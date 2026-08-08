Napi Horoszkóp
Életmód
Divat
Szépség
Sztárok
Kult
Promóciók
  1. Főoldal
  2. Életmód

Ma tetőzik az év legerősebb energiakapuja: 4 csillagjegy életét változtatja meg

#Asztrológia
#Energia
#Csillagjegy
#jegyek
#zodiákus
#augusztus 8
#oroszlánkapu
#energiakapu
Léna
Mutasd a cikkeit

Lelki, párkapcsolati témák és ezotéria jöhet minden mennyiségben!

Életmód
Utoljára frissült: 2026. augusztus 4. 13:06

Forrás: Getty Images

Ma tetőzik az év legerősebb energiakapuja: 4 csillagjegy életét változtatja meg
A nap cikke

Ők Elliot Page exei: ezek a nők és férfiak rabolták el eddig a szívét

A transznemű sztár többször is volt már szerelmes, ráadásul elég sok híresség szerepel az exei között.

Életmód

Így emeld új szintre a mindennapjaidat a legújabb techújdonságokkal

Van pár készülék, ami teljesen megváltoztathatja az életed!

Életmód

A fesztiválszezonnak még nincs vége: 3 dolog, aminek mindig a táskádban a helye a hőségben!

Ez az év egyik legcsodálatosabb és legszabadabb időszaka, de ha nem vigyázol, sajnos veszélybe is kerülhet az egészséged...

Promóciók

Öt dolog, amit sokan rosszul tudnak az ártalomcsökkentésről és a nikotinpárnáról

Tények és tévhitek: ezt érdemes tudni az ártalomcsökkentésről. A leggyakoribb tévhitek a dohányzásról.

Életmód

Így dobd fel a barátnős balatoni nyaralásodat

Közös élmények, naplementés fotók, vízparti lazulás és felejthetetlen esti programok.
Olvasd el!

Ma tetőzik az év legerősebb energiakapuja: 4 csillagjegy életét változtatja meg

Az Oroszlánkapu energiája ma tetőzik, négy csillagjegy életében pedig egészen kézzelfogható változásokat indíthat el.

Olvasd el!

Napi horoszkóp augusztus 8.: a Bikáknak érdemes a pihenésre is időt szakítaniuk, a Bakok elégedettek az általuk elért eredményekkel

Ez a hétvége is bővelkedik majd izgalmakban, azt azonban, hogy pontosan mit tartogatnak számodra a csillagok, csak akkor tudhatod meg, ha néhány percet szánsz a szombati horoszkópra!

Olvasd el!

Ez a furcsa divattrend fénysebességgel hódította meg a világot: miért akar mindenki szobornak öltözni?

Mintha egy ókori szobor lépett volna a vörös szőnyegre!

Olvasd el!

8 apró jel, hogy petefészek cisztád van

A petefészek ciszták rendkívül gyakoriak, és sok esetben semmilyen panaszt nem okoznak. Felismerésük épp ezért nem olyan egyszerű!

Olvasd el!

7 film, amit kötelező lesz megnézni augusztusban a mozikban

Augusztusban sem lassítanak a mozik, ugyanis a hónapban érkeznek nagyszabású sci-fik, hátborzongató horrorok, fordulatos thrillerek és könnyedebb alkotások is.

Facebook
Twitter
Pinterest
Az Oroszlánkapu energiája ma tetőzik, négy csillagjegy életében pedig egészen kézzelfogható változásokat indíthat el.

Egyáltalán mi az az Oroszlánkapu?

Augusztus 8-át a modern spirituális irányzatok az év egyik legerősebb napjának tartják, ugyanis ekkor éri el a csúcspontját az úgynevezett Oroszlánkapu. Ezt az időszakot ahhoz kötik, hogy ilyenkor a Nap az Oroszlánban jár, megjelenik a Szíriusz (az éjszakai égbolt legfényesebb csillaga), és nem mellesleg a 8/8-as dátum számmisztikai szempontból is erőteljes. Igazán jó együttállás! Különösen annak tükrében, hogy a nyolcas számot a bőség, az egyensúly, az önbizalom és a régóta halogatott célok megvalósításának jelképével azonosítják.

