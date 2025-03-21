Horoszkóp
Van név, amit 1267-en választottak csak tavaly: 2024 legnépszerűbb magyar keresztnevei megérkeztek

Kerekes Vivien
A JOY.hu vezető online szerkesztője.

Életmód
Utoljára frissült: 2025. március 20. 10:33

Forrás: Isaac Del Toro on Unsplash

Van név, amit 1267-en választottak csak tavaly: 2024 legnépszerűbb magyar keresztnevei megérkeztek
Olvasd el!

A TOP10-es lista nem túl meglepő, ám a TOP100-on belül akad pár váratlan keresztnév, amely egyre felkapottabbá válik.

Ha most megkérdeznénk tőled, szerinted melyek a legnépszerűbb babanevek most, valószínűleg beletrafálnál a legfelkapottabbakba. Hiszen már jó ideje letaszíthatatlan a trónról az Anna és a Hanna, míg fiúnevek terén a Bence és Levente aratnak nagy sikert évről évre. De vajon így történt ez 2024-ben is?

A választ most meg is kaptuk, hiszen felkerült az internetre a 2024-es statisztika, amelyből kiderült, hogy a tavalyi évben mely keresztneveket választotta a legtöbb anyuka és apuka újszülöttjének. És az is, hogy elég nagy változások zajlanak, az Anna, amely sokáig pedig a legfelkapottabb volt, most hátracsúszott egy kicsit. Íme a lista:

Legnépszerűbb lánynevek 2024-ben:

  • LUCA
  • HANNA
  • ZOÉ
  • ANNA
  • EMMA
  • LÉNA
  • OLÍVIA
  • LAURA
  • ALÍZ
  • KAMILLA

Legnépszerűbb fiúnevek 2024-ben:

  • DOMINIK
  • OLIVÉR
  • LEVENTE
  • MARCELL
  • MILÁN
  • MÁTÉ
  • BENCE
  • NOEL
  • DÁNIEL
  • BENETT

Összességében persze nem ért sok meglepetés minket ezúttal sem, hiszen a TOP10-ben nagyjából ugyanazok a nevek arattak nagy sikert, mint az elmúlt 3-5 évben. Azonban a TOP100-at is érdemes közelebbről szemügyre venni, mert ebből kiderült, hogy bizonyos keresztnevek nagyon is feltörekvőben vannak, és nem kizárt, hogy hamarosan letaszítják az első helyekről az eddigi nagy favoritokat. Ilyen az Auróra és az Ájlin lánynevek között, míg fiúknál a Ruben, de a Kolen is jóval népszerűbb lett, mint tavaly.

És ha már népszerű nevek, te vajon az aktuális trendek alapján kaptad a neved?

