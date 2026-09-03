Életmód
7 testi tünet, ami mögött akár lelki probléma állhat
Forrás: Unsplash
Így nézett ki Szoboszlai Dominik azelőtt, hogy világhírűvé vált volna
A magyar focista nevét világszerte ismerik már, az biztos. Így nézett ki Dominik még azelőtt, hogy több milliós rajongótábora lett volna. Imádjuk a fotókat!
Promóciók
Ki vagy valójában? A Pandora Talisman a csillagokban és benned keresi a választ
Promóciók
Szabó Erika azon gondolkodik, mit tenne, ha megcsalná a párja? A színésznő gyorsan lebukik, ha hazudik
Promóciók
Megszületett a magyar Eminem - T. Danny álma valóra vált, bemutatkozik Telegdy Dániel színész
Promóciók
Szerelmeslevél Budapesthez – 35 előadó egy filmben, amit a város ihletett
Promóciók
Vissza az iskolába: miért számít annyira, milyen környezet várja otthon a gyerekeket?
Napi horoszkóp szeptember 3.: a Rákoknak érdemes összeszedettebben gondolkodniuk, a Halak ügyei kezdenek a helyükre kerülni
Meghoztuk a legfrissebb horoszkópot!
2026 őszén visszatér a culotte nadrág - így viseld, hogy igazán sikkes legyen
A culotte nadrág újra reflektorfénybe került, ráadásul 2026 őszén nem magassarkúval, hanem loaferrel, balerinával és sportcipővel lesz a legmenőbb.
4 csillagjegy, akinek Yehuiah angyal most csodát hoz: hosszú évek terhét veszi el tőlük
Szeptember első napjaiban járunk, és ezzel együtt ritka angyali időszak vette kezdetét. Ez bizony négy csillagjegy számára nagyon nagy változást hoz magával.
Madonna 20 évesnek néz ki friss fotóin, új külseje minden eddigin túltesz
Madonna amúgy sem nézett ki sosem 60+-os nőnek, de legújabb fotói új rekordot döntöttek. Hogy lehetséges ez?
Van az a stresszes időszak, amikor pontosan tudod, hogy túlvállaltad magad: száz dolgon jár az agyad, ingerlékenyebb vagy, és legszívesebben három napra kikapcsolnád a telefonodat. Máskor azonban egyáltalán nem ilyen egyértelmű a helyzet. Lehet, hogy fejfájásra, állandó fáradtságra vagy gyomorpanaszokra panaszkodsz, miközben eszedbe sem jut, hogy ezeknek akár a lelki megterheléshez is közük lehet.
Pedig a test és az elme jóval szorosabban összekapcsolódik, mint hinnénk. A Cleveland Clinic szerint a tartós stressz és érzelmi megterhelés bizonyos fizikai tüneteket előidézhet, illetve már meglévő problémákat is felerősíthet. Stresszhelyzetben ugyanis megváltozik többek között a pulzus, a légzés, az emésztőrendszer működése és az izmok feszültsége is.
Ez persze nem jelenti azt, hogy minden fizikai panasz „csak stressz”. Ha egy tünet új, erős, tartós vagy aggasztó, mindig érdemes orvossal kivizsgáltatni. De a következő jeleknél a lelki állapotodat sem árt számításba venni.
1. Állandóan fáj a fejed
Ha egy húzós hét végére úgy érzed, mintha satuba fogták volna a fejed, nem feltétlenül véletlen az időzítés. A stresszhez gyakran társulhat fejfájás, illetve szédülés is, különösen akkor, ha közben az izmaidat is egész nap megfeszíted.
A Mayo Clinic is a stressz gyakori fizikai következményei között említi a fejfájást. Ha azt veszed észre, hogy különösen feszült időszakokban jelentkezik újra és újra, lehet, hogy a tested szó szerint azt üzeni: túl sok lett.
2. Fáj a nyakad, a vállad vagy állandóan összeszorítod az állkapcsodat
Ismerős, amikor csak este veszed észre, hogy egész nap felhúzott vállal ültél a laptop előtt? A stressz egyik klasszikus testi reakciója az izomfeszülés, ami különösen a váll, a nyak és az állkapocs környékén jelentkezhet.
Van, aki tudtán kívül még a fogait is összeszorítja, amikor ideges vagy koncentrál. Ha tehát estére úgy érzed, mintha egész nap súlyokat cipeltél volna a válladon, miközben valójában csak az íróasztalnál ültél, érdemes arra is gondolnod, mennyire vagy feszült mostanában.
3. A gyomrod teljesen kiszámíthatatlanná válik
A prezentáció előtt hirtelen görcsbe rándul a gyomrod, egy nehezebb időszakban pedig egyszer puffadás, máskor hasmenés vagy székrekedés jelentkezik? A stressz és az emésztés kapcsolata nagyon is valós.
A Cleveland Clinic szerint a stressz megváltoztathatja az emésztőrendszer működését, és az olyan problémák tüneteit is ronthatja, mint az irritábilis bél szindróma. Hasi diszkomfort, puffadás, étvágyváltozás, hasmenés vagy székrekedés egyaránt megjelenhet.
4. Dobog a szíved, vagy furcsa szorítást érzel a mellkasodban
Stresszhelyzetben a szervezet bekapcsolhatja a jól ismert „üss vagy fuss” reakciót: felgyorsulhat a pulzusod, emelkedhet a vérnyomásod és a légzésed is szaporábbá válhat. Ezért fordulhat elő, hogy idegesség közben azt érzed, mintha ki akarna ugrani a szíved a helyéről.
