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8 étel, amit vasárnap elkészíthetsz, és hétközben rengeteg időt spórolsz vele
Forrás: Pexels/Deepa Gopinath, Nataliya Vaitkevich, arijit dey
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Vasárnap este még egészen reálisnak tűnik az elképzelés, hogy a következő héten minden nap frissen főzöl. Aztán eljön a hétfő, tovább maradsz a munkahelyeden, be kell vásárolni, edzésre mész, vagy egyszerűen csak nincs kedved este nekiállni hagymát aprítani. Ilyenkor lesz különösen csábító az, hogy kaját rendelj. Pedig nem kell feltétlenül öt ugyanolyan doboz ételt előre elkészítened ahhoz, hogy működjön a meal prep. Számos fogást elég részben vagy teljesen előkészíteni, majd a hét folyamán megsütni, felmelegíteni vagy friss körettel kiegészíteni.
Ha tehát van vasárnap egy-két szabad órád, ezekkel az ételekkel a hétköznapi vacsorákat is sokkal egyszerűbbé teheted.
Reggelire: almás-fahéjas overnight oats
Elkészítési idő: 5 perc
Ha hétfő reggel az ébresztő után még arra sincs energiád, hogy reggelit készíts, az overnight oats az egyik legegyszerűbb megoldás. Ráadásul egyszerre több üveggel is előkészíthetsz.
Hozzávalók 1 adaghoz:
- 50 g zabpehely
- 100 ml tej vagy növényi ital
- 2 evőkanál görög joghurt
- 1 teáskanál chiamag
- fél alma lereszelve
- fél teáskanál fahéj
- 1 teáskanál méz vagy juharszirup
- kevés dió
Keverd össze a zabpelyhet, a tejet, a joghurtot, a chiamagot, a reszelt almát, a fahéjat és a mézet egy befőttesüvegben, majd tedd éjszakára a hűtőbe. Reggel már csak a diót kell rászórnod.
JOY-tipp: készíts vasárnap rögtön 3 adagot három külön üvegbe, de a ropogós feltéteket csak fogyasztás előtt add hozzá.
Reggeli élénkítő: citromos-gyömbéres shot
Elkészítési idő: 10 perc
Ha már meal prep, miért ne készítenéd elő a reggeli gyömbérshotodat is? Nem kell minden reggel elővenned a turmixgépet: készíts belőle egyszerre néhány adagot.
Hozzávalók:
- kb. 100 g friss gyömbér
- 2 citrom leve
- 1 narancs leve
- 1 teáskanál méz
- egy csipet kurkuma
- kevés víz
Hámozd meg és darabold fel a gyömbért, majd turmixold össze a citrusok levével, a mézzel, a kurkumával és annyi vízzel, hogy iható állagot kapj. Ha teljesen simán szereted, szűrd át, majd töltsd kisebb, jól záródó üvegekbe.
JOY-tipp: a gyömbérshotot érdemes inkább frissítő, intenzív reggeli italnak, nem pedig valamiféle „méregtelenítő csodaszernek” tekinteni.
Ebédre: sütőtökös-vöröslencsés krémleves
Előkészítés: kb. 10 perc
A leves az egyik legjobb meal prep fogás: készítesz belőle egy nagy fazékkal, kiporciózod, és máris van több ebéded vagy könnyű vacsorád.
Hozzávalók 4 adaghoz:
- 500 g sütőtök
- 150 g vöröslencse
- 1 fej vöröshagyma
- 2 gerezd fokhagyma
- kb. 800 ml zöldségalaplé
- 1 teáskanál curry
- fél teáskanál őrölt gyömbér
- só, bors
- kevés olívaolaj
- opcionálisan kókusztej
Kevés olajon párold meg a hagymát és a fokhagymát, add hozzá a felkockázott sütőtököt, a lencsét és a fűszereket, majd öntsd fel az alaplével. Főzd puhára, turmixold krémesre, és ha szeretnéd, adj hozzá egy kevés kókusztejet.
JOY-tipp: A vöröslencse azért különösen praktikus, mert nem kell előre áztatni, és tartalmasabbá teszi a levest. Tálaláskor pirított tökmagot vagy egy kanál joghurtot is tehetsz rá.
Főételnek: mézes-mustáros tepsis csirke sült zöldségekkel
Előkészítés: 15 perc
Meal prep vasárnapon a tepsis receptek a legjobb barátaid: minimális előkészület után a sütő végzi helyetted a munka nagy részét.
