Magas kortizolszint? Ez az 5 apró szokás segíthet, hogy kevésbé látszódjon rajtad a stressz

Elég néhány percet eltölteni TikTokon, és jó eséllyel hamar szembejön veled a „cortisol face”, vagyis a „kortizolarc” kifejezés. A videókban általában puffadt, kerekebb arccal, fakó bőrrel, fáradt tekintettel és a túl magasnak mondott kortizolszinttel magyarázzák a jelenséget. A valóság azonban ennél jóval árnyaltabb: a „kortizolarc” nem hivatalos orvosi fogalom, és pusztán abból, hogyan néz ki valakinek az arca, nem lehet megállapítani, hogy túl magas-e a kortizolszintje.

Attól még a stressz és a bőr közötti kapcsolat nagyon is létezik. A tartós pszichés stressz befolyásolhatja a bőr védőrétegének működését, csökkentheti annak hidratáltságát és növelheti a vízvesztést, miközben bizonyos bőrproblémákat is súlyosbíthat.

És itt jönnek képbe azok az egészen apró szokások, amelyek segíthetnek kezelni a stresszt, támogatni az alvást és egy kicsit a bőrödet is tehermentesíteni.

1. Vezesd be a 10 perces szabályt

Amikor már attól is stresszes leszel, hogy még a stresszkezelésre is időt kellene szakítanod, nem biztos, hogy egy másfél órás esti wellnessrutin lesz a megoldás. Sokkal reálisabb lehet egy egészen kicsi, tízperces szünet, amelyben tudatosan kilépsz abból, amit éppen csinálsz. Ez lehet egy rövid séta, tíz perc olvasás, nyújtás, zuhanyzás telefon nélkül, néhány perc csend vagy bármi más, amitől ténylegesen lejjebb kapcsolsz. Nem kell külön „self-care programként” kezelned: éppen az a lényeg, hogy olyan kevés időt vegyen igénybe, hogy a legzsúfoltabb napodon se tűnjön teljesíthetetlen feladatnak.

2. Tegyél több gyulladáscsökkentő hatású ételt a tányérodra

Nem létezik olyan étel, amely néhány falattal „kikapcsolja” a kortizolt, ezért a közösségi médiában terjedő cortisol detox recepteket érdemes fenntartással kezelni. Az étrend viszont hatással van az általános egészségre, és egy változatos, tápanyagokban gazdag étkezési minta a bőr számára is előnyösebb lehet, mint a nagyrészt erősen feldolgozott élelmiszerekből álló étrend. Az antioxidánsokban gazdag ételeket, a zöld teát, valamint az omega-3 zsírsavakat tartalmazó zsíros halakat, dióféléket és magvakat mind érdemes beépíteni az étrendedbe. Ezek mellé jöhetnek a színes zöldségek és gyümölcsök, teljes értékű gabonák és más növényi alapanyagok is. Érdemes közben visszafogni a hozzáadott cukorban gazdag, erősen feldolgozott ételeket.

3. Ha a meditáció nem neked való, egyszerűen lélegezz

A „meditálj többet” tanács különösen bosszantó tud lenni akkor, amikor éppen képtelen vagy leállítani az agyadat. Szerencsére nem kell lótuszülésben húsz percig teljes belső csendet produkálnod ahhoz, hogy egy kicsit tudatosabban kezeld a feszültséget. Az egyik legegyszerűbb megoldás a lassú, nyugodt légzés. Vegyél levegőt az orrodon keresztül, hagyd, hogy közben a hasad és a bordakosarad is megmozduljon, majd lassan fújd ki. Néhány percig csak a légzésed ritmusára figyelj. Az a jó benne, hogy bárhol megcsinálhatod és nem kell hozzá semmilyen eszköz.

4. Az alvást nem opcionális

A skincare-rutinod lehet tízlépéses, de ha rendszeresen öt órát alszol, azt valószínűleg egyetlen luxuskrém sem fogja teljesen ellensúlyozni. Az alvás a hormonális és idegrendszeri szabályozás egyik alapvető része, és a rossz alvás stresszel párosulva a bőr állapotán is meglátszhat. A kutatások kapcsolatot találtak a rosszabb alvásminőség, a fokozott szorongás és a gyengébb bőrbarrier-működés között. Stressz hatására a bőr vízmegtartó képessége is romolhat, ami fokozott szárazsággal, érzékenységgel vagy fakóbb összhatással járhat. Éppen ezért az egyik legjobb „beauty treatment” meglepően unalmas: próbálj nagyjából azonos időben lefeküdni, teremts sötétebb és nyugodtabb hálószobai környezetet, és ha lehet, ne az utolsó pillanatig görgesd a telefonodat.

5. A neurokozmetikumok izgalmasak, de a hype-pal érdemes óvatosan bánni

Itt válik igazán futurisztikussá a történet. A beautyipar egyik új kedvence a „neurokozmetika”, amely a bőr és az idegrendszer közötti kommunikációra próbál építeni. Egyes termékekben például sáfránykivonatot, különböző növényi hatóanyagokat vagy más olyan összetevőket használnak, amelyeket a neuro-immun-bőr rendszer befolyásolásával hoznak kapcsolatba. A bőr és az agy közötti kétirányú kapcsolat valódi és egyre aktívabban kutatott terület: idegi, hormonális és immunológiai folyamatok egyaránt részt vesznek benne. Ettől azonban még túl korai lenne azt állítani, hogy egy arckrém képes érdemben csökkenteni a szorongást vagy a szervezet stresszreakcióját.

De akkor létezik egyáltalán a „kortizolarc”?

Abban az értelemben, ahogyan a TikTok használja a kifejezést, nem igazán. A „cortisol face” nem önálló betegség és nem diagnózis. A hétköznapi puffadtság mögött szemben banális okok is állhatnak, például a folyadékvisszatartás vagy az alvás változásai, de allergia, gyógyszerhatás és különböző betegségek is okozhatnak arcduzzanatot. Ha a duzzanat hirtelen jelentkezik, fájdalmas, tartósan fennáll vagy rosszabbodik, azt nem érdemes egyszerűen „magas kortizolként” elkönyvelni. A tanulság tehát nem az, hogy még egy dolgon aggódnunk kellene, amikor belenézünk a tükörbe. Sokkal inkább az, hogy a stressz valóban hatással lehet a testünkre és a bőrünkre.