban, amikor világszerte a mellrák elleni küzdelemre hívják fel a figyelmet. Ebben a különkiadásban egy olyan nő történetét olvashatjátok, aki nemcsak testileg, hanem lelkileg is végigjárta a gyógyulás útját. Ő az, aki szó szerint szembenézett a halállal a mellrák által, és csodák csodájára, legyőzte azt.
A 20-as, 30-as éveinkben azt hisszük, velünk még nem történhet meg. Azt hisszük, erősek vagyunk, fiatalok, érinthetetlenek. Csakhogy a mellrák nem kérdez, nem vár, nem nézi az életkort. Réka lassan hátradől, és elcsendesedik. A szemeiben ott a felismerés, amit sokan csak túl későn értenek meg: „Nem tanultuk meg, hogy van egészséges önzőség. Nem bűn magaddal foglalkozni. Nem bűn odafigyelni magadra. Az életed múlhat rajta.” Réka mesél, és közben lassan körvonalazódik valami sokkal nagyobb történet annál, mint ami vele történt. Ez már nemcsak egy diagnózisról, nemcsak egy betegségről szól. Hanem rólunk. Egy egész generációról, amelyik úgy nőtt fel, hogy mindig mindent bírnia kell. A harmincas éveinkben járunk, és a világ egyszerre kér tőlünk mindent: karriert, anyagi biztonságot, párkapcsolatot, gyereket, önmegvalósítást. Mindent, azonnal, hibátlanul. Csak azt nem tanították meg, hogyan figyeljünk közben magunkra. Hogyan halljuk meg, amikor a testünk jelez. Réka csendben ül pár másodpercig, mielőtt megszólal. „Én mindig mindent magamra vállaltam. És közben én voltam az életemben a legutolsó. Olyan mélyen belém ivódott a megfelelés, hogy még azért is bűntudatom volt, ha megittam egy pohár vizet. Nevetséges, nem? És mégis azt éreztem, valahogy nem jár nekem.”
"Beperlem az exem, mert elvesztegette a fiatal éveimet és mégse vett feleségül"
Régen több országban is lehetett perelni a lemondott esküvő miatt, napjainkban már csak néhány helyen létezik ez. De mit jelent pontosan, és tényleg lehet perelni az exet a szakítás miatt?
Ijesztő, milyen hatással lehet a közösségi média az énképedre: így védekezhetsz ellene
A milleniál nők örök kedvenc szinglije, Bridget Jones hosszú éveken át küzdött azzal, hogy elfogadja a súlyát – méghozzá a köztudatban élő irreális, elérhetetlen szépségideálok miatt. És igen, Mark Darcy megerősítette abban, hogy pontosan úgy szerethető, ahogy van, de a legjobb az lenne, ha saját magunkat meg tudnánk erről győzni, akármit is látunk a (közösségi) médiában.
Elképesztően jó hatással lehet a mentális egészségedre egy hétköznapi program a barátaiddal: és még olcsó is
Emlékszel, milyen izgalmas volt a takaró alá bújva, elemlámpát szorongatva megosztani egymással a titkaitokat a BFF-jeiddel gyerekként? Akkor itt az ideje annak, hogy újra beiktasd ezeket az estéket a programotokba – na persze már a kanapéra bekuckózva, mert többé senki nem szól rátok, hogy ideje aludni!
Pénteki olvasóklub: Imádod Taylor Swift új albumát? Akkor ezeket a könyveket is szeretni fogod!
Megérkezett az énekesnő tizenkettedik lemeze, a The Life of a Showgirl, úgyhogy új érába léptek a Swiftie-k. Mutatjuk, mit olvass, miközben a dalokat pörgeted!
Az ősz narancssárga szupersztárja: 8 ok, amiért megéri sütőtököt fogyasztanod
Narancssárga színével, édeskés ízével és mennyei illatával a sütőtök az ősz igazi sztárja. Nemcsak finom levesek és krémes desszertek alapanyaga, hanem rengeteg vitamint és ásványi anyagot is rejt magában, melyek által belülről erősíti az immunrendszert, kívülről pedig megszépíti a bőrt. Ráadásul egy igazi kalóriaszegény csemegéről van szó, melyet a diéta alatt is bátran fogyaszthatsz. Nem szaporítjuk tovább a szót, jöjjenek a sütőtök áldásos hatásai!
Összeszedtük az ősz legjobb sminktermékeit: a szakértők szerint kihagyhatatlanok
Ősz a megújulás időszaka, ilyenkor érdemes a sminkeket is átszelektálni és beszerezni a legfrissebb darabokat!