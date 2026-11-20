Életmód
„Made the List” elnevezésű téli programsorozattal várja vendégeit az ünnepi díszbe öltözött W Budapest
Forrás: Pécsi György
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JO MALONE GYERTYAFÉNYES VACSORA A LE PETIT BEEFBAR-BAN
Az ünnepi szezon nyitányaként november 25-én a W Budapest és a Jo Malone London egy különleges, gyertyafényes vacsoraestre hívja vendégeit a Le Petit Beefbar Budapest elegáns falai közé. Az intim hangulatú esten az ikonikus illatok, a lágy dallamok és a kifinomult ízek kerülnek a középpontba – amelyet egy lenyűgöző kortárs balett előadás tesz még felejthetetlenebbé, tisztelegve a Drechsler-palota történelmi öröksége előtt. A vendégek ráadásul nem távoznak üres kézzel: a Jo Malone London különleges ajándékával az est varázslatos illatait is hazavihetik.
2026. November 25., szerda 18:30-22:00
Jegyek az alábbi linken érhetők el.
THE PROJECT: AFRO VIBES w/ VANCO
Aki már december elején a táncparketten hangolódna az ünnepekre, december 4-én a The Project: Afro Vibes bulin merülhet el az energikus, hipnotikus ritmusokban, ahol VANCO gondoskodik a felejthetetlen hangulatról.
2026. December 4., péntek 21:00-03:00
Jegyek az alábbi linken érhetők el.
THE GRAND BUDAPEST CHRISTMAS MARKET A W LOUNGE-BAN
A W Budapest december 12-én egy exkluzív karácsonyi vásárral várja a látogatókat a W Lounge terében. A gondosan válogatott kínálatban 18 hazai márka és alkotó mutatkozik be egyedi ékszerekkel, kiegészítőkkel, lakberendezési tárgyakkal, valamint szépség- és wellness-termékekkel. A THE GRAND W CHRISTMAS MARKET tökéletes esemény arra, hogy a látogatók inspiráló és ünnepi hangulatban ismerkedjenek a márkákkal, találkozzanak a tervezőkkel, és ezzel megkezdődjön az év legkülönlegesebb időszaka. Tudj meg többet a Facebook esemény leírásából! A vásárlást egy ínycsiklandó ebéd és DJ-ink ünnepi dallamai teszik teljessé.
2026. December 12., szombat 12:30-19:00
KÜLÖNLEGES KARÁCSONYI LAKOMA A LE PETIT BEEFBAR-BAN
Ünnepelj stílusosan az idei karácsonyi “sharing” menüvel december 24. és 26. között a Le Petit Beefbar Budapestben!
A közös ünneplésre és ínyenc falatok megosztására tervezett menüben a Beefbar legkedveltebb fogásai, a szezon ízei és néhány ünnepi meglepetés is helyet kap: a Libamájas Baótól és a ropogós Croque Sandótól kezdve a misóval glazúrozott Fekete Tőkehalon át a klasszikus Beef Wellingtonig minden fogás a közös élményről szól, amelyet a hibiszkuszos-bogyós gyümölcsös Pavlova koronáz meg.
56 990 Ft / 2 fő + 15% szervizdíj
2026. December 24-26., 18-23 óráig A 10 fő feletti csoportos foglalások december 1-től érhetők el.
Asztalfoglalás ezen a linken keresztül!
SZILVESZTER A W BUDAPESTBEN - 30 IS THE NEW 31
A W Budapest idén újragondolja az évbúcsúztatást: december 30-án elhozza 2026 utolsó nagy éjszakáját, ahol Nitefreak áll a pult mögé, a hangulat pedig a maximumra pörög. Táncolj úgy, mintha éjfél lenne, ünnepelj úgy, mintha az év utolsó éjszakája volna - majd pihend ki magad december 31-én, töltődj fel, és lépj át január 1-jébe teljesen megújulva!
2026. December 30., szerda 21:00-03:00
SZIKRÁZÓ KEZDET 2027-RE – SZILVESZTER A W LOUNGE-BAN
Köszöntsd az új évet kivételes ízekkel és egy csipetnyi csillogással! Csatlakozz hozzánk december 31-én 21:00 órától a W Lounge különleges szilveszteri vacsoráján, amely szezonális alapanyagokra épülő négyfogásos menüvel és üdvözlő pezsgővel vár. A szicíliai VörösrákCarpacciótól és Kaviártól a fekete szarvasgombás tejes Borjúhátszínig minden fogás egy emlékezetes éjszaka alaphangját adja meg.
45 990 Ft / fő + 15% szervizdíj
2026. december 31., csütörtök 21:00 Asztalfoglalás az alábbi linken!
SZILVESZTER BEEFBAR STÍLUSBAN
A Le Petit Beefbar december 31-én két különleges idősávval készül az év utolsó éjszakájára:
● NYE Dinner: Egy utolsó nagy lakoma a visszaszámlálás előtt, a Beefbar ikonikus ízeivel, kényeztető “sharing” tálakkal, Terroir bélszínnel, Frites Atelier körettel és Valrhona csokoládégömbbel, a vacsora alatt korlátlan pezsgőfogyasztással. 59 990 Ft / fő + 15% szervizdíj
2026. december 31., csütörtök 18:00-20:00
● NYE Feast: Emelt szintű szilveszteri élmény a séf üdvözlőfalatkájával, jellegzetes előételekkel, grillezett Homárral, valamint Terroir bélszínnel, szarvasgombás Burgonyapürével és Beefbar szósszal. Az estét egy Valrhona csokoládégömb zárja, éppen időben az éjféli visszaszámláláshoz.
Éjfélig tartó pezsgőzéssel - 99 990 Ft / fő + 15% szervizdíj
2026. december 31., csütörtök 21:00-00:00
Asztalfoglalás ezen a linken elérhető.
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