2026-ban ezeket pedig tovább erősíti, hogy a Jupiter is az Oroszlán jegyében jár, augusztus 12-én pedig teljes napfogyatkozás lesz szintén ebben a jegyben. Asztrológiai értelemben ezért most különösen nagy hangsúly kerül az önállóságra, a láthatóságra, a karrierre, a kapcsolatokra és felmerül, az a bizonyos kérdés: merünk-e végre változtatni azon, ami már régóta nem működik?

A közelgő Oroszlán-napfogyatkozás miatt most a négy jegy érezheti legerősebben ezt az időszakot. Ez különösen akkor lehet igaz rád, ha nemcsak a napjegyed, hanem az aszcendensed vagy a Hold-jegyed is ezek közé tartozik.

Akárhogy is, íme a lista:

Galéria / 4 kép

Ma tetőzik az év legerősebb energiakapuja: 4 csillagjegy életét változtatja meg

Megnézem a galériát
Bezár
Bezár, vissza a cikkhez
Kép betöltése
A galéria folytatódik, lapozz tovább →
Hirdetés
Galéria

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Életmód

Így emeld új szintre a mindennapjaidat a legújabb techújdonságokkal

Van pár készülék, ami teljesen megváltoztathatja az életed!

Életmód

A fesztiválszezonnak még nincs vége: 3 dolog, aminek mindig a táskádban a helye a hőségben!

Ez az év egyik legcsodálatosabb és legszabadabb időszaka, de ha nem vigyázol, sajnos veszélybe is kerülhet az egészséged...

Promóciók

Öt dolog, amit sokan rosszul tudnak az ártalomcsökkentésről és a nikotinpárnáról

Tények és tévhitek: ezt érdemes tudni az ártalomcsökkentésről. A leggyakoribb tévhitek a dohányzásról.

Életmód

Így dobd fel a barátnős balatoni nyaralásodat

Közös élmények, naplementés fotók, vízparti lazulás és felejthetetlen esti programok.
Kép
Sztárok

Évek óta támadják a külseje miatt, most mégis Bella Ramsey uralta a vörös szőnyeget

Bella Ramsey egyáltalán nem a klasszikus vörös szőnyeges receptet követte, és éppen ezért szinte lehetetlen volt nem rá figyelni.

Kép
Életmód

Napi horoszkóp augusztus 8.: a Bikáknak érdemes a pihenésre is időt szakítaniuk, a Bakok elégedettek az általuk elért eredményekkel

Ez a hétvége is bővelkedik majd izgalmakban, azt azonban, hogy pontosan mit tartogatnak számodra a csillagok, csak akkor tudhatod meg, ha néhány percet szánsz a szombati horoszkópra!

Kép
Életmód

8 apró jel, hogy petefészek cisztád van

A petefészek ciszták rendkívül gyakoriak, és sok esetben semmilyen panaszt nem okoznak. Felismerésük épp ezért nem olyan egyszerű!

Kép
Sztárok

Ők Elliot Page exei: ezek a nők és férfiak rabolták el eddig a szívét

A transznemű sztár többször is volt már szerelmes, ráadásul elég sok híresség szerepel az exei között.

Kép
Szépség

Szépségszerkesztő vagyok, és szerintem ezeket a parfümöket érdemes nyáron beszerezni

Ezek az aktuális kedvenceim, amelyeket meleg szívvel ajánlok!

Kép
Divat

Ez a furcsa divattrend fénysebességgel hódította meg a világot: miért akar mindenki szobornak öltözni?

Mintha egy ókori szobor lépett volna a vörös szőnyegre!