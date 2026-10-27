Végre megtalálod a szerelmet, erre a barátnőd hátat fordít neked - Egészen meglepő hatással van a kapcsolat a barátságokra

Amikor megismerkedsz valakivel, akibe teljesen belehabarodsz, természetes, hogy hirtelen minden szabad percedet vele szeretnéd tölteni. A korábban rendszeres csajos esték megritkulnak, a spontán kávézások helyét romantikus randik veszik át, és azon kapod magad, hogy a legjobb barátnőddel már hetek óta csak üzenetekben beszélgettek. Ismerős? Bár elsőre ártalmatlannak tűnhet, egy kutatás szerint a szerelem komoly hatással lehet a legközelebbi baráti kapcsolatainkra. Az Oxfordi Egyetem kutatói ugyanis arra jutottak, hogy egy új párkapcsolat átlagosan két közeli kapcsolat háttérbe szorulásával járhat. Vagyis miközben egy új ember válik az életed egyik legfontosabb szereplőjévé, könnyen előfordulhat, hogy másoknak már jóval kevesebb figyelem jut.

A szerelem ára két közeli barát is lehet



Az Oxfordi Egyetem kutatója és csapata azt vizsgálta, hogyan változnak meg az emberek legszorosabb kapcsolatai, amikor szerelmesek lesznek. A korábbi vizsgálatok alapján az embereknek átlagosan öt olyan igazán közeli kapcsolatuk van, amelyekre nehéz helyzetekben is számíthatnak. Ők azok, akiket felhívnál, ha összetörnék a szívedet, komoly problémával kellene megküzdened, vagy egyszerűen csak szükséged lenne valakire, aki meghallgat. A kutatók azonban azt találták, hogy a párkapcsolatban élők legbelső bizalmi körébe átlagosan már csak négy ember tartozott, és közülük az egyik maga a romantikus partner volt. Ez azt jelenti, hogy a korábbi öt közeli kapcsolatból átlagosan három maradt meg ebben a legszűkebb körben. A jelenség ráadásul nem kizárólag a nőket érinti: a vizsgálat alapján a férfiaknál és a nőknél egyaránt megfigyelhető volt ez a változás.

De miért távolodunk el a barátainktól, amikor szerelmesek leszünk?

A magyarázat valójában egészen egyszerű: az időnk és a figyelmünk véges. Egy új párkapcsolat, különösen az első, intenzív időszakában, rengeteg energiát igényel. Szeretnéd minél jobban megismerni a másikat, közös élményeket gyűjteni, és természetesen minden lehetséges alkalmat kihasználni arra, hogy együtt legyetek. Csakhogy a nap továbbra is 24 órából áll. Ha pedig egyre több időt töltesz a pároddal, az könnyen a baráti találkozók rovására mehet. A kutatók szerint az érzelmi közelség fenntartásához rendszeres kapcsolattartásra van szükség, és ha ez elmarad, egy korábban szoros kapcsolat is fokozatosan meggyengülhet.

Ezt egy másik kutatás eredményei szerint szoros összefüggés van aközött, hogy milyen gyakran tartjuk valakivel a kapcsolatot, és mennyire érezzük magunkat érzelmileg közel hozzá. Vagyis nem feltétlenül arról van szó, hogy a szerelmed miatt már kevésbé fontosak a barátaid. Egyszerűen annyi figyelmet fordítasz az új kapcsolatra, hogy közben észrevétlenül háttérbe szorulhatnak azok, akik korábban a mindennapjaid részei voltak.

Nemcsak a barátságokat, a családi kapcsolatokat is érinthet

A kutatás egyik érdekes megállapítása, hogy az új szerelem nem kizárólag a barátságokra lehet hatással. A legszűkebb bizalmi körünkbe ugyanis családtagok is tartozhatnak, így előfordulhat, hogy a párkapcsolat kialakulásával velük is kevesebb időt töltünk. Gondolj csak bele: amikor szingli vagy, lehet, hogy minden vasárnap a családoddal ebédelsz, rendszeresen felhívod az anyukádat, vagy hetente találkozol a testvéreddel. Egy új kapcsolatban azonban könnyen kialakulhatnak olyan közös programok és szokások, amelyek fokozatosan átrendezik ezeket a rutinokat. Ez persze nem jelenti azt, hogy minden párkapcsolat szükségszerűen a barátságok vagy a családi kötelékek rovására megy. A vizsgálat átlagos különbségeket mutatott ki, nem pedig azt bizonyította, hogy minden szerelmes ember pontosan két barátját veszíti el. Ráadásul a legbelső körből való kikerülés sem feltétlenül jelenti egy kapcsolat teljes megszakadását.

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