7 magyar nő felfedte, mennyi ideig kéne tartania a szexnek

Léna
Lelki, párkapcsolati témák és ezotéria jöhet minden mennyiségben!

Életmód
Utoljára frissült: 2026. március 2. 15:58

Forrás: Bármit, csak ezt ne/Netflix

7 magyar nő felfedte, mennyi ideig kéne tartania a szexnek
7 magyar nő felfedte, mennyi ideig kéne tartania a szexnek

Megkérdeztünk több magyar nőt is, szerintük meddig tart egy tökéletes menet az ágyban. A válaszaikat minden pasinak el kéne olvasnia.

Megkérdeztünk több magyar nőt is, szerintük meddig tart egy tökéletes menet az ágyban. A válaszaikat minden pasinak el kéne olvasnia.

Mennyi ideig tartson a szex? Ez a kérdés bizony sokakat foglalkoztat, mégis ritkán beszélünk róla őszintén. A sorozatok, a közösségi média és a felnőttfilmek gyakran irreális elvárásokat közvetítenek, miközben a valóság ennél jóval árnyaltabb. Lehet, hogy a tévében izgalmasan hangzik egy egész éjszakás szexmaraton, de a valóságban nem biztos, hogy annyira élvezetes lenne. Pláne nem gyakran. Most 7 magyar nőt kérdeztünk ki arról, számukra mennyi az ideális időtartam az ágyban – és a válaszok meglepően egybecsengenek.

A galériában olvashatod véleményüket:

Galéria / 7 kép

7 magyar nő felfedte, mennyi ideig kéne tartania a szexnek

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

