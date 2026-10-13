Megkérdeztünk 10 huszonéves lányt, mi az, ami miatt azonnal kiábrándulnak egy pasiból: meglepő válaszokat kaptunk

Biztosan veled is előfordult már, hogy megismerkedtél egy pasival, aki elsőre tökéletesnek tűnt. Helyes volt, jó volt a humora, működött köztetek a kémia, és talán már azt is elképzelted, milyen lenne vele a következő randi. Aztán egyszer csak történt valami. Lehet, hogy tett egy kellemetlen megjegyzést, furcsán viselkedett egy pincérrel, vagy egyszerűen olyasmit csinált, amitől egy pillanat alatt elszállt minden vonzalom. Erre a jelenségre az internetnek már külön kifejezése is van: ez az úgynevezett ick, vagyis az a hirtelen kiábrándulás, amikor valakinek egy korábban észre sem vett tulajdonsága vagy szokása váratlanul taszítóvá válik. És bár néha egészen jelentéktelen dolgok váltják ki, máskor nagyon is sokat elárulhat arról, mennyire passzol hozzád a másik.

Összegyűjtöttünk tíz olyan helyzetet, amely a huszonéves nők számára különösen kiábrándító lehet. Van köztük vicces, meglepő, és olyan is, amelyen érdemes egy kicsit komolyabban elgondolkodni.

1. Ha mindenáron bizonyítani akarja, hogy ő az alfahím

„Nálam az azonnali kiábrándulás, amikor egy pasi elkezd arról beszélni, hogy egy igazi férfinak milyennek kell lennie, és hogy a nőknek mi a dolguk egy kapcsolatban. Főleg, ha közben minden második mondata az, hogy ő mennyire domináns. Szerintem aki tényleg magabiztos, annak nem kell ezt folyamatosan bizonygatnia.”

2. Ha túl sokat foglalkozik azzal, hogy ki mit posztol az Instagramra

„Volt olyan srác, aki az első randinkon elkezdte kritizálni a lányokat, akik bikinis képeket tesznek ki, aztán kiderült, hogy szinte kizárólag ilyen profilokat követ. Nem az zavart, hogy kiket követ, hanem az, hogy közben másokat ítélkezve figyel. Nekem ez nagyon kettős mérce.”

3. Ha bunkó a pincérrel

„Nekem teljesen mindegy, mennyire jóképű valaki, ha egy étteremben lekezelően beszél a pincérrel, biztosan nem lesz második randi. Egyszer egy fiú látványosan forgatta a szemét, mert kicsit később kaptuk meg az italainkat. Annyira kellemetlen volt, hogy legszívesebben ott hagytam volna.”

4. Ha minden exe őrült volt

„Amikor egy pasi már az első randin arról mesél, hogy az összes volt barátnője bolond, féltékeny vagy hisztis volt, az nálam hatalmas red flag. Persze mindenkinek lehet rossz kapcsolata, de ha minden korábbi kapcsolatában kizárólag a másik volt a hibás, akkor azért elgondolkodom.”

5. Ha túl komolyan veszi a közösségi médiát

„Egyszer randiztam egy fiúval, aki nagyjából tízpercenként megnézte, hányan lájkolták az új Instagram-posztját. Még azt is elmondta, hogy melyik fotóján hány lány szokott ráírni. Nekem egyszerűen nem vonzó, ha valakinek ennyire fontos a folyamatos visszaigazolás.”

6. Ha büszke arra, hogy semmit nem tud megcsinálni otthon

„Nagyon kiábrándító, amikor egy felnőtt férfi azzal viccelődik, hogy még a mosógépet sem tudja bekapcsolni, és az anyukája intéz helyette mindent. Nem azt várom, hogy mesterszakács legyen vagy mindent megszereljen, de azért huszonévesen szerintem alap, hogy valaki képes legyen gondoskodni magáról.”

7. Ha folyamatosan más lányokat pontoz

„Volt egy srác, aki séta közben megjegyezte, hogy az előttünk elhaladó lány szerinte tízből hány pont. Ráadásul teljesen természetesnek vette, hogy én is részt veszek ebben. Nem voltam féltékeny, egyszerűen csak nagyon kellemetlennek tartottam, hogy így beszél idegen nőkről.”

8. Ha minden beszélgetést saját magára terel

„Ismerkedtem valakivel, aki rengeteget mesélt a munkájáról, az edzéséről, a barátairól és az utazásairól. Ezzel alapvetően semmi baj nem lett volna, de a kétórás randin egyszer sem kérdezett vissza semmire, amit mondtam. A végén úgy éreztem, mintha egy podcastot hallgattam volna, nem pedig randiztam volna.”

9. Ha a legapróbb dolgokkal is dicsekszik

„Nekem az egyik legfurcsább élményem az volt, amikor egy fiú többször is megemlítette, mennyibe került az órája, az autója és még a cipője is. Aztán azt is hozzátette, hogy általában a lányokat lenyűgözik ezek a dolgok. Én meg csak arra tudtam gondolni, hogy sokkal jobban érdekelt volna, milyen ember valójában.”

10. Ha azt hiszi, hogy az érzelmek kimutatása ciki

„Nálam az a legnagyobb kiábrándulás, amikor egy pasi azzal büszkélkedik, hogy ő soha nem sír, nem beszél az érzéseiről, és szerinte ezektől lesz valaki férfias. Szerintem pont az a vonzó, ha valaki képes őszintén kommunikálni, és nem érzi gyengeségnek, ha néha sebezhető.”

De vajon tényleg elég egyetlen apróság a kiábránduláshoz?

Érdekes, hogy a felsorolt helyzetek többsége egyáltalán nem a külsőről szól. Sokkal inkább arról, hogyan viselkedik valaki másokkal, mennyire figyelmes, és milyen értékeket képvisel. Persze mindenkinek megvannak a saját furcsa, néha teljesen irracionális kiábrándító tényezői, és ami az egyik embernek kellemetlen, azt a másik talán észre sem veszi. Azért érdemes különbséget tenni egy ártalmatlan szokás és egy valódi figyelmeztető jel között. Attól, hogy valaki kínosan táncol vagy furcsa a nevetése, még lehet fantasztikus partner. Az viszont már sokkal többet mondhat róla, ha rendszeresen tiszteletlen másokkal, képtelen felelősséget vállalni, vagy egyáltalán nem kíváncsi a másik emberre. A vonzalom néha tényleg egyetlen pillanat alatt eltűnhet, de hosszú távon talán az számít igazán, hogy a másik mellett önmagad lehetsz-e, és kölcsönösen tisztelitek-e egymást.

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