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Madonna 20 évesnek néz ki friss fotóin, új külseje minden eddigin túltesz

#Madonna
#Változás
#új külső
#fiatalos külső
#mínusz 30 év
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Életmód
Utoljára frissült: 2026. szeptember 2. 16:09

Forrás: Getty Images

Madonna 20 évesnek néz ki friss fotóin, új külseje minden eddigin túltesz
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Madonna amúgy sem nézett ki sosem 60+-os nőnek, de legújabb fotói új rekordot döntöttek. Hogy lehetséges ez?

Madonna Madonna énekesnő, színésznő 157cikk 15galéria 0videó Még több róla " target="_blank" rel="noopener"> Madonna Madonna énekesnő, színésznő 157cikk 15galéria 0videó Még több róla már évtizedek óta a világ egyik leghíresebb énekesnője, hatalmas rajongói bázissal, de nem csak emiatt beszélnek róla sokat. A 68 éves popdíva külseje ugyanis vonzza magára a tekinteteket: hiába közeledik szélsebesen a 70 felé, ez egyáltalán nem látszik rajta. De tényleg, egy kicsit sem!

És ha eddig azt hitted, hogy a fotói nem tudnak téged meglepni, akkor most biztosan kétszer kell megnézned ezeket a friss képeket róla. Madonna Madonna énekesnő, színésznő 157cikk 15galéria 0videó Még több róla ugyanis laza 30 évet fiatalodott vissza, és sehol (SEHOL!) egy ránc az arcán.

Kép
forrás: Instagram/Madonna
Kép
forrás: Instagram/Madonna

Az egyik képen igazi ’90-es évekbeli szőke bombázóként pózolt: szeplőkkel, vékonyra szedett és kiszőkített szemöldökkel, fekete tussal, fényes ajkakkal és feltupírozott platinaszőke hajjal. A másik fotón oldalra fésült frizurával, hangsúlyos műszempillákkal és pink, magas nyakú neccfelsőben mutatta meg a lookot.

Nemrég a rajongók nagyon örültek, mert kiderült, hogy életrajzi film készül az énekesnő életéről, azonban Madonna Madonna énekesnő, színésznő 157cikk 15galéria 0videó Még több róla júniusban elárulta, hogy lefújták a projektet, miután nem tudott megegyezni a Universal stúdióval a költségvetésről. Két éven át dolgozott a forgatókönyvön és a castingon, de szerinte az ő rendkívüli életének bemutatásához nagy büdzsére lenne szükség, amit a stúdió nem akart bevállalni.

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