Hozzávalók 4 adaghoz:
- 600 g csirkemell vagy kicsontozott csirkecomb
- 2 édesburgonya
- 2 paprika
- 1 cukkini
- 1 lilahagyma
- 2 evőkanál mustár
- 1 evőkanál méz
- 1 evőkanál olívaolaj
- fokhagyma
- só, bors
- kakukkfű
Keverd össze a mustárt, mézet, olívaolajat és a fűszereket. Forgasd bele a csirkét, a zöldségeket pedig vágd nagyjából egyforma darabokra. Teríts mindent egy sütőpapíros tepsire, majd süsd készre.
Ezután többféleképpen használhatod: egyik nap rizzsel, másik nap tortillába tekerve, harmadik nap salátára pakolva. Így ugyanabból az alapból nem kell háromszor pontosan ugyanazt az ételt enned.
JOY-tipp: A kész csirkét hűtőben 3–4 napon belül érdemes elfogyasztani. Készíthetsz a zöldség mellé egyéb változatos köretet is, hogy ne legyen unalmas egész héten ugyanazt enni.
Köretnek és alapnak: citromos kuszkusz sült zöldségekkel
Elkészítési idő: 10–15 perc
Az igazán jó meal prep egyik titka, hogy legyen a hűtőben legalább egy olyan semlegesebb alap, amelyet többféleképpen fel tudsz használni.
Hozzávalók:
- 250 g kuszkusz
- 250 ml forró
- alaplé vagy víz
- 1 citrom
- petrezselyem
- só, bors
- kevés olívaolaj
Öntsd le a kuszkuszt a forró folyadékkal, fedd le, majd körülbelül 5-10 perc után lazítsd fel villával. Keverj hozzá citromlevet, petrezselymet és kevés olívaolajat.
JOY-tipp: Hétfőn eheted a mézes-mustáros csirke mellé, kedden keverhetsz hozzá sült zöldségeket és fetát, szerdán pedig csicseriborsóval, uborkával és paradicsommal hideg salátát készíthetsz belőle.
Gyors vacsorának: fetás-csicseriborsós "üvegsaláta"
Elkészítési idő: 10 perc
A salátánál az a probléma, hogy ha előre összekevered az öntettel, néhány óra múlva már kevésbé kívánatos. Ezért jobb rétegezve eltenni.
Egy adaghoz:
- 100 g csicseriborsó
- koktélparadicsom
- uborka
- paprika
- lilahagyma
- 40 g feta a korábban elkészített kuszkuszból
- néhány kanál olívaolaj
- citromlé
- só, bors
Az öntet kerüljön az üveg aljára, utána jöjjenek a keményebb hozzávalók, például a csicseriborsó és a paprika, majd a kuszkusz, a feta és végül a puhább zöldségek.
JOY-tipp: Amikor ennéd, csak borítsd egy tányérra vagy rázd össze. Máris kész az ebéd vagy a könnyű vacsora.
Nassolnivalónak: sütés nélküli mogyoróvajas energiagolyó
Elkészítési idő: 10 perc
A délután három körül érkező édességvágyra is érdemes felkészülni, különösen akkor, ha egyébként automatikusan a csokis fiók felé indulnál.
Hozzávalók:
- 100 g zabpehely
- 100 g mogyoróvaj
- 2 evőkanál méz
- 1 evőkanál chiamag
- kevés fahéj
- 2 evőkanál apróra vágott étcsokoládé
Keverj össze mindent egy tálban, formázz belőle kisebb golyókat, majd tedd őket hűtőbe. Ha túl lágy a massza, adj hozzá még egy kevés zabpelyhet.
JOY-tipp: A legjobb benne, hogy ugyanazokból az alapanyagokból készül, amelyekből a reggeli overnight oats is, így nem kell tíz különleges hozzávalót vásárolnod.
Desszertnek: almás-fahéjas sült zabkocka
Előkészítés: 10 perc
És természetesen a meal prep desszertet is jelenthet. Ez az almás sült zab valahol a zabkása és egy puha sütemény között van, így reggelire is eheted, de egy kávé mellé is tökéletes.
Hozzávalók:
- 200 g zabpehely
- 2 alma
- 2 tojás
- 250 ml tej
- 1 érett banán
- 1 teáskanál fahéj
- 1 teáskanál sütőpor
- 1 teáskanál vanília
- egy marék dió
- opcionálisan kevés méz
Törd össze a banánt, keverd hozzá a tojást és a tejet, majd jöhet a zabpehely, a sütőpor, a fahéj és a vanília. Forgasd bele a felkockázott almát és a diót, majd öntsd sütőpapírral bélelt kisebb tepsibe. Süsd 180 fokon körülbelül 25–30 percig.
JOY-tipp: Ha kihűlt, vágd kockákra és tedd dobozba. Így amikor valami édeset ennél, már ott vár rád – de akár egy rohanós reggelen is magaddal vihetsz belőle egy szeletet.
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