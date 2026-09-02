Életmód
Madonna 20 évesnek néz ki friss fotóin, új külseje minden eddigin túltesz
Forrás: Getty Images
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Madonna Madonna énekesnő, színésznő 157cikk 15galéria 0videó Még több róla " target="_blank" rel="noopener"> Madonna Madonna énekesnő, színésznő 157cikk 15galéria 0videó Még több róla már évtizedek óta a világ egyik leghíresebb énekesnője, hatalmas rajongói bázissal, de nem csak emiatt beszélnek róla sokat. A 68 éves popdíva külseje ugyanis vonzza magára a tekinteteket: hiába közeledik szélsebesen a 70 felé, ez egyáltalán nem látszik rajta. De tényleg, egy kicsit sem!
És ha eddig azt hitted, hogy a fotói nem tudnak téged meglepni, akkor most biztosan kétszer kell megnézned ezeket a friss képeket róla. Madonna Madonna énekesnő, színésznő 157cikk 15galéria 0videó Még több róla ugyanis laza 30 évet fiatalodott vissza, és sehol (SEHOL!) egy ránc az arcán.
Az egyik képen igazi ’90-es évekbeli szőke bombázóként pózolt: szeplőkkel, vékonyra szedett és kiszőkített szemöldökkel, fekete tussal, fényes ajkakkal és feltupírozott platinaszőke hajjal. A másik fotón oldalra fésült frizurával, hangsúlyos műszempillákkal és pink, magas nyakú neccfelsőben mutatta meg a lookot.
Nemrég a rajongók nagyon örültek, mert kiderült, hogy életrajzi film készül az énekesnő életéről, azonban Madonna Madonna énekesnő, színésznő 157cikk 15galéria 0videó Még több róla júniusban elárulta, hogy lefújták a projektet, miután nem tudott megegyezni a Universal stúdióval a költségvetésről. Két éven át dolgozott a forgatókönyvön és a castingon, de szerinte az ő rendkívüli életének bemutatásához nagy büdzsére lenne szükség, amit a stúdió nem akart bevállalni.
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Életmód
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