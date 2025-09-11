Megvastagodott, sárgás köröm? 5 bevált természetes szer, ami segíthet

A körmeink sok mindent elárulnak az egészségünkről - nemcsak az ápoltságunk tükrei, de gyakran elsőként jelzik azt is, ha valami nincs rendben a szervezetünkben. A megvastagodott, elszíneződött, sárgás körmök mögött rengeteg minden állhat: gombás fertőzés, vitaminhiány, rossz keringés, vagy akár egy túl szoros cipő okozta fizikai sérülés is. Bár sokan azonnal drága készítményekhez vagy gyógyszerekhez nyúlnak, sok esetben a természetes megoldások is hatásosak lehetnek - főleg, ha időben felismerjük a problémát.

Ráadásul többek között pikkelysömör, tuberkulózis, pajzsmirigy-betegségek, arcüreggyulladás és cukorbetegség is húzódhat a háttérben. Amennyiben nemcsak elsárgulnak a lábkörmeid, hanem vérzést, fájdalmat, duzzanatot is tapasztalsz az érintett területen, esetleg megváltozik a körmeid alakja, AZONNAL fordulj orvoshoz! Viszont a gombás fertőzés, a körömlakk használata miatta sárgaságot akár otthon is kezelheted: utóbbi esetében legfőképpen azzal, hogy legalább egy hétig nem fested a körmeidet.

Sokat tehetsz a megelőzés érdekében is: mosd át rendszeresen a lábkörmeidet szappannal, tusfürdővel, aztán szárítsd is meg őket alaposan! Mindig TISZTA körömvágó ollóval formázd a körmeidet, hordj tiszta zoknit, cipőt, ami nem gyakorol nyomást a lábujjaidra, ne viselj egész nap zárt cipőt, kerüld a szennyezett, piszkos vízben való úszást, a sportcipőidet szellőztesd minden használat után, és sportolj rendszeresen a vérkeringés serkentése érdekében.

