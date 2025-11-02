Horoszkóp
Lélek
Divat
Szépség | Beauty Club
Sztárok
Green StilettoPromóciókVentilátor
  1. Főoldal
  2. Életmód

Megcsaltam a férjem, ami után jobb anya lett belőlem

#házasság
#Anyaság
#Történet
#Megcsalás
#Személyes
Kamilla
Életmód
Utoljára frissült: 2025. október 31. 10:07

Forrás: gettyimages

anya, megcsalás
A nap cikke

Napi horoszkóp november 1.: az Ikreknek kényes ügyet sikerül lezárniuk, a Mérleget különböző határidők szorongatják

A hónap első napja is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szombati horoszkópot!

Divat

A TikTok már odáig van érte: így lesz teljesen egyedi az ékszered

Emma Watson hisz abban, hogy nincs szükségünk partnerre ahhoz, ha különleges kiegészítőt szeretnénk hordani. Sőt, kifeje...

Promóciók

Kifejező és ragyogó – az új NINE WEST kollekció már a CCC-nél!

Az őszi trendek sokszínűsége igazán meglepő, és a CCC-ben elérhető NINE WEST kollekció, ennek remek példája. A márka éve...

Promóciók

Hallgasd az irodalmat – új korszak az e-hangoskönyvekkel!

Ki mondta, hogy az olvasás csak a kanapén ülve, könyvvel a kézben történhet? Az e-hangoskönyvek bebizonyítják, hogy az i...

Életmód

Elképesztően jó hatással lehet a mentális egészségedre egy hétköznapi program a barátaiddal: és még olcsó is

Emlékszel, milyen izgalmas volt a takaró alá bújva, elemlámpát szorongatva megosztani egymással a titkaitokat a BFF-jeid...

Életmód

Nem csak port szív, hanem stresszt is: így szabadítottam fel rengeteg időt takarítás közben

Őszintén? Én sosem voltam az a típus, aki élvezi a takarítást.

Életmód

Egy fiatal nő vallomása: „A rák tett engem a saját életem főszereplőjévé”

Azt gondolnánk, hogy a mellrák nem érinti a fiatal nőket, és csak 40 felett kell kiemelten foglalkozni ezzel. A valóság ...
Olvasd el!

Havi horoszkóp november: a Mérlegek fontos feladatban bizonyíthatják rátermettségüket, a Nyilasoknak minden számításuk bejön

Az előtted álló hónap is számos izgalmat tartogat, a Bikáknak például érdemes ügyelniük az általuk elmondott vélemény stílusára, az Oroszlánokra nagy felelősség hárul, de hogy neked mit üzennek a csillagok, azt megtudhatod, ha elolvasod a novemberi horoszkópot!

Olvasd el!

Szerelmi horoszkóp november: az Ikrek határtalanul boldogok, a Vízöntők félreérthetik a párjuk gesztusait

Azt, hogy mi vár rád a szerelemben novemberben, boldogság vagy tanulságos leckék, azt megtudhatod, ha elolvasod a szerelmi horoszkópot, egy biztos, izgalmas fordulatokra bőséggel számíthatsz!

Olvasd el!

Megcsaltam a férjem, ami után jobb anya lett belőlem

Nem tudom, mikor tűnt el belőlem az a nő, aki valaha voltam.

Olvasd el!

Heti horoszkóp november 3-9.: a Bakok nagyobb volumenű projektre készülnek, a Halak új kihíváson törik a fejüket

Az előtted álló héten sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a heti horoszkópot is!

Olvasd el!

Napi horoszkóp november 2.: az Ikreket a bizonytalanság frusztrálja, a Nyilasok több türelemmel könnyebben érhetik el a céljukat

A hét utolsó napja is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a vasárnapi horoszkópot!

Facebook
Twitter
Pinterest
Nem tudom, mikor tűnt el belőlem az a nő, aki valaha voltam.

