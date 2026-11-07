Még nincs vége a retrográd Merkúrnak: ennek a 6 csillagjegynek tartogat meglepetéseket

A Skorpióban hátráló Merkúr időszaka továbbra is tart és csak november 13-án ér véget: ilyenkor könnyebb a felszín alá látni, de ugyanilyen könnyű lehet túl sokat beleképzelni is mások szavaiba.

Ezekben a napokban előtérbe kerülhet a bizalom kérdése, számtalan titok felszínre törhet, és egy félreérthető üzenetből most különösen gyorsan kifejezetten nagy félreértés lehet.

6 csillagjegynek pedig még kimondottan nagy meglepetéseket tartogathat a retrográd Merkúr!

Skorpió: a saját döntéseid kerülnek nagyító alá

Mivel a Merkúr a jegyedben hátrál, most személyesebben érinthet az önvizsgálat és az újratervezés. Korábbi választásaidat más szemmel láthatod, és feltűnhet, ha valamiben háttérbe szorítottad a saját igényeidet. Adj időt magadnak, mielőtt új irányt jelölsz ki: előbb azt érdemes tisztáznod, mire vágysz most.

Bika: valaki a múltadból újra jelentkezhet

Egy régi szerelem vagy barátság ismét a figyelmedet akarhatja, de nem kell rögtön eldöntened, legyen-e folytatás. Hagyd, hogy kiderüljön, mit jelent számodra ez a találkozás. A beszélgetésekben figyelj arra, hogy ne ugyanazokba a régi vitákba csússz vissza.

Ikrek: ideje felülvizsgálnod a mindennapjaidat

A Merkúr az uralkodó bolygód, ezért most különösen előtérbe kerülhet a napirended és a munkád újraszervezése. Elővehetsz egy félbehagyott feladatot, vagy kapcsolatba kerülhetsz egy korábbi kollégáddal. Nézd meg, mely szokásaid válnak a hasznodra, és mi az, amit már csak megszokásból tartasz fenn.

Szűz: most extrán oda kell figyelned a részletekre

Szintén Merkúr által uralt jegyként érdemes alaposan átnézned minden dokumentumot, ami a kezed ügyébe kerül Közben egy ismerős hely vagy régi ismeretség is újra képbe kerülhet. A régóta halogatott teendők rendezése most megkönnyebbülést hozhat, főleg, ha egyszerre csak egyet veszel elő.

Oroszlán: nem az a fontos, hogy tiéd legyen az utolsó szó

Az otthon és a család témái kerülhetnek előtérbe: egy korábbi nézeteltérés vagy lakhatással kapcsolatos döntés újabb beszélgetés témája lehet, ami kudarcba fulladhat, ha makacskodsz. Próbáld észrevenni, mikor ragaszkodsz annyira a saját álláspontodhoz, hogy közben már meg sem hallod a másikat. Egy őszinte beszélgetéshez az is hozzátartozhat, hogy időnként változtatsz a véleményeden.

Vízöntő: egy szakmai kérdés újra napirendre kerülhet

A munkádban korábbi feladatok, döntések vagy kapcsolatok kerülhetnek előtérbe. Egy régi szakmai cél ismét érdekesnek tűnhet, miközben egy már lezártnak hitt ügyön még dolgoznod kell. Ha valami elakad, figyeld meg, hol segítene több rugalmasság vagy egy félreértés tisztázása. Nem kell minden korábbi elképzelésedhez ugyanúgy ragaszkodnod ahhoz, hogy következetesen haladj tovább.

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