Itt viszont különösen fontos, hogy ne diagnosztizáld magad stresszel. A Mayo Clinic hangsúlyozza, hogy az erős mellkasi fájdalom – különösen légszomjjal, izzadással, szédüléssel, hányingerrel vagy karba, vállba, állkapocsba sugárzó fájdalommal – sürgős orvosi ellátást igényelhet.
5. Fáradt vagy, mégsem tudsz rendesen aludni
Talán ez az egyik legbosszantóbb kombináció: egész nap olyan vagy, mint akit lemerítettek, este viszont, amikor végre ágyba kerülsz, az agyad úgy dönt, hogy most szeretné átgondolni az elmúlt tíz éved összes kínos pillanatát.
A tartós stressz egyszerre járhat kimerültséggel és alvásproblémákkal. Ha pedig nem alszol megfelelően, másnap még kevésbé bírod a terhelést, így nagyon könnyen kialakulhat egy kellemetlen körforgás.
6. Hirtelen eltűnik a libidód
A szex az utolsó dolog, ami eszedbe jut egy őrült időszak végén? Ez sem feltétlenül azt jelenti, hogy baj van a kapcsolatoddal. A stressz a szexuális vágyat és működést is befolyásolhatja.
A Mayo Clinic a libidó változását, a Cleveland Clinic pedig a szexuális működési zavarokat is felsorolja a stressz lehetséges testi következményei között. Ha a szervezeted folyamatosan veszélyhelyzetként érzékeli a mindennapokat, érthető módon nem feltétlenül a romantikát teszi az első helyre.
7. A bőröd is „kiakad”
Van, akinek egy húzós időszakot nem a naptárából, hanem a bőréről lehet leolvasni. A tartós stressz bizonyos bőrproblémákat – például az ekcémát vagy a pikkelysömört – is súlyosbíthat.
Ennek hátterében többek között az áll, hogy a hosszan fennálló stressz a hormonális és immunfolyamatokra, valamint a szervezet gyulladásos válaszaira is hatással lehet. Vagyis egy már meglévő bőrprobléma éppen akkor lángolhat fel, amikor lelkileg is nehezebb időszakot élsz.
Nem, nem „csak beképzeled”
Talán az egyik legfontosabb dolog, amit a pszichoszomatikus tünetekről érdemes tudni, hogy attól még, hogy stressz vagy lelki megterhelés is szerepet játszhat bennük, a testi tünetek nagyon is valódiak. Nem arról van szó, hogy valaki „csak beképzeli” a fájdalmát.
Ugyanakkor nem érdemes minden fejfájást vagy gyomorpanaszt automatikusan a stressz számlájára írni. Ha valami rendszeresen visszatér, rosszabbodik vagy egyszerűen azt érzed, hogy nincs rendben, az első lépés a kivizsgálás legyen. Ha pedig kiderül, hogy a tartós stressz is közrejátszhat, az már önmagában fontos jelzés arra, hogy nemcsak a testednek, hanem a lelkednek is szüksége lehet egy kis több figyelemre.
Hogy tetszett a cikk?
Életmód
5 program, amit semmiképp se hagyj ki a kelet-balatoni régióban – Balaton Challenge 3. rész
Promóciók
Ki vagy valójában? A Pandora Talisman a csillagokban és benned keresi a választ
Promóciók
Sokk a szépségiparnak: Hogyan lehet 80%-kal fiatalabbnak látszani egyetlen krémmel?
Promóciók
Szabó Erika azon gondolkodik, mit tenne, ha megcsalná a párja? A színésznő gyorsan lebukik, ha hazudik
Promóciók
Megszületett a magyar Eminem - T. Danny álma valóra vált, bemutatkozik Telegdy Dániel színész
Promóciók
Szerelmeslevél Budapesthez – 35 előadó egy filmben, amit a város ihletett
Promóciók
Vissza az iskolába: miért számít annyira, milyen környezet várja otthon a gyerekeket?
4 csillagjegy, akinek Yehuiah angyal most csodát hoz: hosszú évek terhét veszi el tőlük
Szeptember első napjaiban járunk, és ezzel együtt ritka angyali időszak vette kezdetét. Ez bizony négy csillagjegy számára nagyon nagy változást hoz magával.
Ezekkel az apró hétköznapi szokásokkal akaratlanul is udvariatlan benyomást kelthetsz magadról
Van néhány teljesen hétköznapi szokásunk, amit kifejezetten udvariasnak gondolunk, pedig az etikett szerint éppen ellenkező hatást érhetünk el vele.
Már most vegyél ki szabadságot: ekkor térnek vissza a kedvenc fesztiváljaid 2027-ben
Véget ért az év legszabadabb időszaka, de nincs okunk gyászolni: először is, mert felejthetetlen emlékeket szereztünk idén nyáron is, másrészt mert jövőre még többet fogunk!
2026 őszén visszatér a culotte nadrág - így viseld, hogy igazán sikkes legyen
A culotte nadrág újra reflektorfénybe került, ráadásul 2026 őszén nem magassarkúval, hanem loaferrel, balerinával és sportcipővel lesz a legmenőbb.
Ennyit kellene aludnod a 20-as, 30-as, 40-es és 50-es éveidben
Bár hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy minden felnőttnek pontosan nyolc óra alvás kell, valójában nincs egyetlen mágikus szám.
Tényleg máshogy kell öltöznöd 30, 40 vagy 50 felett? 5 nő válaszolt
Egy olyan világban, ahol ugyanattól a 25 és 55 éves nőtől is inspirálódhatunk, egyre nehezebb megmondani, mit jelent egyáltalán „a korunknak megfelelően” öltözködni.