Talán akkor, amikor először fogtam a kisfiam kezét, és hirtelen minden mozdulatom másnak szólt. Talán amikor a férjem már nem kérdezte meg, hogy hogy vagyok, mert a válasz úgyis az lett volna, hogy jól, csak fáradtan. Vagy talán már sokkal korábban, amikor megtanultam, hogy a rend, a rutin, a stabilitás fontosabb, mint az, amit belül érzek. Minden napom ugyanúgy kezdődött. Reggel hatkor kávé, reggeli, gyerekek. Cipők, kulcsok, iskolatáska. Egy gyors puszi, néha már az ajtóból. A férjem sietett, én siettem, az élet sietett. A napok összefolytak, mint a mosásban egy rosszul válogatott fehér ing és egy piros zokni, észrevétlenül, de nyomot hagyva. A házasságunk soha nem volt drámai. Nem voltak nagy veszekedések, sem hangos ajtócsapások. Csak csend. Az a fajta, ami először biztonságosnak tűnik, aztán lassan rájössz, hogy ez már nem béke, hanem üresség. A férjem szeretett, a maga módján. Csak épp már nem látott. Én meg lassan elhittem, hogy láthatatlannak lenni normális.

Kép
forrás: gettyimages

Aztán egy nap, teljesen váratlanul, valaki rám mosolygott. Nem is az volt benne különleges, amit mondott, hanem ahogy nézett. Úgy, mintha észrevenne. Mintha ott lenne valami a szememben, amit érdemes meglátni. Nevettem. Olyan nevetéssel, amilyet már évek óta nem hallottam magamtól. És abban a pillanatban, mintha megmozdult volna bennem valami. Egy régi, poros szoba, amit túl régóta nem szellőztettek ki. Nem volt tervem. Nem akartam megcsalni senkit. De néha az ember annyira vágyik egy pillanatnyi életre, hogy észre sem veszi, mikor lépi át a határt. Következő nap ismét összefutottunk, teljesen véletlenül. Beszélgetni kezdtünk, megkérdezte, hogy vagyok, merre megyek. Érdekelte, hogy ki vagyok én. Ezt követte több beszélgetés, ártatlanul - mondogattam magamnak. Mígnem egy délután több történt köztünk. Meghoztam egy döntést, ami után már semmi nem volt ugyanolyan. Nem lettem szerelmes, nem akartam ígérgetni semmit, az egész nem jelentett többet pillanatnyi boldogságnál. És mégis... Az a pár óra több életet lehelt belém nőként, mint az előző évek összes napja együtt.

Másnap reggel, amikor a gyerekeimhez mentem, minden másnak tűnt. Nem azért, mert boldog voltam. Hanem mert valami bennem kitisztult. A levegő, amit addig fojtva vettem, hirtelen mély lett, igazi. Időbe telt, de végül rájöttem, hogy amíg én belül üres voltam, addig nekik sem tudtam többet adni. A figyelmemet, a gondoskodást talán igen, de nem a lelkemet. Most sem tudom, hogy amit tettem, megbocsátható-e. A férjem nem tudja. Talán soha nem is fogja. Nem mondtam el neki, mi történt, a férfivel azóta nem találkoztam. Próbálok tenni a házasságunkért, új életet lehelni a kapcsolatunkba, és magamba is nőként. Hiszen valami elmozdult bennem. Megértettem, hogy nem lehet jó anya az, aki közben meghal önmagában. Hogy a szeretet nem működik, ha csak kötelességből fakad.

Kép
forrás: gettyimages

A bűntudat persze jön velem, minden nap. Mint egy árnyék, ami mögöttem lépked. De már nem félek tőle. Mert aznap, amikor megcsaltam a férjem, valójában nem elárultam valakit, hanem végre megmentettem magamat. És csak azóta tudok igazán adni. Őszintén. Jelen lenni. Néha sírva, néha fáradtan, de élve. Nem a megcsalás tett jobb anyává. Hanem az, hogy végre kimondtam magamnak, nem lehet mindent elfojtani a szeretet nevében.

