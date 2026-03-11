Napi Horoszkóp
Íme a világ 7 legokosabb macskafajtája - Az elsőn biztosan meglepődsz

Kerekes Vivien
Életmód
Utoljára frissült: 2026. március 10. 11:09

Forrás: Paul Hanaoka on Unsplash

Íme a világ 7 legokosabb macskafajtája - Az elsőn biztosan meglepődsz
A macskák nemcsak titokzatosak és függetlenek, hanem meglepően intelligensek is – egyes fajták pedig kifejezetten gyorsan tanulnak, kiváló problémamegoldók, és különösen jól alkalmazkodnak az emberekhez.

A macskákról sokan úgy gondolják, hogy függetlenek, makacsak, és leginkább akkor csinálnak bármit, ha éppen kedvük tartja. Hogy őket aztán nem lehet úgy megtanítani trükkökre, mint a kutyákat. Pedig valójában a cicák kifejezetten intelligens állatok: képesek gyorsan tanulni, megjegyezni rutinokat, felismerni az emberek hangulatát, sőt még problémákat is megoldani. Egyes fajták például könnyedén rájönnek, hogyan nyissák ki az ajtót vagy a szekrényt, mások pedig játék közben mutatják meg kivételes ügyességüket és kíváncsiságukat.

A macskák intelligenciája pedig többféleképpen is megnyilvánulhat. Bizonyos fajták különösen híresek kíváncsiságukról és tanulékonyságukról, de valójában minden macska egyedi személyiséggel rendelkezik. Egy biztos: a macskák világa sokkal összetettebb, mint elsőre gondolnánk, és gyakran meglepően okos viselkedéssel lepik meg a gazdáikat.

Íme a világ 7 legokosabb macskafajtája:

