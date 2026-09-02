" target="_blank" rel="noopener"> már évtizedek óta a világ egyik leghíresebb énekesnője, hatalmas rajongói bázissal, de nem csak emiatt beszélnek róla sokat. A 68 éves popdíva külseje ugyanis vonzza magára a tekinteteket: hiába közeledik szélsebesen a 70 felé, ez egyáltalán nem látszik rajta. De tényleg, egy kicsit sem!

És ha eddig azt hitted, hogy a fotói nem tudnak téged meglepni, akkor most biztosan kétszer kell megnézned ezeket a friss képeket róla. ugyanis laza 30 évet fiatalodott vissza, és sehol (SEHOL!) egy ránc az arcán.

forrás: Instagram/Madonna

forrás: Instagram/Madonna

Az egyik képen igazi ’90-es évekbeli szőke bombázóként pózolt: szeplőkkel, vékonyra szedett és kiszőkített szemöldökkel, fekete tussal, fényes ajkakkal és feltupírozott platinaszőke hajjal. A másik fotón oldalra fésült frizurával, hangsúlyos műszempillákkal és pink, magas nyakú neccfelsőben mutatta meg a lookot.

Nemrég a rajongók nagyon örültek, mert kiderült, hogy életrajzi film készül az énekesnő életéről, azonban júniusban elárulta, hogy lefújták a projektet, miután nem tudott megegyezni a Universal stúdióval a költségvetésről. Két éven át dolgozott a forgatókönyvön és a castingon, de szerinte az ő rendkívüli életének bemutatásához nagy büdzsére lenne szükség, amit a stúdió nem akart bevállalni.