Promóciók
Létezik barátság első látásra? Miért fontos a baráti kémia?
Forrás: imdb
Heti horoszkóp november 16-22.: a Bikáknak érdemes a szeretteikre időt szánniuk, a Mérlegeknek nagyszabású terveik vannak
Az előtted álló hét is bővelkedik majd izgalmakban, azt azonban, hogy pontosan mit tartogatnak számodra a csillagok, csak akkor tudhatod meg, ha néhány percet szánsz a heti horoszkópra!
Divat
Sporty chic: a trend, ami végleg összemossa az elegancia és a kényelem határait
Promóciók
Hol a határ, avagy mit tudunk, és mit nem a dohányzásról?
Életmód
Idén az adventi naptárad olyan meglepetéseket rejt, amiktől egészen más lesz a december
Életmód
Influenszerek és tartalomgyártók szorítóban – Kiderült, ki, hogyan kezeli a rázós helyzeteket
Divat
7 téli alapdarab, amivel könnyebb lesz a reggeli öltözködés
6 dolog, ami miatt egy pasi azonnal elveszti az érdeklődését, hiába jössz be neki
A vonzalom megvan, a pasi aztán mégis eltűnik egy-két randi után. De miért tűnik el az érdeklődés? Utánajártunk, és pár magyar srácot is megkérdeztünk a témában!
Napi horoszkóp november 16.: a Kosoknak érdemes szembenézniük egy bizonyos helyzettel, a Rákok régi konfliktust rendezhetnek
A csillagok a hét első napjára is bőséggel tartogatnak izgalmas kalandokat, váratlan fordulatokat, azt azonban, hogy rád mi vár, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a hétfői horoszkópot!
Már most vedd meg: 7 karácsonyi könyv, ami tökéletes ajándék - magadnak is
Ezekkel a karácsonyi könyvekkel öröm lesz meglepni a szeretteidet – már ha nem tartod meg őket inkább magadnak!
Napi horoszkóp november 15.: a Bikáknak érdemes kikapcsolódniuk, a Szüzeknek határidős munkára kell koncentrálniuk
A hét utolsó napján is izgalmasabbnál izgalmasabb kalandok, váratlan fordulatok várnak az egyes csillagjegyekre, érdemes tehát mindenképp néhány percet a vasárnapi horoszkópodra szánni!
Nem kellett keresgélned a szavakat, a humorotok azonnal működött, és már az első találkozás végén tudtad, hogy szeretnéd viszontlátni. A pszichológusok szerint a baráti kémia nagyon is létező dolog, és legalább akkora jelentősége lehet az életünkben, mint a romantikus vonzalomnak. A szerelem első látásra évszázadok óta foglalkoztatja az embereket, a filmek és romantikus történetek pedig előszeretettel építenek arra a bizonyos első szikrára. Arról már jóval kevesebbet beszélünk, hogy ugyanez két leendő barát között is megtörténhet. Amikor valakivel azonnal megtaláljuk a közös hangot, könnyen lehet, hogy egy hosszú és meghatározó kapcsolat első perceit éljük át. A közösségi médiában egyre népszerűbb a friends at first sight, vagyis a barátság első látásra gondolata. A kifejezés azt az élményt írja le, amikor két ember között szinte azonnal kialakul egy különleges kapcsolódás, mindenféle romantikus szándék nélkül.
Miért érezzük úgy, hogy valakit ezer éve ismerünk?
A baráti kémia kialakulásában több tényező is szerepet játszhat. A hasonló humor, az egyező értékrend, a közös érdeklődés és az egymás kommunikációjára adott reakciók mind hozzájárulhatnak ahhoz, hogy valakinek a társaságában már az első percekben felszabadultnak érezzük magunkat. Ilyenkor a beszélgetés természetesen halad, nem kell folyamatosan azon gondolkodnunk, mit mondjunk, vagy milyen benyomást keltünk. A másik ember figyel ránk, érti a vicceinket, és olyan kérdéseket tesz fel, amelyekből valódi kíváncsiságot érzünk. Miriam Kirmayer klinikai pszichológus és barátságkutató szerint a baráti kémia létezését személyes tapasztalatok és tudományos kutatások is alátámasztják. Az azonnali összhang azonban önmagában még nem garantálja, hogy a kapcsolat hosszú távon is működni fog.
A Z-generáció már másképp gondolkodik a barátságról
Miközben a romantikus kapcsolatok továbbra is kiemelt figyelmet kapnak, a fiatalabb generációk egyre tudatosabban értékelik a barátságaikat. Számukra egy mély baráti kapcsolat ugyanolyan fontos érzelmi biztonságot és összetartozást adhat, mint egy párkapcsolat. Ez a szemlélet a közösségi médiában is megjelenik. Sokan beszélnek már friend crushról, vagyis arról az érzésről, amikor valaki annyira szimpatikus számunkra, hogy szinte rajongunk a gondolatért, hogy összebarátkozhatunk vele. Rachel Wright pszichoterapeuta szerint a társadalom hosszú ideig a romantikus szerelmet helyezte minden más emberi kapcsolat elé. A barátságokat gyakran másodlagosnak tekintettük, holott ezek a kötelékek önállóan is meghatározó szerepet töltenek be az életünkben.
