Divat
4 kirándulóhely Magyarországon, ahova érdemes ellátogatnod tavasszal
Forrás: Getty Images
79 évesen elhunyt Diane Keaton, Hollywood legendás színésznője
A mai napon megerősítették: elhunyt a csodás színésznő, Diane Keaton.
Szépség
Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha
Divat
Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban
Divat
Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához
Promóciók
Megnyílt a Huawei hivatalos webshopja Magyarországon – az újonnan bemutatott a GT 6 széria
Sztárok
Ördög Nóra őszintén vallott a meddőség megéléséről
Életmód
7 lélekmelegítő könyvújdonság bekuckózós, őszi estékre
6 új Netflixes sorozat, ami annyira izgalmas, hogy azonnal beszippant
Addiktív, új sorozatok amelyek garantáltan magukkal rántanak a képernyőn túlra. Ráadásul mind elérhető a Netflix kínálatában.
Az ok, amiért Diane Keaton sosem ment férjhez - Ezért lett csak 50 felett édesanya
A színésznő lábai előtt hevert Hollywood, és rengeteg világsztárral élt kapcsolatban. Mégis, sosem ment férjhez, az okáról pedig őszintén mesélt.
7 ruhadarab, ami öregít téged - 10 évvel idősebbnek fogsz tűnni, ha ezeket hordod
Ezeket a ruhadarabokat, ha teheted kerüld el, mert bizony akár 10 évet is dobhatnak a külsődre.
Heti horoszkóp október 13-19.: az Oroszlánok nehéz helyzetbe sodródnak, a Nyilasok nagy feladat előtt állnak
A hónap közepe is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a heti horoszkópot!
Napi horoszkóp október 12.: az Oroszlánoknak komoly felismerésben lehet részük, a Bakok váratlan kihívással kerülnek szembe
A hét utolsó napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a vasárnapi horoszkópot!
A tavaszi meleg érkeztével mindenkinek megjön a kedve egy kis kiruccanáshoz. Nem is csoda, hiszen nincs is jobb időszak egy kis kiránduláshoz, mint a tavasz.
A kellemes napsütés és a virágba boruló táj mind-mind arra csábítanak, hogy kiszabaduljunk a négy fal közül és felfedezzük a környék legszebb helyeit. Ráadásul ilyenkor még elkerülheted a nyári turistaáradatot és az óriási meleget, így nyugodtan élvezheted a természet szépségeit, a friss levegőt és a feltöltő kikapcsolódást.
Ha neked is hiányoztak már a napsütéses napok és a szabadtéri programok, akkor most mutatunk négy csodás magyarországi helyet, ahol garantáltan érdemes eltölteni egy tavaszi délutánt!
Katt a galériára!
Hogy tetszett a cikk?
Divat
Ez a 3 anyag fogja uralni az őszi divatot: Így hordd őket
Szépség
Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha
Lakberendezés
Az 5 leggyakoribb alvási hiba, ami miatt fáradt vagy napközben
Divat
Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban
Divat
Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához
Promóciók
Megnyílt a Huawei hivatalos webshopja Magyarországon – az újonnan bemutatott a GT 6 széria
Sztárok
Ördög Nóra őszintén vallott a meddőség megéléséről
Életmód
7 lélekmelegítő könyvújdonság bekuckózós, őszi estékre
Milyen virág illik hozzád a születési hónapod szerint?
Gondoltál már arra, hogy talán nemcsak a személyes ízlés miatt tetszenek jobban bizonyos virágok, hanem a csillagok irányítanak ezen a téren is? Születési időnkhöz ugyanis nemcsak egy csillagjegy vagy ásvány kapcsolódik, hanem egy vagy két virág is, amelyek különleges üzenetet közvetítenek.
Visszatérni vagány: exkluzív interjú a Big Time Rush zenekarral
Mi azt mondjuk, a fiúbandákért való rajongást igazából sosem lehet (és kell) kinőni, szóval egyáltalán ne szégyelld, ha várod a Big Time Rush budapesti koncertjét! Mert bizony visszatértek, mi pedig kifaggattuk őket arról, mit tanultak a külön töltött évek alatt, miért érezték úgy, hogy újra egyesíteni akarják az erőiket!
TOP7 kirándulóhely Magyarországon, ami ősszel csodásabb, mint valaha
Fedezd fel Magyarország legszebb őszi kirándulóhelyeit! Kastélyok, tavak, kilátók és erdei ösvények, ahol a természet most mutatja a legszebb arcát.
Az ok, amiért Diane Keaton sosem ment férjhez - Ezért lett csak 50 felett édesanya
A színésznő lábai előtt hevert Hollywood, és rengeteg világsztárral élt kapcsolatban. Mégis, sosem ment férjhez, az okáról pedig őszintén mesélt.
Heti horoszkóp október 13-19.: az Oroszlánok nehéz helyzetbe sodródnak, a Nyilasok nagy feladat előtt állnak
A hónap közepe is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a heti horoszkópot!
Napi horoszkóp október 12.: az Oroszlánoknak komoly felismerésben lehet részük, a Bakok váratlan kihívással kerülnek szembe
A hét utolsó napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a vasárnapi horoszkópot!