Vannak tippek, amelyek segíthetnek, hogy mindig hűséges maradj!

Galéria / 8 kép

8 dolog, ami szinte nullára csökkenti a megcsalás esélyét

Megnézem a galériát
Bezár
Bezár, vissza a cikkhez
Kép betöltése
A galéria folytatódik, lapozz tovább →
Hirdetés
Galéria

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Videók

Divat

A TikTok már odáig van érte: így lesz teljesen egyedi az ékszered

Emma Watson hisz abban, hogy nincs szükségünk partnerre ahhoz, ha különleges kiegészítőt szeretnénk hordani. Sőt, kifeje...

Promóciók

Kifejező és ragyogó – az új NINE WEST kollekció már a CCC-nél!

Az őszi trendek sokszínűsége igazán meglepő, és a CCC-ben elérhető NINE WEST kollekció, ennek remek példája. A márka éve...

Promóciók

Hallgasd az irodalmat – új korszak az e-hangoskönyvekkel!

Ki mondta, hogy az olvasás csak a kanapén ülve, könyvvel a kézben történhet? Az e-hangoskönyvek bebizonyítják, hogy az i...

Életmód

Elképesztően jó hatással lehet a mentális egészségedre egy hétköznapi program a barátaiddal: és még olcsó is

Emlékszel, milyen izgalmas volt a takaró alá bújva, elemlámpát szorongatva megosztani egymással a titkaitokat a BFF-jeid...

Életmód

Nem csak port szív, hanem stresszt is: így szabadítottam fel rengeteg időt takarítás közben

Őszintén? Én sosem voltam az a típus, aki élvezi a takarítást.

Életmód

Egy fiatal nő vallomása: „A rák tett engem a saját életem főszereplőjévé”

Azt gondolnánk, hogy a mellrák nem érinti a fiatal nőket, és csak 40 felett kell kiemelten foglalkozni ezzel. A valóság ...
Kép
Életmód

Minden idők 7 legjobb boszorkányos filmje, ha borzongós hangulatban vagy

Van az a hangulat, amikor nem akarsz vígjátékot, se romantikát, csak valami sötétebbet.

Kép
Sztárok

8 sztár, aki egy horrorfilmmel robbant be a köztudatba

A horror az a műfaj, amit sok színész karrierje elején kipróbál, néha kényszerből, néha kíváncsiságból.

Kép
Önismeret

Heti horoszkóp november 3-9.: a Bakok nagyobb volumenű projektre készülnek, a Halak új kihíváson törik a fejüket

Az előtted álló héten sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a heti horoszkópot is!

Kép
Önismeret

Napi horoszkóp november 2.: az Ikreket a bizonytalanság frusztrálja, a Nyilasok több türelemmel könnyebben érhetik el a céljukat

A hét utolsó napja is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a vasárnapi horoszkópot!

Kép
Életmód

7 érdekesség a Vaklárma című filmről, amiről talán nem is hallottál

Kevés film adott több szállóigét a VHS-korszak vígjátékaiból az utókornak, mint Gene Wylder és Richard Pryor klasszikusa

Kép
Egészség

Ezt történt a testemmel, amikor nem ettem húst egy hónapig: eszméletlen hatása volt!

Az utóbbi időben egyre gyakrabban éreztem, hogy a húsfogyasztás valahogy nem tesz jót nekem. Gyomorpanaszok, fáradékonyság, és az a furcsa teltségérzet, ami nem múlt el órákon át, és tulajdonképpen használhatatlanná tett, mind arra utalt, hogy el kellene hagynom egy kis időre a húst. Úgy döntöttem, adok magamnak egy hónapot hús nélkül, kíváncsi voltam, mi történik majd a testemmel és a közérzetemmel. Nem volt könnyű elhatározás, de garantáltan megérte!