Az első szikra még nem jelent örök barátságot
Bármennyire izgalmas az azonnali összhang, a tartós barátsághoz ennél többre van szükség. Egy kapcsolat valódi mélysége a közösen eltöltött időből, a bizalomból és abból épül fel, hogy a felek nehezebb helyzetekben is számíthatnak egymásra. Egy barátságok kialakulását vizsgáló kutatás szerint nagyjából 50 együtt töltött órára lehet szükség ahhoz, hogy egy ismeretségből kötetlen barátság alakuljon ki, míg a szoros baráti kapcsolatokhoz akár 200 óránál is több közös idő kellhet. Ezek természetesen nem minden emberre érvényes szabályok, de jól mutatják, mennyire fontos a rendszeres kapcsolattartás. Az is előfordulhat, hogy valakivel az első találkozás kifejezetten kínosra sikerül, később mégis az egyik legfontosabb emberré válik az életünkben. A kezdeti bizonytalanság nem feltétlenül jelent összeférhetetlenséget.
Miért érdemes komolyan venni a baráti kémiát?
A baráti vonzalom egyik legszebb sajátossága, hogy emlékeztet bennünket arra: az emberi kapcsolatok értékét nem kizárólag a romantika határozza meg. Egy jó barát mellett önmagunk lehetünk, megoszthatjuk a félelmeinket, ünnepelhetjük a sikereinket, és olyan támogatást kaphatunk, amely hosszú éveken át elkísér. Ha tehát legközelebb találkozol valakivel, akivel rögtön megtalálod a közös hangot, érdemes kezdeményezned egy újabb találkozást. Nem kell megvárnod, hogy a kapcsolat magától alakuljon tovább. A barátság első látásra valóban létezhet, de az igazi értékét az adja meg, ami az első találkozás után történik. Mert a kezdeti kémia összehozhat két embert, a tartós barátságot azonban már közösen kell felépíteni.
Hogy tetszett a cikk?
Promóciók
Hasznos ajándékötletek idősebbek rokonoknak: technológia, ami megkönnyíti a mindennapokat
Divat
Sporty chic: a trend, ami végleg összemossa az elegancia és a kényelem határait
Promóciók
Csizma, rúzs, füles vagy hajszárító? Így állítsd össze a Black Friday-kívánságlistádat!
Promóciók
Hol a határ, avagy mit tudunk, és mit nem a dohányzásról?
Életmód
Idén az adventi naptárad olyan meglepetéseket rejt, amiktől egészen más lesz a december
Életmód
Influenszerek és tartalomgyártók szorítóban – Kiderült, ki, hogyan kezeli a rázós helyzeteket
Divat
7 téli alapdarab, amivel könnyebb lesz a reggeli öltözködés
Már most készülj! Ezek lesznek a legmenőbb manikűrök 2026 karácsonyán
A klasszikus piros körmök idén újragondolva térnek vissza, de a masnik, a csillogó részletek és a cuki karácsonyi minták is hódítanak!
Megcsalásnak számít, ha a párod egy videójáték-karakterrel alakít ki romantikus kapcsolatot?
Egy digitális crush elsőre ártalmatlannak tűnhet, de mi történik, ha a párod lelkesen építgeti a virtuális románcát, miközben veled nem foglalkozik?
Ezek lesznek a legszerencsésebb esküvői dátumok 2027-ben – és ezeket jobb elkerülni
Romantikus bolygóállások és különleges számsorok: mutatjuk, mely esküvői dátumokat érdemes kinézned 2027-ben, és melyek lehetnek rázósabbak.
6 dolog, ami miatt egy pasi azonnal elveszti az érdeklődését, hiába jössz be neki
A vonzalom megvan, a pasi aztán mégis eltűnik egy-két randi után. De miért tűnik el az érdeklődés? Utánajártunk, és pár magyar srácot is megkérdeztünk a témában!
Napi horoszkóp november 16.: a Kosoknak érdemes szembenézniük egy bizonyos helyzettel, a Rákok régi konfliktust rendezhetnek
A csillagok a hét első napjára is bőséggel tartogatnak izgalmas kalandokat, váratlan fordulatokat, azt azonban, hogy rád mi vár, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a hétfői horoszkópot!
A kamerás okosszemüvegek újabb problémát jelentenek a randizásban?
A ghosting, a társkereső alkalmazások és a mesterséges intelligenciával megírt üzenetek után újabb probléma nehezítheti a randizást.