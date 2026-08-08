Egyáltalán mi az az Oroszlánkapu?

Augusztus 8-át a modern spirituális irányzatok az év egyik legerősebb napjának tartják, ugyanis ekkor éri el a csúcspontját az úgynevezett Oroszlánkapu. Ezt az időszakot ahhoz kötik, hogy ilyenkor a Nap az Oroszlánban jár, megjelenik a Szíriusz (az éjszakai égbolt legfényesebb csillaga), és nem mellesleg a 8/8-as dátum számmisztikai szempontból is erőteljes. Igazán jó együttállás! Különösen annak tükrében, hogy a nyolcas számot a bőség, az egyensúly, az önbizalom és a régóta halogatott célok megvalósításának jelképével azonosítják.

2026-ban ezeket pedig tovább erősíti, hogy a Jupiter is az Oroszlán jegyében jár, augusztus 12-én pedig teljes napfogyatkozás lesz szintén ebben a jegyben. Asztrológiai értelemben ezért most különösen nagy hangsúly kerül az önállóságra, a láthatóságra, a karrierre, a kapcsolatokra és felmerül, az a bizonyos kérdés: merünk-e végre változtatni azon, ami már régóta nem működik?

A közelgő Oroszlán-napfogyatkozás miatt most a négy jegy érezheti legerősebben ezt az időszakot. Ez különösen akkor lehet igaz rád, ha nemcsak a napjegyed, hanem az aszcendensed vagy a Hold-jegyed is ezek közé tartozik.

Akárhogy is, íme a lista:

Galéria / 4 kép Ma tetőzik az év legerősebb energiakapuja: 4 csillagjegy életét változtatja meg Megnézem a galériát

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