7 magyar nő felfedte, mennyi ideig kéne tartania a szexnek
Napi horoszkóp március 5.: a Skorpiók igyekeznek utolérni magukat, a Nyilasoknak érdemes az elvégzendő feladatra összpontosítaniuk
A hét második felében sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a csütörtöki horoszkópot is!
Megkérdeztünk több magyar nőt is, szerintük meddig tart egy tökéletes menet az ágyban. A válaszaikat minden pasinak el kéne olvasnia.
"A pasimnak egy lány a legjobb barátja..." - 7 magyar elmesélte, mi lett a vége, amikor a párjuk állandóan egy másik nővel lógott
Lehet egyáltalán jó vége egy ilyen felállásnak? 7 magyar nő válasza felfedi!
5 sokkoló dolog A Bridgerton család finálájában, ami miatt még mindig nem tértünk magunkhoz
Vigyázat, elspoilerezzük a negyedik évad utolsó epizódjában történteket, szóval csak akkor olvass tovább, ha már te is láttad a befejező epizódot!
Napi horoszkóp március 4.: a Rákok parázs vitába keverednek valakivel, a Mérlegek a sorsra bízzák magukat
A hét közepe is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szerdai horoszkópot!
Mennyi ideig tartson a szex? Ez a kérdés bizony sokakat foglalkoztat, mégis ritkán beszélünk róla őszintén. A sorozatok, a közösségi média és a felnőttfilmek gyakran irreális elvárásokat közvetítenek, miközben a valóság ennél jóval árnyaltabb. Lehet, hogy a tévében izgalmasan hangzik egy egész éjszakás szexmaraton, de a valóságban nem biztos, hogy annyira élvezetes lenne. Pláne nem gyakran. Most 7 magyar nőt kérdeztünk ki arról, számukra mennyi az ideális időtartam az ágyban – és a válaszok meglepően egybecsengenek.
A galériában olvashatod véleményüket:
Tudtad? 3 mindennapi probléma, amit a telefonod már képes megoldani helyetted
