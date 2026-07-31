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Ezek a legnépszerűbb babanevek a Z generáció szerint
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Ezek a legnépszerűbb babanevek a Z generáció szerint
Több olyan név is van, ami inkább a hagyományos vonalon mozog.
Minden egyes generációnak megvannak a saját népszerű gyerekneveik, a boomerek előszeretettel hívták a gyerekeiket Katalinnak, Krisztinának, Mónikának, vagy ha fiú nevekről van szó, akkor Gábornak, Atillának vagy Zoltánnak. Ezzel szemben a milleniálok ezeket a neveket már nem annyira szerették, viszont előkerültek a becézett keresztnevek. Ilyen a Lili, Mira, illetve a fiúknál az Olivér, Noel. Viszont ugyanennél a generációnál jelentek meg a régiesebb, hagyományosabb nevek is, mint például a Vince, Benedek, Áron, vagy az Anna, Emma, Kamilla. A Z generáció babanév választása pedig egészen hasonlít a milleniállokéhoz.
De nézzük is pontosan, milyen neveket választanak általában:
A Z generáció tagjai nagyon szeretik a különleges, trendi és dallamos hangzású neveket, viszont emellett az is megfigyelhető, hogy náluk is népszerűsödött a régi, hagyományos nevek használata.
a listA:
Teó
Magyarországon még ritkának számít, de egyre többen kezdik Teónak nevezni a fiukat. Jelentése Isten ajándéka vagy Isten.
Medárd
Jelentése: Hatalmas, erős, merész. Az utóbbi időben egyre többen választják, annak ellenére, hogy a legtöbb embernek a Medárd névről a híres népi időjóslás ugrik be. A népi hiedelem szerint ha Medárd napján esik az eső, akkor negyven napig esni fog.
Medox
Az utóbbi időben, a Medox név is kifejezetten népszerű lett, és nem csak a Z generációsok között, mert a milleniálok is odáig vannak érte. A Medox név eredetileg kelta/walesi eredetű, jelentése pedig jótékony vagy szerencsés.
Róza
Ha a Z generációsok kedvenc lány nevei érdekelnek, akkor az egyik legkülönlegesebb szerintük a Róza név. Ez egy visszatérő név, 1900 és az 1940-es évek között kifejezetten népszerű volt. A 21. században pedig a fiataloknak újra megtetszett. Jelentése: rózsa, hiszen a latin Rosa névből ered.
Zorka
Nem számít MÉG népszerű névnek, mégis több Z generációs választja a gyermekének, köszönhető ez valószínűleg annak, hogy ennyire különleges. Szláv eredetű név, jelentése pedig hajnal vagy reggeli csillag.
Tekla
Szintén az utóbbi időben vált egyre népszerűbb névvé a Tekla is. Jelentése Isten dicsősége, és a görög Theokleia rövidüléséből keletkezett. Úgy szint nem tömeg név, viszont itt is pontosan emiatt olyan izgalmas.
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